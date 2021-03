Asta record per Banksy: opera venduta a 19,4 milioni

Il misterioso artista di strada di Bristol ha donato il dipinto per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico

Record assoluto per un'opera di Banksy , messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs) a margine della commemorazione del primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito il 23 marzo 2020.

Ignoto il compratore

approfondimento

Covid, Banksy colpisce ancora con "Etcì" a Bristol. FOTO

Il dipinto, intitolato "Game Changer" e apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, è stato battuto oggi pomeriggio da Christie's per 16,75 milioni di sterline (19,4 milioni di euro), contro i 2,5 della base di partenza. Ignoto per ora il compratore.