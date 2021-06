Oroscopo del 25 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Un solare Mercurio è molto congeniale oggi e vi farà vivere una giornata di pura bellezza, con ritrovata armonia familiare. Avete molta voglia di tenerezza oggi in ambito affettivo, mentre a livello lavorativo Saturno è molto favorevole specialmente per i nati della seconda decade.

Un po’ di fiatone a fine mese, perché Saturno è dissonante (ma niente di grave, tranquilli). Venere però vi sorride in amore se fate parte della terza decade, cercate solo di non essere possessivi con il partner. Se lavorate in squadra non sempre ci sarà sinergia perché Marte metterà i bastoni tra le ruote.

Marte e Mercurio vi favoriscono oggi, specie se nati in maggio. Bene anche l’apporto di Urano e Saturno ma occhio a non esagerare nei legami di coppia a tutti i livelli. Se fate parte dei nati tra il 2 e il 12 giugno otterrete grandi soddisfazioni. Precisione, competenza e personalità sono i punti cardine in ufficio.

Venere, Sole, Urano e Nettuno vi favoriscono se fate parte di prima e terza decade dandovi vitalità e buon umore, oltre che vigoria fisica. Grande equilibrio tra passione e sentimento in amore, specie se festeggiate gli anni tra la prima e la terza decade con Nettuno e Giove favorevoli. Se lavorate nell’ambito della comunicazione rispetterete tutte le scadenze.

Una giornata in cui riuscite a programmare tutto con pragmatismo e attenzione se fate parte della seconda decade. Avete però bisogno di ritrovare un po’ di contatto umano con la persona amata, specialmente se fate parte della terza decade. Marte vi donerà grande energia nel luogo di lavoro ma pure diplomazia.

Scena zodiacale con Luna, Venere, Marte, Plutone, Urano e Sole che vi corteggiano spasmodicamente! Sole peraltro favorisce le relazioni solide e, per altri, genera intriganti ritorni di fiamma per i nati dal 19 al 22 settembre. Chi invece festeggia gli anni tra il 16 e il 19 settembre può contare su idee geniali in ufficio.

Un quadro estivo sereno e luminoso, con Mercurio e Saturno in angolo favorevole e una situazione familiare molto buona, così come la forma fisica. Occhio però ai nati della terza decade che potrebbero avere problemi intestinali in caso di abbuffate. Rispetto della libertà e degli spazi vi daranno un grande e armonico equilibrio con la vostra dolce metà. A lavoro siete attenti e scrupolosi grazie a Mercurio.

Giornata discreta per voi, con un grande parterre di pianeti a sorreggervi per migliorare il vostro status fisico anche se magari non siete più giovanissimi. Saturno vi consiglia di tenere sotto controllo l’apparato cardiocircolatorio. Urano, in amore, vi stimola a volere un rapporto più intenso con la vostra dolce metà, specie se siete nati a ottobre. Nettuno e Giove vi daranno una mano in ufficio se siete nati tra il 9 e il 15 novembre e tra il 24 e il 28 ottobre.

Marte in Ariete vi apre a nuovi rapporti e a un ottimo benessere psicologico e spirituale. Impegnatevi un po’ di più in amore perché altruismo e calore umano non sempre bastano, specialmente per i nati tra il 23 e il 26 novembre. Se lavorate nel mondo del commercio avrete senso del dovere e rispetto assoluto per i vostri collaboratori.

Giove vi sorride se siete nati tra il 22 e il 26 dicembre. Plutone vi darà grande eros in amore ma attenzione a non dimenticare la parte emotiva che Nettuno sta curando per i nati dal 9 al 13 gennaio. Oggi il vostro livello di pazienza in ufficio potrebbe giungere al limite.

Mercurio rasserena il vostro cielo se siete nati nella seconda decade. Bellezza, equilibrio e quiete sono le ricette perfette per la vostra relazione, mentre in ufficio mostrerete grande autorevolezza grazie a Saturno, specie se nati dal 31 gennaio al 5 febbraio.

Sole, Urano, Giove, Venere e Plutone sono tutti dalla vostra parte oggi e vi consentiranno di fare nuove conoscenze. Mercurio è un po’ imbronciato e mette qualche ostacolo alla relazione ma per fortuna Nettuno vi offre ottimi slanci erotici se fate parte della terza decade. Chiudete la giornata lavorativa con grandi risultati e novità positive sono in arrivo.