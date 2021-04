Fumetti, tre titoli DC Italia in uscita ad aprile

Dalla nuova serie dedicata a Rorschach alla Gotham vittoriana di Agustyn e Mignola. Fino a Sweet Tooth, la storia di Gus, il ragazzo-cervo. Le segnalazioni del mese da Panini DC Condividi:

Non solo il secondo numero di Batman Death Metal, la miniserie di Scott Snyder e Gregg Capullo. Sono tante le uscite DC Italia che Panini distribuirà nel mese di aprile. Eccone tre. Rorschach 1 Il più controverso dei vigilantes nella storia dei fumetti torna con una nuova serie tutta dedicata ambientata 35 anni dopo gli eventi narrati in Watchman. Quello che nelle intenzioni del suo autore Alan Moore doveva essere il personaggio simbolo della critica alla mitologia supereroistica è diventato a suo modo mito e icona. Così è stato nella realtà e così si ripropone nella nuova opera di finzione scritta da Tom King e disegnata da Jorge Fornés. Uomini della stessa età che avrebbe avuto Kovacs oggi iniziano ad apparire vestiti come lui, in quello che sembra un (altro) grande complotto politico. Rorschach deve tanto al Watchmen di Moore ma anche a quello televisivo più recente di Damon Lindelof. L’albo, primo di una serie di 12, è disponibile anche in due versioni con copertina variant.

Panini DC

Gotham by Gaslight Trasportare Batman in un contesto vittoriano, mettergli davanti un'umanità ancora poco incline alla superstizione e a un avversario temibilissimo e misterioso come Jack lo Squartatore. Questa la sfida intrapresa da Brian Augustyn in Gotham by Gaslight, classico del 1989 che torna in una nuova edizione italiana. Ad affiancare Augustyn un team di artisti capitanato dalla superstar Mike Mignola (Odissea cosmica, Hellboy) che comprende anche P. Craig Russell (Sandman) ed Eduardo Barreto (Batman). Uno degli Elseworld più affascinanti e celebri nella storia del Pipistrello.

Panini DC

Sweet Tooth In seguito a una misteriosa pandemia, l’Afflizione, gli unici bambini nati fanno parte di una nuova razza di ibridi uomo-animale cresciuta in isolamento. Tra loro c’è Gus, un ragazzo dall’animo gentile, goloso di dolci… e dalle fattezze di un cervo. Quelli come lui hanno una taglia sulla testa, e quando dei feroci cacciatori giungono nella sua foresta, un uomo misterioso e violento lo trae in salvo. Il gigantesco vagabondo promette di condurre Gus alla Riserva, un rifugio sicuro per tutti i bambini ibridi. Il rude Jepperd finirà per cambiare quel ragazzo inoffensivo che ha soprannominato "Golosone", o sarà invece il cuore di Gus a cambiare lui, mentre attraversano la nuova, pericolosissima frontiera americana? In attesa della serie TV, arriva la nuova edizione della prima, amatissima serie Vertigo scritta e disegnata da Jeff Lemire (Essex County), colorata da José Villarrubia (Batman: Year 100) e ambientata in un'America post apocalittica. Sweet Tooth è un inquietante racconto di sopravvivenza sulle amicizie nate dalla tragedia e su quanto c’è di buono e di cattivo nell’essere umano.