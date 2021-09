Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 settembre segno per segno

Giove e Saturno garantiscono stabilità e progresso alle vostre iniziative se nati nella prima e nella terza decade. Pensiero per i nati in marzo sulla gestione familiare ma non ci sarà clima discordante. Saturno è in ottimo aspetto e vi darà grande armonia con la vostra dolce metà. Giove è armonico e anche se la giornata in ufficio è sonnacchiosa andrà bene, come testimonia anche Nettuno.

Luna vi spinge positivamente verso gli altri, dandovi anche parecchie sollecitazioni in vari ambiti. Preoccupazioni lavorative e familiari non avvicinano con spensieratezza la vostra dolce metà ma dopo un po’ di scoramento rimedierete. Grandi successi per i single di maggio. Configurazione lavorativa non proprio equilibrata se siete nati nella terza decade.

Astri un po’ capricciosi oggi con Nettuno contrario ma anche Marte e Mercurio positivi. Avvertite un grande desiderio di tenerezza oggi e Marte lo favorirà se siete nati nella prima decade. Trovate una soluzione per un impegno professionale imminente.

Urano, Nettuno, Sole sono in forte positività mentre Luna, Mercurio, Marte e Plutone vi guardano imbronciati. Se siete single Luna e Plutone sono dissonanti e potranno sfavorirvi nella ricerca. Vi lanciate nello shopping selvaggio oggi se appartenete a terza decade e gentil sesso.

Marte è in ottimo aspetto per i nati a luglio e ne facilita il cammino. Fate un lungo viaggio con la persona che amata e Mercurio vi porterà dunque una giornata molto buona. Marte vi dà la possibilità di vivere il lavoro con armonia se nati nella prima decade.

Fase discreta con Plutone che vi spalleggia se nati nella terza decade. Un po’ di insoddisfazione nella relazione di coppia perché Nettuno è contrario. Il problema però rientrerà e l’eros si incendierà se fate parte dei nati dal 9 al 12 settembre. Se invece siete nati tra il 27 agosto e il 6 settembre sarete economicamente molto oculati.

Vi chiudete alle spalle una fase non felicissima grazie a Marte e Mercurio che proteggono i rapporti in famiglia se nati a settembre. Venere vi dona fascino se siete parte della seconda decade. Se siete single scintillanti conquiste per i nati dal 24 settembre al 4 ottobre! Sfruttate questa giornata con il favore di Mercurio per compiere alcune mosse lavorativamente importanti.

Saturno vi guarda imbronciato se siete nati della prima decade. Mercurio vi fa scoprire libri che vi piacciono molto e vi fa appassionare in generale alla cultura. Siate vicini alla persona che amate perché un suo momento di stanchezza richiede attenzione. Programmate bene il vostro lavoro se fate parte della terza decade.

Marte, Mercurio, Venere, Saturno e Giove sono favorevoli. Solo se fate parte della terza decade dovrete avere a che fare con Sole disarmonico. Marte è complice degli amanti focosi specialmente se nati tra il 23 e il 28 novembre. Giove non fa mancare calore ed entusiasmo durante la relazione. Saturno inoltre vi invita a mantenere i nervi saldi lavorativamente parlando.

Mercurio e Marte stimolano grinta e voglia di farcela che vi faranno superare ostacoli se nati dal 31 dicembre al 5 gennaio. Luna e Venere sono molto positivi in amore se fate parte della prima decade. Non vi mancherà nemmeno un apporto economico importante da Urano se siete nati nella seconda decade.

Luna vi dona una grande sensibilità affettiva. Venere e Plutone oggi sono potenti alleati, così come Luna in amore per un’intensità emotiva notevole. Se siete liberi professionisti Nettuno vi consente di fare affari promettenti, specie se nati dal 10 al 13 marzo.