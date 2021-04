Fumetti, arriva in edicola "Super-Eroi: Le Leggende DC"

I grandi classici della DC arrivano in edicola con una collana abbinata a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Il primo dei 50 numeri di “Super-Eroi: Le Leggende DC” è uscito oggi, martedì 13 aprile, con la prima parte di Batman Hush, classico firmato da Jeph Loeb e Jim Lee. Ed è solo l’inizio, perché tutti i numeri sono piccole gemme della casa che ha dato i natali a Batman e Superman.

Ottimo rapporto qualità prezzo

L’idea di riproporre in versione economica (il primo numero è venduto al prezzo di lancio di 2,99 euro, i successivi a 6,99) alcuni dei migliori fumetti DC è sicuramente interessante. Anche perché la qualità dell’edizione è sicuramente buona: la carta porosa non avrà l’eleganza del patinato ma ha i suoi pro (non riflette la luce, garantisce un’ottima resa del colore e permette un sensibile risparmio in fase di produzione impattando sul prezzo finale del prodotto in modo positivo) e il formato del tutto simile a quello di una edizione da libreria permette di apprezzare al meglio le tavole di grandi autori. Ogni albo, poi, ha con sé extra e redazionali capaci di inserire anche il più neofita dei lettori all’interno dell’universo DC.