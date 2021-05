Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 maggio segno per segno

Saturno, Mercurio e Venere danno rapporti positivi per il vostro segno in più di un aspetto della vita, nello specifico la famiglia ne beneficerà a livello emotivo e spirituale. La forma fisica sarà galvanizzata dal tono muscolare. Vi servirà invece un po’ di senso dell’orientamento per tirarvi fuori da un labirinto di passione nel quale vi siete inoltrate: Venere e Marte vi aiuteranno. Nel gruppo di lavoro dove siete registrate ottimi risultati.

Mercurio in Gemelli vi rende svegli e molto curiosi su tutto ciò che accade attorno a voi. Un’improvvisa allegria vi invade, tanto da farvi immaginare situazioni paradossali e mostrare manifestazioni di spirito e autoironia, in particolar maniera se siete parte della terza decade. Con Plutone al vostro fianco se siete nati tra il 15 e il 18 maggio potreste avere la notizia di un lieto evento in amore. Se siete single Mercurio vi sosterrà. Pole position anche a livello lavorativa con ottime proposte di avanzamento di carriera.

Una splendida Venere vi fornisce un intuito quasi magico, specialmente se appartenete alla seconda decade. State puntando dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale, soprattutto se appartenete alla terza decade: centrerete l’obiettivo! Un aumento dei carichi di lavoro non rappresenta un problema per oggi, specie se fate parte di seconda e terza decade.

Un pimpante Mercurio in Gemelli vi provoca e vi fa scaldare i muscoli. Renderete prospero il vostro raccolto se fate parte della seconda decade. Buone notizie anche se siete single: Luna favorirà un nuovo incontro se festeggiate gli anni tra il 10 e il 15 agosto. Mercurio è in posizione molto favorevole a livello lavorativo, specie se siete parte della seconda decade.

Costellazione dei transiti positiva anche se Mercurio e Venere vi contrastano un po’. Se siete in una relazione di coppia godete di un importante benessere, soprattutto se nati tra il 15 e il 19 settembre. Per chi è single con Venere contraria sarà difficile trovare una scelta amorosa definitiva. Qualche attacco potrebbe verificarsi in campo professionale ma niente che non possa essere contrastato, specie se festeggiate gli anni a settembre.

Grandi aspirazioni per oggi, con Venere che colorerà di nuova gioia di vivere la vostra giornata. Saturno vi donerà influssi positivi se siete nati nei primi giorni di ottobre. Direte anche basta ai flirt e alle situazioni troppo volatili in amore. I nati nella seconda decade godranno di un rinnovato momento di felicità. Se esercitate una libera professione ogni iniziativa che avvierete sarà destinata a un esito felice.

Un moto dei transiti fondamentalmente positivo, con solo Urano in posizione dispettosa se nati tra il 31 ottobre e il 5 novembre. Plutone vi aiuterà a concretizzare alcune mete sentimentali, specie se fate parte della terza decade. Anche Giove sarà al vostro fianco se nati in ottobre. Alcuni mutamenti a lavoro domineranno le scene, specie se nati tra il 10 e il 15 novembre.

Venere in Gemelli è negativa e potrebbe allontanarvi per ragioni di lavoro o di altro genere dal vostro nido. Forma fisica smagliante se nati in novembre. Giornata invece piena di emozioni per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single mostrerete la vostra vena da conquistatori nati. A lavoro giornata dinamica ma con ottimismo.

Un cielo con alcuni cambiamenti oggi. Al vostro fianco ci saranno Giove, Pesci, Plutone, Sole e Urano. Il vostro carattere ordinato e schivo sembra aver perso mordente: mostrate invece gentilezza e garbo per affascinare la vostra mira amorosa. A lavoro gli introiti non arrivano presto ma ci saranno belle gratificazioni morali, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 gennaio. E non temete: arriveranno anche le soddisfazioni economiche!

Venere è la fautrice di un felice stato di cose e vi donerà sensibilità importante. Anche Mercurio è positivo. Vi trovate di fronte a un bivio per quanto riguarda una scelta affettiva. Se invece siete single Venere affinerà il vostro fascino, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Se svolgete una professione che riguarda i soldi avrete la mano felice nelle transazioni.

Oggi sereno variabile per voi. Mercurio e Venere sono dissonanti: occhio alla salute di bronchi e polmoni, all’apparato gastrointestinale e ai reni. Se siete single fate attenzioni a chi vi legate. Giove vi consente di capire chi avete di fronte, specie se fate parte della prima decade. Urano razionale e concreto vi spalleggi se siete nati a febbraio in ambito professionale.