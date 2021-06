Oroscopo del 22 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è tornato a sorridervi e vi rivitalizzerà fino alla fine di luglio. Sarete solari, esplosivi e trascinatori e godrete di un’eccellente forma psicofisica. Aumenta anche il livello di affettività con chi avete conosciuto di poco. Mercurio in angolo armonico specie se il compleanno va festeggiate dal 6 al 12 aprile. Una promozione aleggia per voi nell’aria a lavoro.

Una giornata piena di novità con il Sole che è favorevole dal Cancro. Anche Mercurio vi guarda benevolo, specialmente se fate parte della seconda decade. Nettuno inoltre vi favorisce nel settore familiare e relazionale se siete nati dal 9 al 12 maggio. I nati dal 21 al 24 aprile, invece, saranno sorretti da Giove lavorativamente parlando.

Mercurio fa defilare ogni negatività per oggi. Ottimi sia i rapporti con le amicizie che quelli con la famiglia. In amore Marte è tornato a sorridervi, così come anche Venere vi fa accettare la corte di una persona a cui inizialmente non avevate dato così tanta importanza. Siete efficienti, brillanti e qualificati in ufficio ma non vi montate la testa per questo.

Un quadro di corpi celesti che vede Venere e Sole totalmente a vostro favore. La stessa Venere favorisce in amore chi è nato nella seconda decade, annunciando in tal senso novità di grande peso insieme a Urano per quanto riguarda possibili cicogne in arrivo! La vostra capacità di mettere pace tra i colleghi è fondamentale in ufficio.

Marte è nel vostro segno da giorni e si sciolgono quindi molte tensioni in ambito familiare. Urano è comunque ostile dal Toro per i nati nella seconda decade. Saturno e lo stesso Urano vi danno un po’ di dissonanza nel rapporto di coppia, specialmente se siete nati tra il 29 luglio e il 4 agosto. Fate passare qualche giorno senza toccare argomenti troppo dibattuti. A lavoro siete sempre pronti con animo volenteroso e atteggiamento entusiasta.

Alti e bassi nel tono e nell’umore. Venere però è benefica e ristabilisce gli equilibri se siete nati nella seconda decade. Giove vi rema però ancora contro: servirà grande impegno oggi. Giornata positiva almeno in amore, specialmente se siete nati dal 14 al 18 settembre, grazie agli influssi di Urano e Plutone. Non vi adombrate troppo in ufficio se vi sembra di aver subito una scorrettezza: il tempo è galantuomo.

Un quadro di transiti completamente benefico, con pochissime negatività. Venere vi darà qualche contrattempo ma riuscirete a reggere benissimo. Siete affascinanti e seduttori ma fate attenzione perché, se appartenete al genere femminile, potreste creare inutili gelosie se festeggiate gli anni tra il 24 settembre e il 2 ottobre. Il vostro spirito diplomatico vi aiuterà molto in ufficio.

Attenti, intuitivi e immersi nel circostante: oggi Venere vi darà queste attitudini, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Saturno e Urano sono però dissonanti. Giove vi regala una folta schiera di potenziali nuovi amori se siete single e il vostro compleanno fa capolino tra il 24 e il 28 ottobre. In ufficio mostrate concretezza e realismo.

Ben visti da Marte oggi potrete contare su favori preziosi. Luna è armonica nel vostro segno e vi darà garanzie in amore se nati tra il 23 novembre e il 2 dicembre. In ufficio un superiore sarà un po’ troppo ostinato nei vostri confronti ma il vostro carattere pacato vi permetterà di reggere l’urto.

Un cielo che vi fa ritornare un po’ con i piedi per terra oggi, con qualche noia soprattutto in famiglia. Se festeggiate gli anni dal 7 al 13 gennaio ci sarà aria di novità nel settore sentimentale. Sole, Marte e Mercurio oggi possono esporvi a un po’ di rischi a livello lavorativo.

Un nuovo ciclo vi vede in ottimo stato fisico e mentale grazie a Mercurio che vi carica di entusiasmo. C’è la necessità di trovare un accordo familiare e farete di tutto per ottenerlo, soprattutto se festeggiate gli anni dal 25 gennaio al 6 febbraio. Mercurio dà azione benefica anche in amore, specialmente se siete nati nella seconda decade e vivete una relazione da poco fiorita. Marte vi osteggia un po’ in ufficio ma con silenzio e sobrietà trascorrerete indenni la giornata.

Previsione dei transiti abbastanza positiva: Sole e Venere vi infondono ottimo tono vitale e anche Giove e Nettuno vi promettono percezione di primo livello. Dopo qualche successo potrebbe esserci un po’ di calo in ambito amoroso ma tenete sempre stretta l’intesa con il vostro partner, specie se festeggiate gli anni tra il 2 e il 7 marzo perché Mercurio potrebbe dare disattenzioni. Plutone in ufficio vi favorirà se parte della terza decade.