Maurizio de Giovanni torna in libreria con "Una sirena a settembre". VIDEO

Lo scrittore napoletano firma per Einaudi una nuova storia con protagonista Mina Settembre, l'assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. A raccontare il romanzo (e la sua essenza), ci pensa, in questa clip, l'attrice Nunzia Schiano

"Gli antefatti. Sono importanti gli antefatti. Perché, senza, ma che storia mai può raccontare?". L'attrice Nunzia Schiano parte da qui per raccontare "Una sirena a settembre", l'ultimo romanzo di Maurizio de Giovanni pubblicato da Einaudi e con protagonista Mina Settembre, l’irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. Stavolta Mina avrà a che fare con due fatti apparentemente chiari ma su cui i conti in realtà non tornano (qui un estratto del libro).