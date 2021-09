Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 settembre

Saturno molto positivo vi dà partecipazione emotiva alla vita. Sole, Mercurio, Marte e Plutone vi mostrano una strada in salita se dovete affrontare esami e concorsi ma Urano sarà dalla vostra parte. Saturno, Giove e Nettuno lavorano in amore per chi è nato nella terza decade, mentre chi è nato dal 15 al 20 aprile non si stancherà lavorando.

Urano favorisce i nati nella seconda decade, con Luna e Nettuno che danno spessore ai contatti umani autentici. Plutone vi fa raccogliere discreti frutti e Luna vi rende logici se fate parte della terza decade. Gli astri vi favoriscono spudoratamente in amore, specie nel settore erotico, con Urano, Luna e Plutone. Sempre Urano e Plutone vi daranno sintonia con l’ambiente lavorativo.

Giornata con una sorte altalenante. Giove e Saturno sono ottimi per il vostro segno ma Nettuno è imbronciato per i nati della terza decade. Sole vi aiuterà in amore mentre Luna vi renderà un pochino capricciosi con il partner. Marte è benefico professionalmente e migliora il vostro operato.

Momento positivo grazie a Venere, mentre invece Marte, Mercurio, Sole e Plutone vi remano ancora contro. I single avranno flirt effimeri ma ottimi per l’ego, a lavoro invece Marte contrario vi costringerà a tatto con i colleghi se nati nella prima decade.

Sole è felice nel vostro segno se nati nella prima decade, così come Marte. Sempre Marte e Sole, con anche Mercurio, vi daranno momenti di magica condivisione con il vostro partner. Se nati ad agosto espansività e altruismo saranno le vostre armi migliori. Sole inoltre favorisce i lavoratori della prima decade.

Un po’ di riposo oggi, lo meritate specie se siete nati nella terza decade. Venere apre il vostro cuore agli altri se siete parte della seconda decade. Se siete nati dal 10 al 14 settembre non fate passi più lunghi della gamba, anche se Urano, Plutone e Mercurio sono dalla vostra parte. Chi è nato dal 27 agosto al 3 settembre avrà Sole a portare armonia in ufficio.

Venere, Sole e Mercurio sono molto benefici ma vi rendono svagati e pigri. Assaporate grandi momenti per quanto riguarda la vostra relazione, soprattutto a livello di eros, se nati nella seconda decade. Saturno e Venere in ambito lavorativo vi daranno la capacità di prendere decisioni razionali e opportune al momento giusto.

Luna è negativa ma non disturba più di tanto. Venere è invece pienamente serena nel vostro segno se nati nella seconda decade, così come Plutone e Nettuno sono dalla vostra parte. Urano invece è un po’ negativo ma si tratta solo di provocazioni. Mercurio e Plutone – così come anche Luna e Saturno – vi favoriscono in amore se nati a ottobre. Se avete abbracciato la libera professione vivrete una grande ascesa, soprattutto se nati nella terza decade.

Un’altra giornata positiva con Sole e gli altri pianeti a vostro favore. Magica alchimia in amore con la dolce metà, specie se da poco siete legati. Non pestate i piedi a nessuno in ufficio e attendete pazientemente il vostro turno per sfondare!

Venere vi sorride e porta armonia in casa, così come Nettuno per i nati nella seconda decade. Plutone vi regala una giornata speciale per l’amore se appartenete alla terza decade. Luna invece vi consiglia di non lasciarvi coinvolgere in rivalità lavorative che potrebbero soltanto danneggiarvi.

Giove e Saturno ma anche Sole aumentano il vostro ottimismo se fate parte di prima e terza decade. Venere, Luna e Urano contrastano invece i nati nella seconda decade, portando qualche lieve dissapore che non fa bene alla situazione di coppia. Per fortuna Giove ripristinerà l’alchimia. A lavoro non fate caso ai contrattempi e portate a compimento i vostri compiti.

Venere, Luna, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno sono tutti alleati se nati nella seconda e terza decade. In particolare Luna vi aiuta sul piano emotivo e sensibile, mentre Plutone e Nettuno vi daranno forza. Fortissimo e coinvolgente l’eros del momento, che siate in una relazione o single: Luna non vi farà mancare nulla. Tenete a bada le vostre ambizioni in ufficio: non è ancora il momento per farle emergere.