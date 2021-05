Oroscopo del 29 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una bella Venere in Gemelli vi fa fruire dei benefici effetti di profondità intellettuale e di capacità di soccorrere chi è debole. Sole e Nettuno vi daranno un’ottima condizione psicofisica. Serata con i piaceri dell’eros per quanto riguarda il rapporto di coppia, con Venere, Giove e Nettuno che vi spianano la strada. Il piglio del comando vi si addice a lavoro e mettete a posto una persona arrogante in ufficio.

Atmosfera un po’ alleggerita grazie alla Luna, se nati dal 15 al 20 maggio. Marte e Nettuno vi fanno riavvicinare a un vecchio amore, specie se nati nella seconda decade. La tattica di ascoltare e riflettere sarà molto utile per capire le esigenze dei colleghi di lavoro.

Profilo dei transiti abbastanza positivo con Saturno che vi dona fermezza nelle decisioni e stabilità di situazioni. In famiglia tenete il timone di alcune vicende mentre la vostra forma fisica è buona se nati dal 21 al 24 maggio. Delicatezza e comprensione sono richieste dal rapporto di coppia oggi, con Venere che vi darà una mano. Non irrigiditevi troppo con i colleghi in ufficio.

Mettete piede in questa nuova giornata con animo sensibile e il desiderio di restare calmi. Venere vi illumina il cammino, mentre Giove – se nati dal 22 al 25 giugno – vi darà la possibilità di valorizzare il vostro rapporto di coppia. Exploit di avventure invece per i single della terza decade. Se siete a capo di personale, in ufficio Urano vi sosterrà in tutte le azioni.

Una giornata che inizia un po’ in sordina ma che si conclude in crescendo. Venere positiva per il vostro segno. In amore se siete single proprio Venere vi fornirà alcune occasioni per far sì che il vostro cuore non sia più solitario. A lavoro individuerete nuove realizzazioni concrete.

Il vostro segno ha vari pianeti che gli remano contro ma gli stimoli che arrivano invece dalle altre forze planetarie generano un’ondata di pungoli positivi. Una fase lievemente rannuvolata può attraversare il rapporto di lunga durata ma niente paura: con calma razionale farete tornare il sereno. Avete scelto di abbracciare una libera professione? Plutone vi guiderà nel corso della giornata, specie se nati dal 15 al 19 settembre.

Risplendete del fascino di cui siete dotati e date sfogo alla naturale simpatia che possedete. Saturno, Venere, Mercurio e il Sole sono tutti dalla vostra parte ma gli astri vi consigliano di non esagerare perché Plutone può portare un po’ di stop ai nati tra il 15 e i 19 ottobre. Venere vi sorridere anche in ambito amoroso con la promessa di nuove relazioni per i single e svolte positive per chi ha già un partner. Alcune questioni complicate in ufficio saranno risolte da voi con l’aiuto di Saturno.

Giove vi illumina il cammino con influssi di intelligenza, spirito vivace e disinvoltura familiare e sociale, questo in special modo se fate parte della terza decade. Forma fisica mediamente buona, occhio però all’apparato gastrointestinale se nati nella seconda decade. Che abbiate una relazione fissa o una occasionale, avvertite un grande bisogno di coinvolgimento sentimentale. La vostra lungimiranza lavorativa avrà il merito di comprendere un vero affare.

Un nuovo giorno caratterizzato da un inizio un po’ faticoso, specie se nati dal 23 al 28 novembre. Niente di grave perché non vi manca spirito indomito. La Luna in Capricorno vi fa sintonizzare su ogni livello con la vostra dolce metà. Nettuno contrario invece può rendervi la vita difficile in ufficio, specie se nati nella terza decade.

Uno scenario abbastanza sereno oggi con Nettuno e Giove armonici. Buona forma fisica però occhio: i nati nella terza decade, con Marte contrario, devono assolutamente curare stomaco, denti e ossa. Plutone vi rende attraenti e con grande sex-appeal se nati tra il 14 e il 17 gennaio. Se siete single guardatevi attorno: c’è solo chi aspetta un cenno per conoscervi! Saturno in Acquario vi assiste in alcuni confronti necessari in ufficio.

Cielo prorompente oggi con moltissimi pianeti vostri alleati. Forma fisica in stato di grazia in particolare per via degli influssi di Giove e Nettuno. Un bisogno di quiete con la vostra dolce metà vi fa rintanare nel nido in serata. A lavoro una rotazione di impegni e committenze vi stimola a dare il meglio, specie se nati dal 25 al 29 gennaio.

Un cielo armonioso in questa giornata di primavera. Venere è il corpo celeste che vi vuole provocare oggi, rallentando le vostre iniziative: nulla di importante, però. Giove vi consente alcune rivoluzioni in campo affettivo, specie se nati tra il 19 e il 24 febbraio. Un flirt vi rigenera nello spirito e sta diventando qualcosa di serio. Finalmente, grazie all’aiuto di una persona di fiducia, un vostro investimento inizierà a fruttare, specie se nati tra il 14 e il 17 marzo.