Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 agosto

Nettuno si dispone ancor di più a vostro favore oggi, così come altri corpi celesti che saranno positivi. Saturno, specie per i nati in aprile, sarà in grado di dare equilibrio ma anche limiti. Espansività e calore umano sono le vostre qualità migliori in amore, mentre il rapporto con il denaro per ora è in armonia.

Mercurio, Marte e Plutone si trovano a loro agio nel sostenervi e vi daranno la possibilità di diventare i beniamini della famiglia. Organizzate una fuga d’amore con la vostra dolce metà mentre il denaro è vostra croce e delizia oggi, con Giove che darà una visione di esso un po’ materialistica.

I corpi celesti vi ostacolano sensibilmente ma senza disturbare, anche se in famiglia si viene a creare qualche lieve incomprensione nel rapporto genitori-figli. Giove e Venere vi aiuteranno a uscirne fuori. Una nuova persona conosciuta da poco offre un raccordo fisico ed emotivo che serviva, specie se siete nati dal 7 al 14 giugno. Il denaro da voi è visto come mezzo e non come fine.

Urano, Nettuno e Mercurio vi favoriranno oggi specialmente se siete nati tra l’11 e il 17 luglio. Sempre Mercurio è molto positivo per i nati nella prima decade e vi darà un’alta intensità nel sentimento amoroso. Non date grosso peso al denaro ma lo guardate in modo curioso e interessato.

Sole rinforza le vostre sicurezze a livello amicale e familiare. Venere vi provoca momento di indimenticabile emozione, che siate in un rapporto fisso o meno stabile. Inoltre vi aiuta ad aprire facilmente le porte delle vostre passioni. Il vostro rapporto con il denaro è abbastanza intenso ma gli date, nel bene e nel male, il giusto valore.

Mercurio sarà oggi il vostro faro se siete nati dal 2 al 9 settembre e vi darà grande lucidità mentale. Il vostro cuore batte forte per qualcuno che avete conosciuto da poco e, anche se Nettuno è dissonante, Plutone invece vi darà la grinta per vincere se nati nella terza decade. Sapete bene che il denaro è frutto dell’ambizioso carattere che vi spinge a volerne sempre di più.

Socievoli, mondani e sempre in forma: così vi dipinge Venere, specie se nati a settembre. Qualche potenziale dissapore nel rapporto tra genitori e figli ma niente di grave. Una nuova storia vivifica la vostra vita amorosa se siete nati tra il 29 settembre e il 3 ottobre. Mercurio vi assisterà dandovi intelligenza e mostrandosi alleato. La vostra mentalità pratica vi fa vedere il denaro come uno strumento utile e pragmatico.

Un bel cielo d’agosto grazie a Nettuno e Plutone, specie se siete nati dal 14 al 17 novembre. Innamoramenti facili, specie per le ragazze, per quanto riguarda la parte sentimentale sorretta da Venere, specie per chi è nato tra la prima e la seconda decade. Atteggiamento altalenante in relazione ai soldi.

Una giornata d’agosto bollente con Sole che vi darà calma e concentrazione per tenere fermo il timone della razionalità. Venere vi concede fecondi momenti in amore con il vostro carattere avventuroso e sbrigativo seppur poco romantico. Il vostro atteggiamento rispetto ai soldi può variare dall’eccessivo risparmio alle spese folli, come dettato da Giove e Nettuno.

Situazione planetaria incoraggiante con Mercurio che vi porta contributi di buon senso e vivacità mentale. Giove è in splendido aspetto e vi rende capaci di grandi tenerezze se siete nati a gennaio, così come di grande generosità e disponibilità. Urano vi stimola a tesaurizzare le vostre risorse se fate parte della seconda decade.

Ottimi influssi astrali anche nonostante la negatività di Urano. Una sensazione di apatia e insoddisfazione viene a cadere se fate parte della terza decade. Giove, Venere, Saturno e Nettuno daranno vigore alla vostra via erotica. Venere vi avvicina dolcemente alla vostra metà. Il vostro modo di vedere il denaro è in linea con il vostro segno: una via di mezzo.

Quadro astrologico che vi gratifica con ottimi aspetti da parte di Giove, Plutone, Nettuno, Urano e Saturno. Solo Mercurio è negativo e può rendervi umorali e capricciosi, specie se fate parte della seconda decade. Un intenso desiderio di dare e ricevere vi attraversa oggi in amore. Nettuno vi darà manforte stimolando un profondo desiderio di rinnovamento sentimentale. L’atteggiamento che avete di fronte al denaro è spesso emotivo, forse un po’ lunatico.