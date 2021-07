Parma capitale della Cultura è anche su Google Arts & Culture

Per celebrare il suo ruolo di capitale culturale 2020-2021, la città emiliana ha collaborato con Google Arts & Culture per portare online il suo prezioso patrimonio. Un progetto di vera valorizzazione culturale con oltre 17mila immagini degli archivi dei musei comunali, 30 luoghi digitalizzati con Street View e molto altro. Un’iniziativa per mettere in luce la magia di questa città portandola nelle case di tutti Condividi:

La portata culturale del Bel Paese non finisce mai di stupirci. Ogni città ha le proprie tradizioni e peculiarità, spesso ignote per molti e che per questo vale la pena raccontare . una di queste è Parma, una località ricca di gemme nascoste, da oggi accessibili a tutti su Google Arts & Culture.

Parma è stata nominata Capitale italiana della Cultura per il 2020 e 2021 ma con l’arrivo della pandemia, la città ha dovuto mettere in pausa un calendario di eventi lungo un anno e incentrato sulla nomina ricevuta dal Ministero dei Beni e delle attività culturali. Diciotto mesi dopo, Parma è pronta ad aprire le sue porte al mondo grazie al digitale, con cui supera i confini geografici per celebrare il proprio patrimonio. È per questo che il Comune di Parma ha collaborato con Google Arts & Culture. Insieme, è stato portato online il lavoro di 34 partner istituzionali del territorio parmigiano, comprendendo oltre 17.000 immagini dagli archivi dei musei comunali, 30 luoghi digitalizzati con Street View e molto altro ancora. Un progetto di vera valorizzazione culturale che mette in luce la magia di questa città portandola nelle case di tutti. I contenuti presenti nella mostra di Parma su Google Arts & Culture sono divisi in quattro capitoli tematici: Arte, Musica, Cultura del Cibo e Artigianato. Seguendo questi filoni, sarà possibile scoprire migliaia di incredibili opere, da un arco di sette secoli di storia dell'arte, archivi musicali, e visitare luoghi digitalizzati con alcune delle tecnologie più innovative di Google.

L’arte nascosta nelle vie di Parma

Per la prima volta, è possibile vedere da vicino la Cupola di Correggio alta 27 metri (all’interno della Chiesa di San Giovanni Evangelista) con tutti i suoi dettagli, come se ce l’avessimo davanti! Questo è reso possibile da una tecnica molto precisa di scannerizzazione che permette di catturare fedelmente i dettagli della cupola e dei suoi affreschi. Anche il noto dipinto “Schiava Turca” dell’artista Parmigianino viene finalmente visto da vicino, scoprendo così il volto enigmatico della donna ritratta. Grazie allo strumento Art Camera, l’esperienza di Google Arts & Culture riporta fedelmente oltre 200 opere di artisti internazionali come Picasso, Francis Bacon, Goya, Monet e Tiziano Vecellio ma anche di artisti locali tra cui Ligabue, De Chirico, Boccioni, Filippo Lippi e Parmigianino. Tra la selezione di progetti artistici, è presente anche il curioso Labirinto della Masone, il più grande labirinto esistente al mondo e creato dal sogno delle menti visionarie di Franco Maria Ricci e Jorge Luis Borges. Il Labirinto Masone è composto da 300.000 bamboo e viene ritenuto un luogo magico, tutto da scoprire!

La meta per gli amanti della musica

Terra di Verdi e Toscanini, Parma è la meta più amata dagli appassionati dell'opera, che ora possono immergersi in una collezione di 11.000 fotografie di scena, bozzetti e manifesti dell'archivio della Casa della Musica appena digitalizzato. Sono diversi i musei presenti online e rivolti agli appassionati di musica, con l’obiettivo di portare a chiunque lo volesse la storia dell'acustica e della riproduzione del suono.

Le meraviglie enogastronomiche