Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 maggio

Spirito ravvivato oggi: potrete proiettarvi su ogni impresa con esiti fortunati. C’è aria di ristrutturazione nella vostra vita di coppia ed è necessario impegnarsi per definire i ruoli. Marte è imbronciato se fate parte della terza decade. Venere, Sole e Mercurio vi lanciano un guanto di sfida positiva a lavoro, specie se avete abbracciato un’attività indipendente.

Un quadro di transiti abbastanza positivo, con alcuni pianeti pronti a darvi manforte. Plutone smuove le energie e fa cadere resistenze razionali su questioni di eros. A lavoro dovrete affrontare alcuni cambiamenti ma ci riuscirete in maniera ottima, specie se nati ad aprile.

Un firmamento astrale propizio. Soltanto Giove e Nettuno sono non congeniali oggi. Avrete una buona salute psicofisica e un migliore rapporto con i membri della vostra famiglia. Luna, Sole, Mercurio e Venere vi favoriscono in amore. In particolare Mercurio farà compiere decisioni importanti ai nati della terza decade. Sole e sempre Mercurio vi vogliono inoltre combattivi in ufficio.

Giornata di fine maggio che vi vede in uno stato di grazia. Giove e Nettuno si alleano a Venere per farvi giocare su più tavoli con la stessa audacia. In amore saprete porvi in posizione di ascolto con il vostro partner, con spirito buono e generoso. In ufficio Plutone vi impone di rallentare i ritmi, specie se nati dal 14 al 17 luglio.

Transiti abbastanza positivi oggi. Venere in particolare allieta l’atmosfera familiare e sottolinea la parte emotiva di voi. Marte invece vi darà grossi slanci erotici. Il Sole infine vi sprona a puntare in alto in ambito lavorativo, specie se festeggiate il compleanno dal 27 al 29 luglio.

Giove in angolo contrario vi renderà un po’ nervosi se nati ad agosto ma nulla di cui preoccuparsi davvero. Cercate di risolvere qualche piccola difficoltà riguardante i vostri rapporti nella sfera privata. Salute fisica e psicologica invidiabile, specie se nati dal 15 al 17 settembre. Ricordatevi anche che, nonostante gli impegni quotidiani, dovrete riuscire a vivere i sentimenti e dare spazio al partner. Marte in tal senso vi favorisce negli slanci erotici. A lavoro serve una tattica per lo slancio professionale: se siete nati a settembre Plutone vi aiuterà a trovarla.

Panorama variegato oggi ma tutto sommato positivo. Sole in Gemelli vi dona allegria e spigliatezza se nati a settembre. Saturno vi pone un dubbio tra ragione o sentimento, tra investire nella relazione o lasciar perdere. Avrete una lucida visione specialmente se siete nati dal 29 settembre al 4 ottobre. Avvertite a lavoro un senso di maggiore realizzazione personale.

Una configurazione dei transiti luminosa. Marte vi propone discrete soddisfazioni nella sfera familiare, amicale ed emotiva in generale. Se siete nati dal 9 al 14 novembre avrete l’occasione di far prendere una nuova direzione al vostro rapporto di coppia. Se invece siete nati dal 24 al 27 ottobre Plutone vi pungolerà dal punto di vista lavorativo.

Transiti abbastanza benefici oggi, con una serie di pianeti a vostro favore tra cui la Luna. Saturno vi rende razionali, logici e dotati di un grosso senso della realtà, specie se nati nella seconda decade. Se siete single avrete solo l’imbarazzo della scelta! Se siete nati tra il 18 e il 21 dicembre il cielo sarà radioso in ambito professionale.

Indicazioni planetarie abbastanza discrete oggi, specie per i nati nella prima decade. Marte vi confonde un po’ le piste e vi obbliga ad accettare cambiamenti familiari non voluti. Una nuova passione vi scalda il cuore: impegnatevi a dare il massimo di voi stessi! Luna e Giove vi daranno ottimi risultati in campo professionale.

Un quadro celeste che sta diventando luminoso. Venere favorisce la vostra capacità di comunicazione specie se nati nella terza decade. Saturno, invece, vi permette di mettere concordia nelle cose se nati nella seconda. Venere e Mercurio vi rendono molto attrattivi, quindi se siete single proponetevi a chi vi piace. Grande capacità di collaborazione in ufficio.

Pianeti in larga parte benevoli. Marte, Giove, Urano, Nettuno e Plutone per esempio vi favoriscono tutti in amore, specie se siete nati tra il 10 e il 17 marzo. Mercurio sfida invece le vostre doti di acume in campo professionale, specie se siete nati nella terza decade.