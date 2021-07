Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 luglio

Un quadro dei transiti incoraggiante con Marte positivo se nati in aprile. Venere e Luna vi sostengono con espansività ed entusiasmo ma anche generosità nel caso dei nati in luglio. Se siete nati dal 27 marzo al 2 aprile, Mercurio sarà un po’ imbronciato ma la comunicazione di coppia dovrà essere fondamentale, anche per chi è nato dal 21 al 25 marzo. Dovrete concludere una incombenza lavorativa un po’ noiosa: vi appoggerà l’efficiente Urano.

Sole e Mercurio sono i vostri pianeti benefattori per oggi. Plutone vi darà invece una grande forza per ciò che concerne l’ambito amoroso nella giornata di oggi, specie per i nati dal 15 al 18 maggio. A lavoro sarete disciplinati e diligenti specie se appartenenti alla prima decade.

Mercurio innalza la vostra tendenza all’altruismo, mentre Saturno attiva le forze che si rifanno alla comunicazione umana. La vostra libertà è il bene più prezioso e quindi cercate di dare lo stesso valore anche a quella del vostro partner. A lavoro vi fa gioco la capacità di lavorare in partnership.

Giove, Nettuno e Urano sono tutti positivi e congeniali ma Plutone vi guarda con il broncio se fate parte della terza decade. Se nati tra il 6 e il 15 luglio dovrete chiarire una questione affettiva con il vostro partner. Se svolgete inoltre un lavoro connesso alla comunicazione o al commercio Luna e Sole vi daranno soddisfazioni, in particolare ai nati della prima decade.

Luna, Marte e Venere vi ammorbidiscono con delicatezza, tatto e gentilezza. La vostra forma fisica è buona ma non strapazzatevi troppo nei movimenti perché Marte rende super competitivi i nati nella seconda decade. Il vostro cuore ha bisogno di essere coccolato e vezzeggiato se festeggiate gli anni dal 25 luglio al 3 agosto. Non vergognatevi, inoltre, di manifestare le vostre emozioni. Un progetto lavorativo vi stimola molto se siete nati a luglio.

Un Giove dissonante potrebbe creare qualche lieve dissapore in famiglia ma nulla di grave: sappiate pazientare e tutto si aggiusterà. Se siete single, Plutone sarà il vostro potente alleato in fatto di sex appeal, mentre in ufficio un collega vi aiuta in modo del tutto inaspettato.

Luna e Venere vi allietano la mente, lo spirito e il fisico. Sempre Venere, inoltre, vi darà modo di risplendere se siete seconda decade e appartenete al sesso femminile. In amore vi dedicate con estro a una persona che volete sedurre. Se invece avete una relazione stabile e siete nati nella prima decade programmate un’uscita galeotta con amici simpatici. Sole, Mercurio e Plutone vi faranno fare percorsi lavorativi diversi da quelli programmati, specie se appartenete alla prima e alla terza decade.

Un’iniezione benefica di fiducia, ottimismo e volontà oggi per voi grazie a Giove, specialmente per i nati dal 24 al 27 ottobre. Anche Mercurio vi spiana la strada per molto progetti di vita. Sentimenti ricambiati e atmosfera gioiosa accompagnano la vostra vita in amore, mentre a lavoro Urano è ancora dissonante e potrebbe non farvi esprimere al meglio, specie se nati dal 31 ottobre al 7 novembre.

Marte svetta nel vostro cielo e vi rende capaci di fare gli interessi anche nell’ambito legato alla famiglia. Giove e Nettuno saranno invece contrastanti. Oggi favoriti flirt e relazioni disimpegnate se siete single, in ufficio invece c’è bisogno di maggiore programmazione: chiedete consiglio ai colleghi più esperti.

Cielo sereno-variabile per voi in questa giornata di luglio, con i nati della terza decade più solleciti al muoversi. Quelli della seconda invece subiscono l’angolatura dissonante del Sole che influisce sui rapporti familiari. Se siete nati dal 15 al 18 gennaio gestirete molto bene le situazioni patrimoniali grazie a Plutone. Urano invece vi dà la carica nell’ambito amoroso se siete nati dal 2 al 6 di gennaio. In ufficio vivrete qualche piccolo disappunto ma cercate di andare avanti.

Giove vi dona dinamicità e visione lungimirante, mentre Plutone e Nettuno vi aprono a esperienze sentimentali molto appaganti qualora foste single. Molto favoriti, in particolare, i nati tra il 31 gennaio e il 5 febbraio. Se siete liberi professionisti i pianeti saranno momentaneamente defilati oppure ostili. In particolare Urano contrario vi invita a impegnarvi se fate parte dei nati tra il 2 e il 6 gennaio.

Giove è in aspetto benefico e vi invita a essere più diplomatici in famiglia specie se siete nati a febbraio. Urano, Plutone e Nettuno stanno lavorando tutti per crearvi una condizione sentimentale perfetta. Sole e Mercurio vi sorreggono molto se fate parte di prima e seconda decade. In ufficio oggi viene fuori la vostra generosità grazie al Sole.