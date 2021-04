Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 aprile segno per segno

Una comitiva di pianeti veloci – tra cui Sole – vi tiene alto l’umore. Mercurio in particolare produce in voi una freschezza comportamentale non da poco. Figli, amici, compagni di vita: tutti apprezzeranno la vostra simpatia, specie se siete nati dal 4 al 10 aprile. In amore exploit erotici sono all’ordine del giorno grazie a Venere e Sole, in special modo se siete nati nella prima e nella seconda decade del vostro segno. Oggi non fatevi scappare l’occasione di mostrarvi efficienti con il vostro capo in ufficio, in particolare se siete nati tra il giorno 13 e il giorno 17 aprile.

Avanzate dritti verso le mete programmate, armati del vostro spirito tenace e ottimistico. Plutone in Capricorno vi consente di andare avanti in modo abbastanza diretto, innalzando il livello di calore umano. Mostrerete anche grinta e sicurezza in voi stessi. La Luna e Venere sono molto belle e vi donano grandi influssi per la vita emotiva e di coppia. In ambito lavorativo Saturno vi ostacolerà un po’ ma solo per saggiare le vostre capacità, in particolare se fate parte della seconda decade.

Giove in Acquario vi aiuta a mettere a fuoco alcune dinamiche relazionali in famiglia. Con la vostra calma vi date da fare e trovate le chiavi giuste per aprire le porte. In amore vi contraddistingue una bella esuberanza fisica nel rapporto a due. Mentre lavorativamente date prova della vostra capacità di prendere in mano le situazioni difficili affrontando una imprevista mole di lavoro.

Pianeti ostili da Ariete e Capricorno possono crearvi qualche piccolo problema. Per fortuna Nettuno e Urano fronteggiano questi imprevisti. Marte in Gemelli vi fa ritrovare la complicità in amore, specie se festeggiate gli anni dall’11 al 16 luglio. Gli astri consigliano di non intervenire in discussioni di vario genere che possono verificarsi in ufficio. Siate percettivi e silenziosi come indicazioni date da Luna.

Un quadro astrologico discreto e lievemente temperato da Saturno, in angolo dissonante con Acquario. Possibile che un inspiegabile nervosismo possa attraversarvi proprio oggi. In famiglia una questione patriarcale potrà darvi qualche pensiero. Giove, Saturno e Urano genereranno invece poca partecipazione emotiva nei confronti del partner, sia per distrazione che per problemi pratici. Usate la vostra dolcezza per comprendere le altrui motivazioni. Un ottimo Sole in Ariete vi fornirà un’invidiabile velocità di esecuzione lavorativa, specie se nati a luglio.

Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo ma nulla di grave. Il cielo si mantiene comunque bello ma bisognerà affrontare alcune seccature, specie se siete nati nella terza decade. La componente emotiva sarà da curare maggiormente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 19 settembre. Ritagliatevi spazio per una serata a due, in special maniera se festeggiate gli anni dal 4 al 9 settembre. Se siete liberi professionisti vi aspetta una giornata piuttosto complessa lavorativamente.

Giove vi porta il buonumore favorendo la concordia nell’ambiente circostante. I rapporti familiari si mostreranno caratterizzati dall’armonia. Buon equilibrio tra le ore di riposo e di veglia. Da vero segno affettivo vi spendete con dedizione per favorire il partner. Marte in Gemelli vi permette di aggiustare una situazione che sapevate preoccupava un po’ la vostra dolce metà. Giove e Saturno in angolo sfavorevole vi mettono piccoli e diversi ostacoli in ufficio, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 15 ottobre. Potreste avere difficoltà di comunicazione con i colleghi e forse anche impedimenti tecnici.

Scenario con qualche piccola perturbazione in arrivo. Il cielo resta comunque bello ma ci sarà necessità di affrontare qualche seccatura, specie per via del fatto che Urano in Toro è un po’ imbronciato. Se siete genitori oggi c’è necessità di dedicarvi particolarmente ai vostri figli. Nettuno vi darà una grossa mano nel dare una svolta evolutiva al rapporto di coppia, specie se festeggiate gli anni tra il 9 e il 12 novembre. Marte in Gemelli vi aiuta a non farvi sentire il peso della fatica in ufficio, soprattutto se siete parte della terza decade.

Orizzonte con molti sprazzi di sereno. Migliorano l’umore e il tono vitale in generale. Inoltre ci saranno buone notizie dall’ambito familiare. In amore sperimenterete una primavera illuminata dal fuoco della passione. Se siete in vena di avventure vi si prospettano esaltanti conquiste, specialmente se festeggiate gli anni tra il 10 e il 16 dicembre. Diversi corpi celesti transitano a vostro favore in ambito lavorativo.

Transiti abbastanza positivi oggi, con Urano in Toro che vi regalerà un umore discreto e splendidi rapporti con gli amici. Forma fisica discreta ma il Sole contrario potrebbe non darvi molte soddisfazioni nello sport, specialmente se appartenete alla seconda decade. Giornata positiva in amore da spendere tutta in compagnia della vostra dolce metà, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 18 di gennaio. Programmate un weekend fuori porta magari abbinandolo a una bella passeggiata al mare. Se siete single non esitate ad accettare un invito da nuovi amici. Sole in Ariete è in angolo contrario: non date adito a qualche pettegolezzo che gira in ufficio. Plutone vi aiuterà a farvi strutturare strategia per giungere nei tempi programmati alle vostre mete, specie se appartenente alla terza decade.

Una splendida Venere in Ariete la farà da padrona in famiglia. La gentilezza d’animo riesce a riparare alcuni contrasti verificatisi qualche tempo fa. Con diplomazia riuscirete a risolvere i dissapori tra alcuni amici. Riuscite inoltre a sentirvi parte essenziale nella coppia, superando un po’ di apatia che vi aveva preso negli scorsi giorni. Giove e Marte vi sostengono a livello lavorativo, specialmente se festeggiate gli anni dal 13 al 17 febbraio.

Siete sul podio dei segni top del giorno! Un parterre di corpi celesti rema complessivamente a vostro favore. In particolare Nettuno vi darà sintesi, ottimismo e risolutezza, oltre che grinta. Lo stesso Nettuno vi stimola a realizzare un sogno d’amore, specie se festeggiate gli anni tra il 9 e il 14 marzo. Andate comunque cauti e non smettete di ascoltare la vostra voce razionale, sapendo tenere i piedi puntati bene a terra. Una lucida organizzazione con tempi e orari vi sorreggerà a lavoro.