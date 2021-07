Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 luglio segno per segno

Venere oggi vi porta fortuna dal Leone dandovi un richiamo agli istinti di razionalità, specie se festeggiate gli anni dal 22 marzo al 2 aprile. Legame sentimentale dagli scambi aperti e con nuove emozioni grazie a Luna. Notevole sicurezza in voi stessi oggi in ufficio: salverete ben più di una situazione delicata!

Una giornata discreta oggi, visto che Plutone e Luna saranno molto protettivi in fatto di forma psicofisica. Se siete single lascerete un po’ da parte l’impegno in altro a favore dei sentimenti, specie se siete nati nella prima decade. Luna vi farà toccare il cielo con un dito. Sole invece vi fornisce le intuizioni necessarie in ufficio.

Alti e bassi oggi nel profilo dei transiti. Giove e Nettuno infatti vi sono un po’ contrari. Dovrete concedere più tempo al riposo e al recupero delle energie perdute se siete nati dal 10 al 15 giugno. Se invece siete nati dal 16 al 21 ci sarà persino qualche scappatella extra coniugale per chi ha un rapporto. Giornata di routine a lavoro ma i nati nella terza decade potrebbero vedere arrivare offerte interessanti.

Sole e Luna sono benefici e colorano la vostra giornata. In amore riprendono quota le vostre azioni sentimentali se siete nati dal 10 al 13 luglio. Nettuno e Urano in tal senso vi sorreggono fortemente. Riscontrate inoltre soddisfazioni piuttosto tangibili in ufficio.

Quadro variabile con alti e bassi nel tono e nell’umore. Luna infatti è da oggi in posizione contraria per voi. Se siete alla ricerca di avventure sentimentali Marte vi stimolerà a cercarle, insieme a Urano, specie se siete nati a luglio. Se invece appartenete alla prima decade potreste usare cautela con facili entusiasmi in ufficio.

Luna e Sole sono vostri alleati ma dovranno fronteggiare le negatività di Giove, Nettuno e Mercurio. Niente di grave ma qualche piccolo imprevisto sulla strada, anche per via di Plutone e Urano. Fugaci ma possibili contrasti con la vostra dolce metà. Attenzione soprattutto a non dire qualche parola di troppo. Mercurio è dissonante anche a lavoro se festeggiate gli anni nella terza decade.

Il Sole vi contrasta in questa giornata ma il quadro attivo e sociale si presenta comunque attivo. Non soffrite di grandi sconvolgimenti emotivi ma Plutone e Sole oggi vi provocano un po’ e vi rendono gelosi del partner. Situazioni complesse, sfuggenti o poco chiare in ufficio specie per i nati in ottobre.

Luna e Sole vanno a contrasto, una negativa e l’altro positivo. Anche Urano vi guarda un po’ imbronciato ma riuscite ad andare avanti. Situazione sentimentale abbastanza complessa ma, per chi è nato dal 30 ottobre al 5 novembre, arriveranno sorprese. Intuizioni e ricettività in ufficio oggi si amplificheranno a dismisura.

Vivaci e irrequieti oggi, specie in famiglia, per via di Venere. Vorreste vivere un amore in maniera esuberante ma per ora niente colpi di scena, specie per i nati tra il 9 e il 14 dicembre. Un po’ di senso di inadeguatezza in ufficio ma sono solo i soliti alti e bassi comprensibili.

Configurazione planetaria altalenante con molti pianeti a vostro favore (Giove, Nettuno, Urano, Saturno e Plutone) ma Sole contrario. Grandi momenti di intimità con la vostra dolce metà oggi, specie se appartenete alla terza decade. Giornata lavorativa con qualche ostacolo da superare ma il vostro fiuto per la navigazione vi porterà in un porto sicuro.

Mercurio continua a essere un vostro alleato così come anche Giove che vi dà simpatia e gioia di vivere se siete nati tra il 21 e il 24 gennaio. Situazione tranquilla in coppia per chi è nato nella terza decade. Magari un weekend romantico potrebbe migliorare ancora le cose. Se lavorate nel mondo dell’immagine o della moda oggi Nettuno vi darà una fortuna strepitosa.

Luna, Sole e Nettuno sono tutti in splendida posizione. La vostra sensibilità e il vostro intuito sono a portata di mano e la forma psicofisica vi rinvigorisce. Chi ha un legame vedrà un partner innamorato e premuroso: Giove e Urano vi spianano la strada! Se festeggiate gli anni a marzo avrete un po’ di svagatezza in ufficio.