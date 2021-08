Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 11 agosto

Urano, Sole, Mercurio, Giove, Saturno e Nettuno fanno tutti il tifo per voi, con Giove in particolare che infonde passione ed energia se fate parte della terza decade. Urano in amore farà sentire bene molti dei nati tra la seconda e la terza decade di questo segno. Se siete appena entrati in una relazione di coppia non esagerate troppo con le richieste, specie se nati dal 31 marzo al 4 aprile. Se avete abbracciato una professione indipendente cercate di alleggerire le vostre incombenze.

Alti e bassi astrologici oggi, con un lieve nervosismo in un quadro comunque generalmente positivo. Mercurio è un po’ dispettoso in amore e potrebbe creare disordini di stampo pratico con la persona amata. Venere è in angolo favorevole e vi darà grande lucidità e tatto. Siete infaticabili in ufficio soprattutto se festeggiate il vostro compleanno ad aprile, grazie a Urano.

Sole e Giove sono in buon aspetto, così come Saturno. Sole e Mercurio inoltre vi daranno un notevole equilibrio per quanto riguarda l’amore se nati nella prima e nella terza decade. I single mieteranno successi specialmente grazie a Giove e se nati tra il 17 e il 20 di giugno. Aumenterete considerevolmente il livello della vostra ambizione lavorativa, anche se le ferie sono vicine.

Urano è dalla vostra parte così come Nettuno. Venere vi regala conferme del vostro fascino se siete single della seconda decade. Le coppie stabili di tutte le tre decadi avvertiranno un alzarsi del livello di desiderio e passione. Se svolgente una professione connessa all’arte Nettuno vi fornirà degli escamotage per completare le mansioni.

Sole illumina la vostra giornata dandovi benessere e buonumore. Momento d’oro per la vita sentimentale con Sole e Mercurio che vi daranno gli strumenti giusti per stare con chi vi piace. Se ancora faticate in ufficio avrete una rapidità senza pari grazie a Venere, specie se siete nati dal 17 al 22 agosto.

Qualche lieve nervosismo oggi a causa di amici un po’ capricciosi. In amore Urano e Plutone vi daranno grande carica erotica e ottima complicità con la dolce metà, specialmente se nati tra il 29 agosto e il 4 settembre. Chiudete in bellezza in ufficio e riprenderete con grande intensità dopo le ferie.

Prospettiva astrale positiva in generale ma con qualche lieve contrarietà a causa di Plutone se fate parte della terza decade. Sole allieta il vostro rapporto di coppia soprattutto se fate parte dei nati nella seconda decade o dei nati tra il 15 e il 20 ottobre. Se lavorate come liberi professionisti un provvidenziale Mercurio vi aiuterà oggi, specie se nati dal 12 al 15 ottobre.

Saturno, Giove, Urano e Sole sono tutti in posizione ostile e quindi avvertirete un po’ di alti e bassi nell’umore. Venere vi darà un intenso bisogno di tenerezza, specie se festeggiate gli anni dal 13 al 22 novembre. Urano inoltre alza la posta in gioco in amore, anche se voi preferireste tenere un profilo basso. Terminate gli ultimi impegni prima delle vacanze con cura e attenzione.

Un fortunato Giove vi dona ilarità e umorismo. Anche Sole e Saturno vi allietano la giornata con emotività e calore umano, oltre che belle opportunità per i cuori solitari. Plutone e Giove inoltre vi favoriscono se siete nati nella terza decade. Se invece siete nati tra il 30 novembre e il 5 dicembre oggi potrete contare su una straordinaria energia psicofisica in ufficio.

Qualche piccola tensione da risolvere facilmente nella vita familiare grazie all’appoggio di Venere, Luna e Plutone. La vostra natura un po’ schiva tradisce un po’ sul piano emotivo e quindi sarete alla ricerca di tenerezza ed eros se nati dal 9 al 14 gennaio, sostenuti da Nettuno. Se siete liberi professionisti Saturno vi darà una veloce capacità di esecuzione delle mansioni, specie se siete nati tra il 15 e il 19 gennaio.

Giove, Saturno, Plutone e Nettuno vi guardano tutti amorevolmente. In particolare Giove alleggerisce l’aria della vostra relazione sentimentale, mentre se siete single di gennaio potrete lanciarvi in alcune scommesse grazie a Plutone. I nati nella seconda decade farebbero bene a rallentare un po’ i ritmi in ufficio.

Avete sempre pienezza emotiva grazie a Urano e soprattutto se siete parte della seconda decade. Luna, Venere e Marte favoriscono il gentil sesso in fatto di amore ma occhio a sfoghi di possessività o gelosia. Chiudete le vostre attività lavorative con estro e mantenendo le tempistiche corrette.