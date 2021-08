Oroscopo del 24 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Prosegue il periodo brillante e positivo anche se Plutone è in angolo negativo per i nati dal 13 al 17 aprile. Giove però continua a splendere portando successi mondani oltre che un’ottima agilità fisica se fate parte della terza decade. Non abbiate paura di far ardere il fuoco della passione grazie a Giove, specie se siete nati dal 14 al 19 aprile. Successi strepitosi per i single, mentre in ufficio riuscirete a dare una mano ai colleghi che non trovano la quadratura del cerchio.

Mercurio e Marte vi danno manforte e aumentano le vostre sicurezze, specie se nascete nella terza decade. Il vostro partner oggi può richiedere maggiore attenzione e sensibilità da parte vostra, Luna vi aiuterà a fornirne. Se siete imprenditori fate i conti dei bilanci ordinando le voci di entrata e uscita.

Momento dinamico e in risonanza con le vostre corde grazie a Urano. Tutto funziona nel campo delle amicizie e condividete inoltre a pieno gli interessi politici e sociali con la vostra dolce metà. Saturno vi mette in contatto con persone autorevoli lavorativamente parlando se siete nati dal 9 al 15 giugno.

Mercurio vi apre a una giornata discreta con Luna che vi darà alcune questioni da risolvere in famiglia a livello di carattere pratico. Venere è contraria in amore e pone la necessità di un dialogo con la vostra dolce metà se siete nati nella prima decade. I single della terza decade avranno successi notevoli grazie a Nettuno. Se avete abbracciato la libera professione, Mercurio e Sole vi daranno la chance di mandare avanti le vostre creazioni.

Saturno, Urano e Giove sono negativi, con Venere che però vi sostiene se siete parte della prima decade. Una grande esuberanza fisica vi accompagna nelle relazioni di coppia ma Giove è avverso e quindi sappiate maneggiare il rapporto. Mercurio vi consente di anticiparvi un po’ i compiti in ufficio se nati tra il 3 e il 15 agosto.

Mercurio propone un clima pacifico se siete nati a settembre. Ottimo fitness e in generale uno stato di salute molto buono. Piccole scaramucce passeggere per via di Nettuno nel campo sentimentale, specie se fate parte dei nati tra il 10 e il 14 settembre. Plutone e Urano vi suggeriranno di soprassedere su questioni di poco conto. Non vi pesa la fatica lavorativa in questa giornata di fine agosto.

Venere vi regala intense emozioni, armonizzando la vita familiare e colmandola di tenerezze e complicità. Una bella forma fisica vi caratterizza, specie se siete donne nati nella prima decade. Se invece siete nati dal 13 al 17 ottobre fate passi cauti in amore perché Plutone è un o’ imbronciato. Infine, i nati dal 24 al 29 settembre si vedranno riconosciuto – grazie a Sole, Marte e Mercurio – l’impegno profuso in campo professionale.

Saturno, Giove, Urano sono negativi se fate parte della seconda decade. Sole, Mercurio, Venere, Luna, Marte e Nettuno sono invece positivi e vi danno ottimo stato di salute anche se un po’ di nervosismo con gli amici. Venere allieta i vostri momenti di coppia se siete nati nella seconda decade mentre Plutone vi infonde capacità di andare dritti per la vostra strada in ambito professionale se nati tra il 12 e il 17 novembre.

Un piccolo freno ai successi recenti è dato da Marte, Sole e Mercurio negativi per i nati nella seconda decade. Niente di grave però. Momento positivo invece per la relazione di coppia, che sia nata da poco o duratura. Giove inoltre vi promette rotazioni che portano a posti di potere in lavoro se siete nati dal 14 al 19 dicembre.

Sole, Mercurio, Marte, Nettuno, Urano e Plutone vi favoriscono per tutte le tre decadi dandovi vitalità, allegri e senso dell’umorismo. Chi nasce a dicembre avrà però una giornata piuttosto faticosa, anche se niente di realmente preoccupante. Luna vi sorride e Saturno non vi fa perdere la testa in chiave sentimentale. Plutone invece vi dona grinta a lavoro se fate parte dei nati tra il 9 e il 14 gennaio.

Piccoli disturbi planetari ma solo per mettere un po’ di pepe alla giornata. Urano vi obbliga a muovervi secondo ritmi ponderati mentre Saturno vi concede di soprassedere su alcune critiche familiari se nati a gennaio. Venere è molto positiva e vi promette insperate fortune in amore, oltre che notevoli avventure erotiche se siete nati tra il 24 e il 30 gennaio. Urano imbronciato però vi può far fare passi falsi. Efficienza negli impegni lavorativi ma anche un po’ di noia se nascete tra il 2 e il 5 febbraio.

Nubi passeggere ma niente di grave. Sole, Mercurio e Marte sono ostili e potranno darvi un po’ di calo di tono, con qualche inciampo nel rapporto tra genitori e figli. Luna però vi darà uno stato generale di benessere e forma fisica soddisfacente se nati tra il 5 e il 10 marzo. La situazione di coppia si stabilizza e sistema definitivamente se siete nati nei primi di marzo, mentre in ufficio vi mostrate comunque sereni nonostante una scorrettezza che avete subito, specie se fate parte della terza decade.