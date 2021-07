"Un infinito ricordo", la mostra di Fabio De Santis a Genova

Gli anni di piombo, in particolare del capoluogo ligure, rivivono nella mostra di Fabio De Santis a Genova. La personale dell'artista, di origine genovese ma affermato anche all'estero, ha inaugurato il 9 luglio e proseguirà fino al 31 del mese a Satura Palazzo Stella, in collaborazione con la galleria PDP – Parigi. Nei quadri di De Santis c'è il racconto della paura e dello sgomento del popolo italiano intrappolato nel tumulto del terrore quotidiano degli anni '70.

La mostra di De Santis

Si tratta di una mostra a Genova e per Genova, complessa e sconcertante perché commemora le ore buie dell'Italia degli anni di piombo indagando sulla pervasività della realtà omicida nel cuore della città e la sua accettazione fatalista da parte di una popolazione ormai rassegnata. Fabio De Santis invita il suo pubblico, con la delicatezza dei suoi quadri, a essere testimone della disperazione di questa Italia in piena espansione economica, che sognava un futuro potente, ma ormai dall’unità nazionale indebolita. La personale dell'artista è anche un viaggio in un mondo in bianco e nero che parte da Genova e, attraverso l'esperienza del pittore, attraversa Parigi, Londra, New York, Los Angeles, Roujan e Pézenas. Nel corso della sua indagine, De Santis ha reso omaggio alle sue origini, alla sua città, ai suoi illustri fotografi italiani e la sua pittura trae origine dal fatto reale.