Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 maggio segno per segno

Un ottimo Saturno si dispone in angolo favorevole dall’Acquario e vi aiuta a trovare consolidamento se siete nati tra il 28 marzo e il 4 aprile. Vi ritagliate il tempo che serve per dedicare una sorpresa romantica alla vostra dolce metà. Se invece siete single potreste scoprire di essere contesi senza nemmeno saperlo! Mercurio e Sole vi daranno una visione ad ampio respiro in ufficio, specie se nati nella prima decade.

Un nuovo giorno che vedrà Luna benefica che vi darà nuova intuitività familiare. Sarete sempre in forma e avrete un ottimo rapporto con sorelle e fratelli. Parte affettiva molto in espansione oggi per voi dal punto di vista sentimentale mentre in ufficio Urano e Luna vi impongono di seppellire l’ascia di guerra e collaborare con i vostri colleghi, specie se siete nati tra il 24 e il 29 aprile.

Sole entra nel vostro segno e vi regala un cielo sereno e benevolo. Non fallirete un colpo in ogni ambito specie se nati dal 21 al 24 maggio. Se la vostra vita sentimentale è solida, potrete anche prendere la decisione di acquistare una casa insieme al vostro partner. Saturno vi farà invece risolvere una delicata questione lavorativa se nati nella prima decade.

Prospetto dei transiti abbastanza sereno, forma fisica addirittura strepitosa se festeggiate gli anni a luglio. Qualche piccolo problema familiare seminato da Plutone per i nati nella terza decade ma niente di preoccupante. Luna e Nettuno vi daranno estro e creatività in amore. Se cercate ancora l’anima gemella vi potreste ritrovare a incontrarla in questo mese di maggio. Nettuno vi aiuterà oggi in campo finanziario.

Urano vi fa prendere il timone saldo di questa giornata se siete nati in luglio. Saturno invece vi provoca voglia di andare oltre e di sfidare voi stessi. Venere in Gemelli sarà in grado di far sbocciare amori all’improvviso, specie se appartenete alla seconda decade. I successi ottenuti lavorativamente vi hanno un po’ stancato: ora arriva il meritato riposo!

Transiti benefici soprattutto per chi tra voi è nato nella prima decade. La Luna innalza il livello di intelligenza, dando contenuti e assimilazione dei dati. La primavera rende affamati i cuori solitari, che andranno quindi alla ricerca di un eros momentaneo o meno. Se nati tra il 15 e il 18 settembre potrete contare su Plutone come alleato.

Siete in cammino verso una strada di consapevolezza. Sole è benefico dai Gemelli, così come anche grazie al contributo di Venere potrete far volare il cuore in alto, specie se siete della seconda decade. Sole vi darà anche lucidità in ambito professionale se nati dal 24 al 29 del mese di settembre.

Previsione in linea di massima positiva. Urano in Toro però è in aspetto negativo e vi provoca in molte maniere, specialmente se nati nella seconda decade. Urano e Saturno insieme muoveranno anche le vostre emozioni. E nettuno potrebbe darvi una dimensione decisamente fiabesca nell’approccio amoroso. Raggiungerete risultati di primo livello oggi in ambito lavorativo.

Saturno in Acquario vi dà audacia, intuito e capacità di anticipare le mosse altrui, specie se nati nella seconda decade. Il cielo valorizza anche la vostra bellezza fisica se siete nati dal 23 novembre al 4 dicembre. A lavoro sempre Saturno vi darà forza d’animo e capacità di muovervi in maniera opportuna.

Non prendetevi troppo sul serio oggi anche perché Giove e Luna sono molto positivi e vi danno grande capacità di umorismo. Se siete nati nella terza decade provate a recuperare con un dialogo aperto e virtuoso il rapporto con la vostra dolce metà, leggermente incrinatosi di recente. Plutone e Giove vi sosterranno in ufficio se nati in prima e terza decade.

Transiti odierni buoni: Sole, per esempio, vi dona vitalità e dinamismo. Mercurio vi rende invece più equilibrati. Non lasciatevi sfuggire una grossa occasione dal punto di vista erotico, se siete single e se fate parte della terza decade. Saturno vi aiuterà a lavorare se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio: sarete stanchi ma felici.

Cielo con poche nuvole oggi. Urano in Toro potrebbe favorire alcuni piani che avevate, così come Giove e Nettuno. La forma fisica potrebbe invece accusare qualche stanchezza. Giove è anche l’ispiratore del vostro romanticismo: andate dove vi porta il cuore. E lavorate ma sappiate trovare anche il tempo per rilassarvi un po’.