Oroscopo del 4 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Vi si para davanti una giornata estremamente produttiva. Luna, Mercurio e Sole vi sorridono consentendovi di essere i primi e i migliori. Marte è un po’ imbronciato ma non rovinerà la giornata. Se siete nati tra il 3 e il 6 aprile Sole potrebbe darvi grossa verve in amore. Se siete single vi invade un’urgenza sentimentale da risolvere quanto prima. Marte, Plutone e Venere vi consentiranno di non caricarvi di troppo lavoro se appartenete a seconda e terza decade.

Un po’ seccati oggi per qualche grana familiare, non sarà una giornata particolarmente brillante ma dal pomeriggio le cose andranno meglio. Una persona conosciuta da poco provoca in voi il classifico colpo di fulmine. Se siete invece a capo di un’azienda oggi non sia squilibrati nei confronti dei vostri dipendenti.

Palcoscenico di transiti che mostra diverse positività astrali con qualche piccola influenza negativa. Questo soprattutto se fate gli anni tra il 21 e il 25 maggio. Niente di grave, quindi. Gli astri vi chiedono però di non essere superficiali in amore e di mostrare anche qualcosa di durevole e importante. Marte vi darà grinta nella giornata lavorativa.

Transiti abbastanza positivi grazie a Venere, Giove, Urano e Marte. Godete di un ottimo aspetto di Venere in particolare in amore, con Urano che vi annuncia folgoranti novità sempre in tal senso. Sempre Urano vi darà anche una apprezzata abilità nelle transazioni economiche in campo lavorativo, questo specialmente per i nati nella seconda decade.

Molti pianeti remano a vostro favore tra cui Luna in Ariete e Mercurio in gemelli. Luna è peraltro bendisposta in amore ma occhio alle potenziali attrazioni fatali. Urano è contrario in ufficio se nati tra il 29 e il 5 agosto ma il Sole aggiusterà un po’ le cose.

Oggi ci sono alcune incombenze di vita quotidiana che vi frenano, specialmente se siete nati nella prima decade. Cercate ovviamente di risolverle quanto prima. Sentite oggi di dover stare più vicini alla persona che amate, specialmente se siete nati ad agosto. Impostate una comunicazione intima e piacevole. Se siete nati nella seconda decade Urano in Toro vi stimolerà a lavoro.

Sole e Mercurio sono benefici per voi e vi daranno grande produttività in ogni campo. Marte e Venere sono invece in aspetto negativo in amore e in ambito familiare, quindi affidatevi invece a Mercurio per essere originali ed estrosi e ricevere protezione. Attenzione al maneggio di denaro, perché Marte e Plutone potrebbero fare scherzi se siete nati nella terza decade.

Nettuno aumenta sia la vostra sensibilità che il vostro intuito. Venere in Cancro può donarvi energia mentale. Una cena, un invito al teatro o al cinema possono essere ottime scappatoie per una serata romantica con la vostra dolce metà, specie se nati tra il 31 ottobre e il 7 novembre. Se svolgete una libera professione riceverete un incarico che vi incoraggia.

Previsione astrale in piena ripresa, specie se siete nati tra il 9 e il 14 dicembre. Nettuno è però in angolo dissonante e potrebbe giocarvi qualche tiro mancino. Se festeggiate gli anni tra il 10 e il 16 dicembre avrete l’occasione di assaporare emozioni irripetibili con la persona che avete scelto al vostro fianco. Plutone in Capricorno sarà benefattore del cammino professionale per oggi.

Giove, Urano e Plutone sono dalla vostra parte! In particolare Urano vi darà grande sintonia con il partner a livello sensuale ed erotico, specie se nati nella seconda decade. Giove invece favorirà la comunicazione. Sarete come sempre attivissimi in ufficio, creandovi pure nuove amicizie.

Mercurio e Sole vi aiutano a cominciare la giornata con ottimismo e tono vitale alto e frizzante. Disponete di intelligenza, spirito pronto e ironia. La vostra dolce metà vi chiede di essere più teneri e romantici e Nettuno ve lo consentirà, specie se siete nati dal 9 al 12 febbraio. Schivate con grande abilità uno scontro con un superiore in ufficio.

Venere in Cancro è costruttore di intelligenza intuitiva, soprattutto per il genere femminile e in maniera più netta per chi festeggia gli anni dal 22 al 28 febbraio. In amore vi anima uno slancio passionale pronunciato, però se siete nati tra il 9 e il 14 marzo abbiate cautela, nonostante Venere, Marte e Nettuno siano al vostro fianco. I vostri colleghi vi ammirano per l’infaticabilità con cui lavorate.