Fumetti, tre titoli Marvel Italia in uscita ad aprile

King in Black 1

Il primo numero dell’evento crossover che gli appassionati di Venom (ma anche di Spider-Man!) attendevano da mesi. Vero punto di arrivo delle trame intessute dallo scrittore Donny Cates da più di tre anni non soltanto sulle pagine di Venom, King in Black si presenta ai lettori italiani come una miniserie in tre albi mensili che si ramifica anche in altre collane già a partire dal mese di aprile. Il terrificante Signore dell’abisso Knull sta giungendo sulla Terra dopo essere fuggito dalla sua prigione simbiotica nel pianeta Klyntar. Finora, l’unico in grado di fermare i suoi attacchi indiretti alla Terra era stato Eddie Brock alias Venom. Durante il suo ultimo scontro con un Carnage potenziato, Venom è stato tuttavia costretto a una mossa disperata e questo ha permesso all’avversario di liberarsi dalla prigionia. Lo sciame di Knull sta ora devastando la galassia nella sua spaventosa corsa verso la Terra che giunge al traguardo in questo primo numero di King in Black. L’albo è disponibile anche in un’edizione variant metallizzata corredata di t-shirt dedicata all’evento.