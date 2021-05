Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 maggio

Scena astrologica che vi vede scoccare molte frecce al vostro arco, percorrendo strade non battute da altri. Saturno, Venere e Mercurio vi accompagnano in questo prospetto. Un dialogo aperto e costruttivo con la persona amata vi fa sentire più affiatati di prima, specie se nati tra il 12 e il 15 aprile. Successi scoppiettanti per i single nati in marzo. Giornata lavorativa baciata dalla fortuna grazie a un ottimo Mercurio.

Una bella Venere in Gemelli vi fa scendere in pista incoraggiati da uno slancio vitale. Plutone in Capricorno vi dota di grande grinta, specie se festeggiate gli anni tra il 15 e il 18 maggio. Nettuno è l’ispiratore di alcune tattiche calcolate in amore, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Seguite un consiglio di un collega in ufficio per risolvere una incomprensione con il vostro capo.

Una combinazione di transiti ottima per una giornata molto costruttiva e soddisfacente. Specialmente Venere vi dà una forma fisica davvero invidiabile. Con la vostra dolce metà il cielo si dispone felicemente, specie se nati tra il 2 e il 6 giugno. Saturno vi darà manforte se nati nella seconda decade. In ufficio guadagnerete ancora di più la stima dei colleghi.

Sole e Urano vi daranno un invidiabile intuito se nati tra il 15 e il 18 luglio. Urano in Toro in particolare consegnerà una nuova luce di consapevolezza in ambito sentimentale, sia per le relazioni già affermate che per i legami occasionali. A lavoro abbiate cautela nelle uscite di denaro.

Un profilo odierno con spensieratezza e un pizzico di incoscienza, infatti Saturno proverà a ostacolarvi se nati tra l’1 e il 4 agosto (niente di grave). Venere favorisce l’esplosione di flirt e svolazzamenti mentre Sole sarà un po’ imbronciato e potrebbe rendervi difficili certe situazioni. Se avete scelto la libera professione intravedete il successo a cui ambite oggi.

Il Sole è oggi al vostro fianco dal Toro e pure Urano sarà benevole, in particolare in amore, aiutandovi ad armonizzare l’ambiente con il vostro partner specie se nati tra il 2 e il 5 settembre. Irrequietezza invece per i single di agosto. Se svolgete una libera professione si apriranno davanti a voi interessanti scelte professionali o creative.

Venere in Gemelli continua a favorirvi nonostante Marte in Cancro prosegua nello sfidarvi se siete nati nei primi giorni di ottobre. La persona amata chiede più impegno e invoca un’attiva partecipazione ai vostri progetti. Saturno è benefico per i nati dal 2 al 7 ottobre e darà una mano. Attività intensa a lavoro ma ogni passo sarà accuratamente meditato.

Urano si trova ancora in Toro e questo vi contrasta. Niente di grave ma ci saranno alti e bassi nell’umore. Il vostro intuito e l’accoppiata Sole-Saturno hanno deciso di remarvi contro, quindi dovrete dimostrare alla persona amata affetto e stima. Se nati tra il 9 e il 14 novembre avrete i favori lavorativi di Nettuno.

Grande fiducia in questa giornata, anche perché Saturno è pronto a farvi raccogliere molte sfide se nati nella seconda decade. Se avete una relazione di coppia avvertite il bisogno di migliorarla e farla evolvere mentre in ufficio oggi sarà bene non spingervi troppo lontano. Nettuno è infatti contrario per i nati dal 9 al 12 dicembre.

Urano vi apre a un maggio molto positivo nonostante l’opposizione di Marte in Cancro. Se siete nati dal 13 al 16 gennaio vi farete guidare sentimentalmente da Plutone in Capricorno che getterà le basi per iniziative da prendere e dubbi da sciogliere. Grazie a Sole e Urano sarete ancora più risoluti in ufficio.

Un quadro astrologico che vede persistere la negatività di Urano in Toro. Venere però è felicemente bendisposta e sarà benefica in amore se nati dal 25 al 31 gennaio, sia per chi ha una relazione che per i single. Plutone e Saturno vi daranno tempismo e senso della realtà in ufficio, specie se nati nella seconda decade.

Una scena dei transiti stimolante con Luna, Mercurio e Venere che però vi mettono addosso strane inquietudini. Volete rivoluzionare qualcosa in campo amoroso e vi vedete un po’ narcisi. Plutone e Nettuno scompigliano positivamente le vostre sicurezze scatenando desideri di trasgressione. Sempre Plutone vi consente di scalare montagne a livello lavorativo e di realizzare strepitose imprese.