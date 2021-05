Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 maggio

Grande entusiasmo oggi grazie a Sole e Saturno che vi fanno affacciare sul mondo avendo a cuore sicurezza in voi stessi, specie se siete nati tra il 22 marzo e il 3 aprile. Siete single? Un contatto che state avendo con una persona lontana si rivelerà molto intrigante anche per un incontro. Le fatiche passate vi daranno una nuova consapevolezza e percezione in campo professionale.

Mercurio vi dà protezione celeste ed espande la vostra vita sociale e i rapporti familiari. La forma fisica risente invece di qualche piccolo disturbo perché Saturno non vi sostiene abbastanza. Occhio ad apparato gastrointestinale e muscolatura. L’armonia di coppia verrà offerta da Plutone che rassoderà i legami stabili, se nati tra il 14 e il 17 maggio. Se svolgete un’attività indipendente Nettuno vi darà strumenti insoliti ma efficaci da utilizzare.

Una giornata abbastanza soddisfacente per voi. Vita familiare gratificata da ritmi veloci e allegri, specie se avete bimbi piccoli. Venere vi sorride in amore facendovi prendere cura della persona amata. Se siete ancora single non vi lasciate scappare l’occasione di un nuovo incontro. Mercurio vi assisterà se svolgete una professione legata al marketing o alla pubblicità.

La Luna in Scorpione vi dona armonia familiare e agilità mentale, in collaborazione con uno splendido Marte. Non preoccupatevi di innamorarvi ogni giorno, magari più volte nell’arco della giornata. Non a caso fate parte del segno più sentimentale! Urano vi aiuterà a mettere in luce i vostri lati migliori in ufficio.

Saturno resta contrapposto all’Acquario specie se nati nei primi di agosto: questo provocherà alcuni sbalzi d’umore ma anche una forma fisica eccellente. Alcune coppie hanno un momento di rinnovate eros grazie a Urano. I single invece dovranno affidarsi a Venere se nati tra il 9 e il 15 agosto. Sole e Mercurio vi consentiranno una poderosa ascesa professionale.

Un gruppo di pianeti colorerà la vostra giornata. Tra loro spicca la Luna che vi darà sensibilità e intuito, oltre che ottimi rapporti familiari. Grande interazione anche con gli animali domestici. In amore Luna vi apparecchia il terreno e Marte vi dona carburante necessario per far sì che tutto proceda secondo i piani. I nati dal 15 al 18 settembre potranno godere del fatto che a lavoro il meglio deve ancora venire.

Venere rende particolarmente piacevole questa giornata donandovi una personalità raffinata ed estrosa, inoltre stimola la vostra audacia in amore, facendovi dichiarare a chi ha incatenato il vostro cuore specie se fate parte della seconda decade. Luna però vi obbliga a scegliere tra le diverse comitive che vorrebbero passare del tempo insieme a voi. Mercurio favorirà chi ha abbracciato la libera professione, specie per i progetti futuri e soprattutto per chi è nati tra il 16 e il 19 ottobre.

La nuova giornata riserva un certo appagamento dei desideri, specie se festeggiate gli anni a novembre. Urano e Saturno continuano però a mettervi qualche bastone tra le ruote se festeggiate il compleanno tra il 30 ottobre e il 4 novembre. Malgrado un momento non esaltante, Nettuno si metterà a disposizioni per far andare meglio le cose nella relazione, specialmente se siete nati dal 9 al 12 novembre. Urano contrario non vi fa arrivare gli introiti da voi attesi, specie se nati nella seconda decade.

Un razionale Saturno in Acquario vi favorisce se nati dal 30 novembre al 4 dicembre. Plutone si trova in angolo benefico dandovi dunque novità sentimentali imminenti. Un buon accordo fatto in ufficio vi fa comprendere che non vi eravate sbagliati tempo fa e guadagnerete la stima di tutti se nati tra il 14 e il 20 dicembre.

Un quadro un po’ altalenante per voi: Marte è negativa e vi fa faticare nel trovare un equilibrio intimo. La vostra pazienza con la persona amata è la qualità più apprezzata del vostro segno. A lavoro Marte vi darà un po’ di nervosismo ma con pazienza e costanza otterrete il giusto riscatto.

Sole e Nettuno vi daranno un luminoso ottimismo specialmente se festeggiate gli anni nella prima e nella terza decade. Marte è il regista dei vostri sentimenti: dirigerà le vostre scelte evitando inciampi, specie se siete nati tra la prima e la terza decade. Novità in ufficio vi favoriscono se siete nati nella seconda decade.

Un gioco dei transiti con un crescendo positivo per voi. Marte riporta il buonumore: a beneficiarne i rapporti in famiglia. Sempre Marte, insieme a Giove, Plutone e Nettuno (tutti dalla vostra parte) vi daranno sensazioni notevoli nel rapporto di coppia, specie se siete nati a marzo. Se siete single invece puntate in alto e osate, mentre se dovete sposarvi è possibile che a breve esca fuori la data, se siete nati tra il 9 e il 15 marzo. La vostra abilità diplomatica produce un accordo con un collega con il quale c’erano stati screzi negli scorsi giorni.