Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 marzo segno per segno

Una domenica di fine marzo in cui i moti celesti cambiano con alcune variazioni. La Luna in Bilancia vi dà qualche piccola scaramuccia in campo familiare, specie se avete bimbi o siete zii. Giove, Saturno, Sole e Venere però vi rallegreranno con spirito e ottimismo, così come anche Mercurio e Nettuno. In amore fate passi cauti oggi se state pensando di conquistare qualcuno, poiché avete sia Luna che Plutone contrari. Se svolgete un’attività che ha a che fare con l’arte o con la moda, Venere vi agevolerà permettendovi di emergere.

Una configurazione planetaria più che discreta, specie se festeggiate gli anni in aprile. Plutone e Nettuno vi guardano sorridenti, permettendovi di essere cauti, razionali e misurati. Giove-Saturno è un duo che invece vi tiene il broncio, quindi attenzione ai rapporti familiari specie se festeggiate gli anni dall’8 al 18 maggio. Ottime prospettive amorose fanno continuare il weekend sotto enormi auspici. Sarete soddisfatti delle vostre avventure da single se nati nella terza decade. Se svolgete una professione che riguarda lo sport Urano e Plutone vi donano esiti fortunati.

Proseguono gli influssi benefici di Venere in Ariete sul vostro segno. Avrete una scia di sensibilità attenta alla famiglia, che sfumerà persino in saggezza. La salute non desta preoccupazioni dato che sempre il pianeta del benessere, Venere, transita in angolo positivo per chi fa parte della prima decade. Solo i nati della terza decade – con Nettuno contrario – potrebbero avere qualche acciacco di stagione. Bella fase sentimentale ma saranno più rare le possibilità di sconfinamento in nuovi territori di caccia, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Se lavorate anche oggi farete un po’ i conti con la pigrizia.

Nettuno in Pesci è molto benefico, specie per i nati nella terza decade. Vi darà intimità e possibilità di profondità psicologica. Grande valenza per la vita familiare. In amore ritorno in modo inatteso una sintonia pesante con la vostra dolce metà, specialmente se il vostro compleanno avviene tra il 12 e il 16 luglio. Un progetto da costruire insieme vi unisce positivamente. Se siete impegnati in una professione indipendente, attraversate una giornata un po’ sonnacchiosa.

Continuano gli influssi benefici del duo Sole-Venere in Ariete. Avrete senso dell’umorismo e capacità di interazione con l’ambiente circostante. Molto fluidi e sereni i rapporti familiari. Se praticate qualche sport divertitevi durante l’allenamento. Una bella complicità con la persona amata vi allieta in questo weekend e organizzerete un’uscita domenicale all’aria aperta. Se lavorate al pc, anche di domenica, uno strepitoso Marte vi consentirà di bruciare le tappe, soprattutto se siete nati all’interno della prima decade.

Un profilo dei transiti molto alleggerito rispetto agli scorsi giorni. Ritrovate anche una certa serenità familiare, specie se crescete bambini o avete nipotini. Legame molto stretto anche con gli animali domestici. In amore ritrovate con la vostra dolce metà un’intesa piena e fatta di mille attenzioni e di gesti teneri. Passione ed eros si mischiano in un afflato emotivo. Infaticabili come siete a lavoro, anche in questa giornata non vi stancherete e produrrete molto, specialmente se fate parte di prima e terza decade.

Saturno in Acquario vi porta a interessarvi della casa e della famiglia, specie se fate parte della seconda decade. La Luna è oggi ospitata proprio nel vostro segno e vi darà equilibrio, affettività e quiete tra le mura domestiche. Attenzione agli eccessi gastronomici, specie per i dolci. Dovete far fronte sia alle esigenze familiari che a quelle che riguardano la vostra vita di coppia. In serata ritroverete armonia da entrambe le parti. Lavorate anche oggi, di domenica? Con serietà, fermezza e buonsenso troverete la quadratura del cerchio.

Una giornata di relax in cui i moti planetari vi vogliono in pieno stato di grazia. Luna in Bilancia vi offre grande armonia e coesione tra i componenti della famiglia. Buoni rapporti specialmente con i membri femminili di essa. Grande compenetrazione di eros e fase emotiva per quanto riguarda l’amore. Avrete una straordinaria capacità di emozionarvi, toccando vette di romanticismo non da poco. Se anche oggi lavorate non vi affaticherete più di tanto e le mansioni non vi peseranno affatto.

Una scena odierna dei transiti molto positiva per voi. La Luna in Bilancia vi apre una parte di finale di weekend in linea con le vostre corde. Sarete sociali e amichevoli e recupererete anche qualche amicizia. Alcune tensioni si erano percepite con il partner negli scorsi giorni ma sembrano del tutto svanite. Mettetevi in condizioni di essere voi stessi con naturalezza, specie se festeggiate gli anni a novembre. Un attivissimo Giove in Acquario vi permetterà di concludere velocemente le mansioni lavorative, in particolar maniera se siete parte della terza decade.

Uno splendido Urano in Toro vi consente di risollevare facilmente la giornata da alcuni piccoli inciampi, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Come al solito, riuscirete a ottenere risultati dove gli altri hanno fallito. Clima di grande romanticismo per quanto riguarda la vostra dimensione di coppia. A lavoro sarete tenaci e robusti anche questa domenica.

Un gioco dei transiti che vi vede un po’ più pigri del solito oggi. Giove nel vostro segno vi regala espansività, calore e altruismo specie se nati nella terza decade. La Luna in Bilancia e Nettuno in Pesci vi doneranno slancio per conquistare chi vi ha colpito in amore. Se siete nati in gennaio troverete modi geniali per affascinare e sedurre. Se lavorate nel settore della comunicazione, della moda o del design sarete oggi molto creativi.

Una Luna non più negativa vi consentirà di avere contrario solo Marte in Gemelli (e solo per la seconda decade). Urano in Toro vi annuncia una restante parte di weekend dai contenuti fiabeschi. Ritrovate in amore una persona che pensavate di aver perso: scatterà nuovamente la scintilla, specie se festeggiate dal 10 al 19 marzo il compleanno. Le coppie di lungo corso sperimenteranno un’intesa perfetta a livello mentale e un gioioso abbandono di sensi. Se lavorate anche oggi tornerete a casa soddisfatti di quanto realizzato, specie se nati nella terza decade.