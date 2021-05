Oroscopo del 26 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Un ottimo Saturno propone oggi svolte e cambiamenti, specie se nati a inizio aprile. Un look più sbarazzino vi guadagna inoltre simpatie. Vi muovete in imprese amorose come un vero cacciatore ma poi sarete voi a capitolare di fronte a una preda che diventa predatore, specialmente se nati nella seconda decade. Se siete nati tra il 7 e il 12 aprile avrete grande slancio in ufficio.

Posizione degli aspetti planetari rigorosa ma ispirata. Plutone, Urano, Nettuno e Marte sono infatti tutti al vostro fianco. Chiedete alla vostra dolce metà sobrietà di reazione in certi contesti, perché la discrezione vi fa innamorare. Oggi in ufficio avrete la possibilità di realizzare facilmente alcuni desideri, specie se nati tra il 21 e il 14 aprile.

Configurazione benaugurante sotto vari punti di vista. Mercurio innalza il tono vitale mentre Venere e Sole portano un magnetismo quasi magico in campo amoroso. Sempre il Sole vi dona qualità di capire cosa vale davvero in ufficio se appartenete alla prima decade.

Plutone è ancora ostile ma, a parte alti e bassi nell’umore, non produce conseguenze gravi. La mente si alleggerirà con il passare delle ore. Dopo qualche lieve tempesta emotiva torna a splendere il sereno nella relazione, con Marte che vi facilità l’entrata nel momento sentimentale. Siete riusciti a tornare soddisfatti a casa nonostante abbiate faticato più del solito, se siete parte della seconda decade.

Una comitiva di pianeti vi sostiene: si tratta di Mercurio, Sole e Venere. In amore Marte vi apre a incontri fortunati se nati tra il 7 e il 12 agosto. Non svegliate il can che dorme oggi a lavoro: nessuna polemica che possa compromettere la vostra posizione!

Mese in chiusura in bellezza: Urano gratifica il vostro segno attento e analitico per far innalzare il vostro livello di lucidità. Un po’ di movimenti nella relazione di coppia ci vogliono: fondamentale sarà la vostra predisposizione all’ascolto. Se nati dal 24 al 29 agosto riuscirete a riprendere la strada lavorativa con forza d’animo.

Splendidi rapporti celesti con Saturno, Mercurio, Venere che propongono una giornata nelle vostre corde, specie se nati in settembre. Sarete scanzonati, brillanti e con la battuta sempre pronta. Saturno in Acquario dinamizza la vostra primavera se siete della seconda decade con il vostro sex appeal: seduzione assicurata! Marte è in aspetto difficile per la seconda decade e, se svolgete una libera professione, vi impone di rinviare i sogni che avevate a breve.

Giornata che inizia bene con Mercurio benefico. La Luna vi sostiene inoltre nelle occupazioni e nelle contingenze del presente, al tempo stesso però farà calare un po’ di stanchezza ai nati in prima e terza decade. C’è la necessità di dialogare, comprendersi, venirsi incontro nella sfera sentimentale. Si possono creare divergenze nella vita di coppia ma andranno discusse e risolte. Il vostro lavoro richiede molto impegni ma i capi vi premieranno adeguatamente.

Transiti abbastanza luminosi oggi, in particolare Giove in Pesci. Plutone invece vi darà un aspetto moderatamente positivo in amore se siete parte della terza decade. Successi in arrivo per i single. La vostra personalità appare dominatrice in ufficio se festeggiate gli anni dal 2 al 5 del mese di dicembre.

Un cielo di fine mese con Giove in Pesci che rimette in equilibrio i vostri destini familiari. Plutone, Nettuno, Urano e Giove fanno tutti il tifo per voi, specie se nati dal 24 al 30 dicembre. Luna in Sagittario minimizzerà alcuni dissapori con la partner per darvi una gioiosa giornata. Se fate una professione collegata a questioni di immagine Nettuno e Plutone vi aiuteranno, specie se nati dall’8 al 13 gennaio.

Previsione abbastanza positiva per oggi con Sole e Venere che vi renderanno più intelligenti e allegri del solito. Il vostro cuore è ancora libero? Venere vi aiuterà a trovare la strada giusta per occuparlo! Chi è nato dal 7 al 10 febbraio si guadagnerà la stima dei suoi superiori in ufficio.

Marte è armonico per voi, insieme a Sole e Venere vi farà stare comodo come amate. Qualche imprevisto sarà presente ma lo supererete senza intoppi. Marte è il fautore di sorprendenti exploit erotici, specie se siete single di marzo. Nettuno vi aiuterà se svolgete una professione legata al business.