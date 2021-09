Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 settembre segno per segno

Luna, Giove e Saturno sono tutti positivi, sia per la famiglia che per i rapporti amichevoli. Luna in particolare vi rende più percettivi mentre Giove apre a particolari novità e possibilità se siete nati nella terza decade. Venite maggiormente incontro al vostro partner su questioni di rilevanza diversa. Se siete single della seconda decade Mercurio è negativo ma vi aprirà a flirt occasionali. Marte vi rende molto autocritici in ufficio se nati a marzo.

Urano stimola tutte le vostre qualità e vi renderà seri e precisi. Insieme a lui Sole e Plutone sono dalla vostra parte. In particolare Plutone vi darà una grande carica erotica valevole per ogni decade del vostro segno. Nettuno vi favorisce a lavoro se nati dal 10 al 13 maggio.

Giove vi guarda benevolo mentre Mercurio colora il lato più idealista e umano di voi. Sarete aperti e socievoli come sempre e, se siete single, Mercurio e Marte vi renderanno irresistibili se nati nella seconda decade. In ufficio un collega può crearvi qualche intoppo ma cercate di andare avanti.

Sole fa innalzare la vostra lucidità mentale. Se siete nati nella terza decade vi lascerete alle spalle una scia di cuori infranti, grazie a uno stimolante Plutone. Urano, Sole e Nettuno sono i vostri sponsor celesti in ufficio specie se nati a luglio.

Luna e Venere mettono un po’ in discussione tutto, sia a livello familiare che lavorativo. Luna è negativa e dovrete quindi trovare un nuovo equilibrio generale. Mercurio e Marte vi favoriscono in amore se siete nati dal 27 luglio al 3 agosto. Se invece siete nati dal 15 al 20 agosto Sole vi darà ottime dritte in ufficio.

Sole, Venere, Urano, Mercurio, Marte e Plutone sono tutti dalla vostra parte. Solo se fate parte della terza decade Venere e Nettuno potrebbero portare qualche contrarietà. Mercurio e Marte vi daranno grande forza seduttiva oggi, mentre a lavoro dimostrerete di saper fare gioco di squadra.

Venere e Mercurio si alleano per donarvi ottimismo e darvi occhi fiduciosi. Avrete buona salute e sarete stimolati all’attività fisica. Avete inoltre anche una natura emotiva e tenera che favorirà il rapporto con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda decade. Plutone è ostile se fate parte ella terza decade e non vi aiuterà a trovare soluzioni facili a lavoro.

Nettuno e Plutone fanno il tifo per voi se nati nella terza decade. Nettuno in particolare vi darà il gusto per la genuina condivisione e, insieme a Venere, spalancherà la strada ai single della seconda decade. Plutone vi aiuta a rimettere a posto le cose che in ufficio non funzionano, sempre con il sorriso.

Luna è positiva se siete nati a gennaio mentre Marte e Mercurio sono dissonanti. Venere fa aumentare il desiderio di restare con il vostro partner, Sole sarà un prezioso alleato dei single nati dal 16 al 20 gennaio. Marte è imbronciato per la prima decade, quindi non rischiate mosse troppo azzardate! Urano è in ottima posizione per i lavoratori nati dal 25 al 30 dicembre.

Mercurio vi regala un quadro abbastanza sereno della giornata e vi fa intenerire un po’ con il vostro partner, dando dolcezza al rapporto di coppia. Se siete single vivrete una fase di sperimentalismo erotico davvero esaltante grazie a Mercurio e Giove. In ufficio la vostra fermezza di polso vi aiuta in un’importante trattativa.

