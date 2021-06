"Courmayeur Green Weekend", al via la stagione del Monte Bianco

Una due giorni per inaugurare l'estate ricca di eventi, musica, sport, attrazioni e ospiti d'eccezione nelle splendide Val Veny e Val Ferret Condividi:

Sarà la prima edizione di “Courmayeur Green Weekend” il 26 e 27 giugno ad inaugurare l’estate del Monte Bianco. Gli appassionati dello sport e gli amanti della natura potranno godere dei numerosi eventi della rassegna organizzati nelle splendide Val Veny e Val Ferret. Dallo sport alla musica, dai laboratori per grandi e piccini alle sorprese gourmet i visitatori potranno avventurarsi nelle valli libere dal traffico dalle 9 alle 17 e percorribili a piedi, in bici e in navetta.

Gli eventi di sabato 26 giugno in Val Veny I protagonisti saranno lo sport e la musica con molte tappe, ognuna diversa dall'altra, perfette per una giornata in famiglia o con gli amici. Il programma della giornata sarà all'insegna dello sport con scalatori di pareti boulder, orienteering, bike trail e trail running. A dare consigli ai partecipanti saranno veri atleti come Claudio Chiappucci, Davide Cheraz e gli istruttori del Velo Club di Courmayeur. La giornata sarà animata anche dalla musica con la rassegna regionale “Musicastelle” a cui parteciperà il rapper e il cantautore Carl Brave.

Gli eventi di domenica 27 giugno in Val Ferret La seconda giornata di “Courmayeur Green Weekend” sarà scandita tra tredici tappe gourmet. Tra sapori di montagna e profumi dei formaggi d'alta quota si gusteranno specialità locali e si potrà partecipare allo showcooking con lo chef stellato Paolo Griffa. Non solo food: la giornata si svilupperà secondo un programma che darà spazio a tante sorprese tutte accompagnate da musica dal vivo in vari punti della valle. In programma tanti eventi dall'Open Day al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses alle classi libere degli Yoga Mountain Days, che offriranno momenti di contatto con la natura, fino al laboratorio dedicato alle erbe officinali insieme all'erborista Viviane Vicquéry, con tanto di preparazione di prodotti alla calendula.