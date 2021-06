Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 giugno

Previsione astrologica molto promettente e guidata da una Luna favorevole in Gemelli. Anche Mercurio e Saturno vi favoriscono, innalzando il livello d’intelligenza. Vi accorgete finalmente di chi vi sta facendo il filo da tempo: se siete single ovviamente approfittatene! Chiudete un impegno professionale con maestria, guadagnandovi stima pubblica.

La posizione di Venere in Cancro e Giove in Pesci vi trova in ottimo stato psicofisico, pieni di energie e speranze. Plutone inoltre vi colma di forza creativa. Nettuno e Urano vi favoriranno se fate parte di seconda e terza decade. Saturno è un po’ provocatorio e sarà croce e delizia nella giornata a livello sentimentale. Il vostro spirito di lavoratori indefessi vi rende autentici fuoriclasse.

Un prospetto dei transiti che stimola il rinnovamento. Giove è tecnicamente negativo e quindi potrebbe far venire fuori un lato timido che non vi fa esporre, specie se siete nati dall’1 al 5 giugno. Oggi siete pieni di lavoro e organizzate anche le prossime mansioni, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 13 giugno.

Il creativo Plutone non è completamente congeniale ma il vostro carro si rimetterà preso in moto. D’altro canto Marte vi addestra per migliorare tanti aspetti della vostra vita. Venere è in angolo felice specie se festeggiate dal 2 al 10 giugno: successi strepitosi per i single. Nella vostra attività lavorativa farete benissimo se appartenete alla seconda decade perché Urano è al vostro fianco.

Una straordinaria Luna vi darà personalità esuberante, vivace e passionale. Urano però vi potrà rendere poco lucidi nella gestione dei rapporti, così come Saturno potrebbe rendervi un po’ insofferenti alla ritualità della coppia. L’ambizione lavorativa sarà una molla per dare di più oggi specie se siete nati tra il 4 e il 14 agosto.

Urano in Toro mostra la sua influenza sul carattere emotivo, specie se siete nati dall’1 al 7 settembre. La solidità e la sicurezza in voi stessi vi permette di gestire egregiamente alcune situazioni patrimoniali. Plutone e Marte vi faranno rendere conto del fatto che la vostra dolce metà ha un po’ di broncio nei vostri confronti. Lavorativamente parlando, se appartenete alla seconda decade, una voglia d’indipendenza si farà strada.

Una giornata baciata dalla fortuna e che accende il vostro senso dell’umorismo ma non lamentatevi eccessivamente e non chiedete troppo. Mercurio, Saturno, Sole e Luna sono tutti bendisposti in amore, specialmente se festeggiate gli anni dal 7 a 15 ottobre. La vostra natura è attiva e concreta: Luna in Gemelli per questo vi darà da cogliere alcune chance economiche.

Nuovo giorno con Plutone che risplende per voi in tutta la sua forza, specie se festeggiate gli anni dal 14 al 18 novembre. Proseguite sicuri per la vostra strada in amore mentre Urano imbronciato vi rende agguerriti sul posto di lavoro, specie se siete parte della seconda decade.

Venere non è proprio congeniale, mentre Giove si dimostra compagno fidato soprattutto per i nati nella prima decade. Anche Plutone vi tende la mano ma fate attenzione a non perdere freddezza e lucidità. In amore accorgetevi di chi vi fa gli occhi dolci, mentre in ufficio mostrerete un’operosità ai massimi livelli!

Una spumeggiante Luna continua la sua sosta in Gemelli, mentre Saturno in Acquario vi rende pimpanti, spigliati e arguti. Passionali e coinvolgenti per chi avete accanto, Luna vi dà la possibilità di eccellere in amore se fate parte della prima decade. Ottimi e costanti i risultati in ambiente professionale.

Urano in Toro vi darà saggezza in vari ambiti della giornata, specialmente in quello familiare. Plutone risveglia i vostri sensi in amore e vi spinge a dichiararvi senza paura. Programmate intelligentemente l’attività futura con risultati straordinari grazie a Marte che vi rende efficienti e spediti.