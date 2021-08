Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 agosto segno per segno

Sole in posizione felicissima per voi, mentre Luna, Plutone e Venere saranno invece contrari. In amore aggiungete frecce prodigiose al vostro arco grazie a Giove se siete nati dal 15 al 20 aprile. Le coppie stabili troveranno un rinnovato ardore erotico in caso di nascita tra il 2 e il 7 aprile. Sappiate programmare meglio il lavoro e magari consultare di più i colleghi.

Firmamento sereno-variabile oggi. Sole, Giove e Saturno potrebbero disattendere alcune intenzioni volenterose in famiglia. Momento moderatamente positivo in famiglia con Marte, Mercurio e Luna dalla vostra parte. Nettuno sarà in angolo armonico anche per i single se nati dal 10 al 14 maggio. Il rientro dalle ferie non vi indispone più di tanto ma evitate di dare peso a polemiche in ufficio.

Venere in angolo positivo vi fa sentire sollevati e vivificati in famiglia. Saturno vi infonde inoltre intelligenza se fate parte della seconda decade. Venere, Giove e Sole vi stimolano inoltre a divertirvi e rendere le cose avvincenti all’interno della vostra relazione. In ufficio molti di voi ricominciano oggi ma i nati nella terza decade avranno Nettuno imbronciato.

Mercurio e Marte vi contrastano con qualche piccolo inciampo di carattere pratico o emotivo. Venere e Nettuno però sono favorevoli, così come Plutone, per i nati dal 12 al 15 luglio. Urano inoltre vi guarda con occhi benevoli in amore. Una certa stanchezza è la conseguenza del rientro in ufficio oggi.

Venere e Sole vi danno grandi promesse e buona sorte per una giornata positiva in ambito privato e pubblico. La vostra dolce metà mostra dedizione e tenerezza nei vostri confronti, specie se fate parte della terza decade. Se ritornate a lavorare Venere vi donerà ottimismo e leggerezza di spirito nel caso in cui siate nati a luglio.

Astri benevoli oggi, per esempio Urano che vi favorisce se siete parte della seconda decade. Oppure Plutone e Luna che vi daranno enormi successi in campo erotico e un notevole sex-appeal se nati tra il 14 e il 17 settembre. Siete ritornati in ufficio con la stessa abnegazione di prima: non siete stanchi ma addirittura galvanizzati.

Luna e Plutone porteranno nubi passeggere se siete ragazzi e dovete studiare. Un po’ vi spiace essere tornati dalle ferie e quindi potreste manifestare qualche malumore – non grave – con famiglia e amici. Imparate a stemperare! Luna porterà un po’ di inciampi nella comunicazione con la vostra dolce metà se nati tra il 15 al 21 ottobre. In ufficio Saturno vi rende razionali ed efficienti se nati nella prima decade.

Luna vi manda influssi benefici che migliorano fisico e mente. Venere porterà invece fortuna ai nati tra il 25 ottobre e il 5 novembre. Se siete nati in prima e seconda decade non disdegnate contatti con nuovi social media per conoscere persone, nel caso in cui siate single. Un po’ di apatia oggi nel ritorno in ufficio ma rimedierete.

Saturno vi consente di iniziare nuove attività e coltivare nuovi desideri. Giove si dispone in aspetto magnifico se siete parte della terza decade e saranno possibili exploit amorosi di tutto rispetto. Chi ha una relazione fissa si godrà un momento sereno se nasce nella prima o nella seconda decade. I nati nella terza invece vedranno un lieve disturbo di Nettuno. Sole e Saturno vi daranno grande equilibrio lavorativo se nati in prima e terza decade.

Quadro di transiti positivo con Urano che sarà il vostro pianeta guida, rendendovi pratici organizzatori della giornata. Luna scioglierà alcuni vostri dubbi sentimentali se siete in una relazione. Se invece siete single Marte vi darà le dritte giuste per scegliere una nuova avventura, con Urano che chiarirà definitivamente ciò che volete se fate parte della seconda decade. Ritornate alla quotidianità che accettate molto tranquillamente.

Ottimi auspici astrologici con Sole che annuncia un nuovo ciclo meno attraversato da alti e bassi. Venere inoltre vi dona charme e curiosità. Urano vi guarda un po’ imbronciato dal Toro ma solo per chi è nato dal 31 gennaio al 5 febbraio ed è in una relazione. Se siete single, specie di febbraio, vivrete una fase galvanizzante con costanti successi erotici. Se ritornate oggi in ufficio lavorerete con determinazione e intelligenza.

Sole vi dà uno stato psicologico abbastanza buono e un’ottima forma fisica, anche visto il sostegno di Luna. Le donne vedono risplendere la loro bellezza e il loro fascino magnetico. Urano porta comunicazione eccellente con figli e fratelli, specie se nati nella seconda decade. Luna non vi lascia strada in discesa per le conquiste amorose: siate prudenti, specie se nati a marzo! Uno stato di apatia e noia vi prende dopo il ritorno dalle ferie: per adesso fate di necessità virtù in ufficio.