Sandro Botticelli presentato in un’arte senza tempo

Le principali opere in mostra al Mart di Rovereto

Significativo il nucleo di capolavori esposti di Sandro Botticelli. Undici i dipinti dell’artista. Ecco i più noti: Pallade e il Centauro che proviene dagli Uffizi, la Venere della Galleria Sabauda di Torino e il Compianto sul Cristo morto che è arrivato in Trentino in prestito dal Museo Poldi Pezzoli di Milano. In mostra sono presenti anche opere di Filippo Lippi, di Filippino Lippi e di altri grandi artisti del Quattrocento, come Antonio del Pollaiolo e Andrea del Verrocchio. Si tratta di artisti che, tutti insieme, portarono la Firenze del Magnifico ad essere la culla del Rinascimento italiano. La Firenze rinascimentale riecheggia anche nelle opere degli artisti contemporanei. Da Giosetta Fioroni a David LaChapelle, da Michelangelo Pistoletto a John Currin, da Fernando Botero a Renato Guttuso fino a Vik Muniz tanto per citarne alcuni. Il mito di Venere ricorre e rimbalza al Mart anche nel Cinema. Le avventure del barone di Münchausen, I figli degli uomini, Venere in pelliccia i film di cui sono presentati dei significativi estratti. Ma in mostra si possono osservare anche le influenze della Venere botticelliana. Sono presenti nelle collezioni della Maison Valentino, invadono le riviste patinate su cui posa Kate Moss e sono co-protagoniste alle foto dell’influencer Chiara Ferragni.