Oroscopo del 26 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Un assetto di pianeti non molto dissimile da quello di ieri per voi. Venere continua il suo viaggio nel vostro segno, così come Giove in Acquario, per darvi una grande freschezza mentale e capacità di interazione con l’ambiente. In amore non ponetevi dubbi e incertezze di fronte a una nuova fiamma che vi sta accendendo. Sappiate condurre il gioco ma anche lasciarvi governare dagli eventi. Venere continua a essere al vostro fianco specie se fate gli anni dal 22 al 27 di marzo. A lavoro invece mostrate abilità tecniche che vi apriranno molte porte, specie se siete nati tra il 5 e il 14 aprile.

I moti celesti sono positivi anche oggi. La Luna è in angolo super favorevole e nel pomeriggio aumenterà anche il livello di buonumore. In amore vi dedicate alla persona per cui provate qualcosa con sensibilità e pazienza, anche perché potrebbe affrontare una situazione familiare delicata. Lavorativamente parlando risolvete una questione molto complessa in ufficio con logica e fredda intelligenza. Non vi mancheranno però intuito e fantasia, soprattutto se festeggiate gli anni tra il 12 e il 14 maggio.

Cielo tutto sommato positivo anche se la Luna pare un po’ rabbuiata nei vostri confronti. Nulla di grave ma avrete sbalzi d’umore per tutta la giornata, specie se festeggiate il compleanno nella seconda o nella terza decade. Le coppie stabili riceveranno invece l’appoggio di Venere in Ariete. Ci saranno però un po’ di noia e qualche malinconia specie se siete nati nella prima decade. Se svolgete una professione che riguarda l’informazione o la comunicazione, Urano vi darà la possibilità di svolgere le mansioni con grande puntualità, specie se siete nati dal 29 al 31 maggio.

Una scena astrologica segnata dall’equilibrio e dal buonsenso per voi. Venere e Sole sono in angolo contrario ma agirete sempre e comunque in modo corretto e coerente con i vostri principi. Risolvete anche una questione di carattere pratico in famiglia. In amore vivete una fase decisionale e di potenziale cambiamento, con Mercurio in Pesci benevolo soprattutto per le situazioni da conciliare. Se svolgete una professione che riguarda arte, cultura o moda Nettuno vi consentirà di avere un estro anticonvenzionale. Otterrete molti consensi specie se siete nati dall’11 al 14 luglio.

Una splendida Venere in Ariete vi promette grande ricettività verso quello che accade e si muove nell’ambiente circostante. Il Sole vi dona invece slancio e calore, soprattutto nei confronti della famiglia. Vi lasciate anche andare alla forza coinvolgente dell’eros, specialmente se festeggiate gli anni dal 12 al 17 agosto. Con la Luna in angolo armonico avrete intuizioni di primo livello in ufficio e ottime prospettive in campo economico.

Godete del buon influsso della Luna. In questi due giorni, quindi, potrete mettere ordine in alcune questioni di stampo familiare e anche affettivo. Questo in special modo se fate parte della prima decade. Aprite pure una conversazione franca e chiara con la persona al vostro fianco. Volete infatti diradare ogni possibile dubbio per spianare il cammino di coppia, specie se appartenete alla terza decade. Non fatevi intimidire in ufficio da un atteggiamento un po’ autoritario del capo.

Discreti benefici oggi dai moti planetario che alleggeriscono alcune questioni e prove da superare degli scorsi giorni. Venere in Ariete è dissonante ma riuscite comunque a trarre vantaggi dalla sua posizione. In famiglia manifesterete gesti di generosità ma anche atteggiamenti razionali. A livello sentimentale Saturno vi supporta se siete nati nella seconda decade. Se volete sedurre qualcuno privilegiate l’aspetto dell’ascolto e mettete gli altri nella condizione di sentirsi accolti. A lavoro centrate un obiettivo che vi era stato posto tempo fa dai quadri dirigenziali. Scalerete vette inaspettate se siete nati dal 13 al 18 ottobre.

Un’indicazione discreta da parte dei pianeti. La Luna in Vergine forma ottimi influssi e vi consente di essere padroni di voi stessi e del vostro destino. In amore sempre la Luna ma anche Mercurio e Plutone formano un’alleanza notevole. Se siete nati nella terza decade sarà possibile trovare modi e tempi di decollo per il vostro viaggio sentimentale. Per chi è nato nella seconda invece ci sarà qualche perturbazione imprevista data da Saturno. Lavorativamente una buona occasione vi attende: tenete d’occhio quello che succede in ufficio, specie se siete nati dal 14 al 18 novembre.

Venere rende il vostro umore molto più in rialzo, specie se fate parte della prima decade. Favorito il settore delle amicizie: potrete conoscere nuove persone. Marte vi terrà un po’ il broncio dal punto di vista passionale e potrà dare qualche scaramuccia sentimentale ai nati nella seconda decade. Per chi è single sarà invece facile trovare soddisfazione nelle avventure. In ambito lavorativo una nuova iniziativa stimola la vostra voglia di fare e creare, specie se siete nati dal 14 al 17 dicembre.

Luna in Vergine vi darà pacatezza e serenità in famiglia, mentre Venere e Sole vi remeranno contro dall’Ariete. L’intesa con la persona che avete scelto al vostro fianco riprende quota in serata dopo una leggera stanchezza, specie se siete nati nella seconda decade. Professionalmente non tiratevi indietro di fronte a una richiesta di lavoro particolarmente stimolante sul piano creativo e anche sotto quello del prestigio. Questo soprattutto se appartenete alla terza decade.

Oggi dovrete reggere un po’ di fronte alla contrarietà di Urano in Toro. Momenti complicati con la vostra famiglia potrebbero arrivare: superateli con razionalità, equilibrio e pazienza. In amore state organizzando una gita con la vostra dolce metà e con le avrete voglia di condividere i terreni dell’arte e della cultura, specialmente per chi è nato nella terza decade. Dopo una situazione un po’ tesa, oggi riprenderete benissimo anche a lavoro, specie se siete nati dal 12 al 17 febbraio.

Moti celesti molto positivi con piccoli disturbi che renderanno la vostra vita più piccante, per allontanarla dalla noi. La Luna in Vergine infatti vi rema contro per darvi qualche spintarella di poco conto. Giove e Nettuno vi consentono invece un formidabile rinnovamento in campo affettivo, specie se fate parte di seconda e terza decade. Se siete una coppia stabile vedrete il rapporto rivitalizzarsi. Se invece siete single un rapporto di poco conto potrebbe tramutarsi in storia seria. In ufficio un po’ di fatica imprevista, specie se siete parte della seconda decade. Riuscirete però a intuire in anticipo la mansione che vi sta per essere affidata, soprattutto se il vostro compleanno avviene tra il 12 e il 16 marzo.