Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 settembre

Luna vi dice che ci sono problemi con i figli e non sempre tutto è come vorreste ma mantiene alto l’umore. Plutone è dissonante e vi mette in un turbine di situazioni. Sempre Luna e Nettuno vi favoriscono se siete alla ricerca della vostra anima gemella e se nati in prima e terza decade. Mostrate serietà e professionalità a lavoro grazie a Saturno.

Giove stimola una visione del reale per evitare guai. Marte saprà coinvolgervi per un po’ di relax se fate parte della seconda decade. Plutone vi darà fascino da conquistatori, specie se siete single e nati dal 9 al 14 maggio. Marte vi consiglia di ammorbidirvi un po’ a lavoro.

Mercurio, Giove, Saturno vi sorreggono mentre Luna è un po’ dissonante. Clima familiare comunque disteso per i nati nella prima decade. Giove, Saturno e Mercurio vi invogliano a cercare un nuovo partner. Nettuno non vi dà tregua a lavoro se siete nati nella seconda decade.

Venere e Nettuno sono benefici per voi oggi e vi daranno appagamento fisico e psichico. Urano, Venere, Sole, Marte sono tutti dalla vostra parte in amore. Mercurio vi invita a usare prudenza e oculatezza in ufficio se siete nati dal 16 al 23 luglio.

Sole vi ricongiunge con il mondo e fa ritrovare l’armonia familiare. Luna splende per il vostro segno in amore ma cercate di non essere sbrigativi o superficiali con il partner. Marte continua a essere propizio lavorativamente parlando.

Nettuno è dissonante se siete parte della terza decade mentre Urano vi benedice. Venere vi assiste in amore ma cercate di non essere troppo semplificanti nelle cose che riguardano il rapporto di coppia. Il vostro buon carattere e la presenza di Marte minimizzano alcuni problemi a lavoro se nati nella terza decade.

Scena astrale con tante novità e con Mercurio benefico. Se siete single Venere vi darà simpatia e seduzione, quindi approfittatene! Oggi potete addirittura vivere di rendita del vostro abituale lavoro grazie a una serie di recuperi svolti in precedenza.

Firmamento sereno, poche e non gravi negatività. Luna vi dona sensibilità e favorisce la dimensione familiare. Attenzione a Saturno se siete nati nella prima decade: tenetevi alla larga dalle prepotenze. Plutone è positivo in amore così come Marte, Nettuno e Luna per i single. Non abusate troppo delle vostre energie fisiche e mentali in ufficio se fate parte della seconda decade.

Grinta ed energia vitale oggi, con ottima forma fisica. Luna vi spinge a osare in amore e anche Giove, Plutone, Mercurio e Saturno favoriranno i nati di seconda e terza decade. Mercurio vi aiuta molto a lavoro se nati nella prima decade.

Urano e Nettuno garantiscono una giornata tranquilla. Sole vi darà inoltre grinta, lucidità e anche un po’ di protagonismo. Onestà e fedeltà sono i vostri valori cardine in amore, come suggerito da Nettuno specie per i nati a gennaio. Non vi crucciate troppo se alcuni meriti lavorativi non vi verranno immediatamente riconosciuti: il tempo è galantuomo.

Ottima forma psicofisica così come la salute. Giove vi guarda benevolo in amore e favorisce il vostro rapporto di coppia, anche se Venere dissonante non potrebbe farvi sintonizzare al massimo con il partner. Mercurio mostra a lavoro il vostro lato più umano se nati dal 25 gennaio al 4 febbraio.

Una magica Venere e un grande Nettuno vi illuminano la giornata con fantasia e fascino, contando anche sull’appoggio di Plutone, Giove e Urano. Sempre Plutone vi darà un’aura misteriosa e creativa in amore, con Venere che stimolerà l’intesa emotiva dei nati tra il 21 febbraio e il 2 marzo, preparando notti di passioni. Sempre Venere sarà vostra consigliera in ufficio.