Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 marzo

Un bel rapporto di congiunzione tra Sole e Nettuno apre a intuizioni geniali in questa giornata di metà marzo. Saranno proprio tali intuizioni a darvi idee innovative. Attenzione però a non agire d’impulso: rifletteteci prima su! In amore la sosta di Venere in Pesci vi dona una corrispondenza di amorosi sensi specie se festeggiate gli anni dal 3 al 10 aprile. Lavorativamente potreste avvertire un po’ di fatica ma supererete tutto brillantemente.

Giove è ancora tecnicamente contrario in Acquario. Venere in Pesci vi offre una maggiore tranquillità emotiva e una lucida percezione della realtà circostante. La vita familiare e i rapporti interpersonali saranno gratificati da una bella intesa di anime. Un nuovo esaltante amore si presenta all’orizzonte. La forza dirompente di questa passione può eliminare tutte le vostre barriere. A lavoro mettete sempre un tocco del vostro stile: Luna e Nettuno in tal senso vi aiutano.

Godete della positività della Luna in Ariete. Tuttavia è opportuno che svolgiate gli impegni gravosi e che richiedono concentrazione mentale nella prima parte di questa giornata. Marte e Luna sono in aspetto positivo soprattutto se festeggiate gli anni dal 31 maggio al 5 giugno. In amore, solo se siete nati nella terza decade dovrete procedere con estrema prudenza perché Plutone vi contrasta. Un nuovo collega arrivato in ufficio vi stimola a voler entrare in contatti con lui. Mercurio crea dunque nuovi punti e contatti.

Giornata in sintonia con le vostre corde. Venere in Pesci darà serenità generale e un grande livello di intuito. In amore ci sarà qualche piccola divergenza di vedute con la persona che avete scelto. Non vi mancherà però un tocco poetico a livello sentimentale, soprattutto se siete nati dal giorno 12 al 15 luglio. Se svolgete una professione che riguarda i soldi e le transazioni, oggi potreste essere più distratti e svagati del solito. Questo in special modo se festeggiate gli anni dal 6 all’11 luglio.

Affrontate oggi Saturno in angolo contrario dato il suo transito in Acquario. Ci sarà un po’ di irrequietezza soprattutto in famiglia. In amore invece ritrovate una completa sintonia con la persona amata, specialmente se festeggiate il compleanno dal 29 luglio al 4 agosto. Lavorativamente vi date da fare per una nuova richiesta di lavoro che vi è stata fatta in ufficio. Siete una cannonata e ve lo dicono i risultati.

Una nuova giornata che vede ancora Urano in posizione armonica in Toro. Vi conviene inserire il disbrigo delle incombenze preferibilmente nelle ore mattutine. Non pretendete una famiglia linda e perfetta, da pubblicità. Tollerate qualche piccola discordia e anche irregolarità nel comportamento delle persone a voi vicine. Sentimentalmente Nettuno e Venere sono contrari. Non vi adombrate se notate qualche silenzio di troppo nella persona che avete scelto, specie se fate parte della terza decade. In ambito professionale una proposta allettante di collaborazione vi entusiasma, specie se appartenete alla seconda decade.

Profilo dei transiti che prosegue sulle indicazioni della giornata di ieri. Saturno è sempre favorevolissimo in Acquario. Dalla tarda mattinata si innalza il livello della vostra sensibilità e si affina pure l’intuito, del quale vi servite per sviare una complessa situazione familiare. In amore la Luna transita in posizione dissonante in Ariete. Se non riuscite a trovare la perfezione in questa fase non ve ne fate un cruccio. Ci sono appunto fasi e cicli, a maggior ragione in una storia d’amore. In ambito lavorativo inquadrate una situazione problematica che vi si è presentata e la risolvete nelle migliori condizioni possibili.

Saturno, Giove, Mercurio e Urano continuano a disturbarvi, quindi potreste essere molto nervosi specie se nati nella prima e nella seconda decade. Per fortuna Venere in Pesci vi darà un intimo equilibrio. In amore inizia a prevalere la parte emotiva, romantica e lirica del sentimento: sentite il bisogno di coccole, tenerezze e carezze e sarete ricambiati. La vostra energia si rivelerà preziosa nell’ambito lavorativo per prendere in mano una situazione e sottoporla a chi ha le competenze giuste.

La Luna vi darà la necessità di aggiustare e contemperare le vostre esigenze ma anche agilità mentale e forza trainante della personalità. In amore prevale oggi la componente erotica e passionale. L’importante è che voi e la vostra dolce metà siate sulla stessa lunghezza d’onda. Il grandioso Giove continua a rimanere al vostro fianco. Otterrete grandi risultati specie se fate parte della terza decade.

Spicca la presenza della Luna, però non disturba più di tanto. Mercurio vi da sollecitazioni razionali e vi aiuta a essere logici, oltre ad aprirvi a iniziative di carattere sociale e filantropico. In famiglia alcune situazioni sono in stallo ma poi si aggiustano definitivamente. Occhio al rapporto di armonia tra figli e genitori e soprattutto fate attenzione ai malanni di stagione come raffreddori, influenze e mal di testa. Questo soprattutto se festeggiate il compleanno dal 30 dicembre al 9 gennaio. In amore non solo l’eros vi accompagna ma anche una nota lirica. Lavorativamente gli sforzi profusi vi faranno arrivare introiti economici consistenti.

Ancora una bella giornata di primavera. Il passaggio di Giove vi stimola a essere più dolci e sensibili, specie con le persone con cui condividete un rapporto affettivo e se siete nati nella terza decade. Attenzione agli eccessi enogastronomici, specialmente se nati tra il 26 e il 30 gennaio. In amore vi invade una straordinaria voglia di tenerezza, cui vi esprimerete attraverso un contatto speciale, delicato e poetico. Il vostro lavoro viene pianificato con diligenza e professionalità, specialmente se nati in febbraio.

Gratificati da Venere, in congiunzione con il vostro segno, vi godete una giornata all’insegna di un inserimento armonico nell’ambiente circostante. Brillate di una luce speciale, vi attivate e giocate le vostre carte migliori, che sono quelle di simpatia e tenerezza. Il vostro stato di salute è eccellente, solo dovrete avere maggiore attenzione a ossa e muscolatura se frequentate abitualmente palestre e luoghi di allenamento. Questo in particolar modo se festeggiate gli anni tra il 9 e il 15 marzo. In amore c’è una giornata di fusione emotiva con la vostra dolce metà. Venere vi dona un afflato romantico di cui beneficiare completamente. Ne sentite maggiormente gli influssi se fate parte della terza decade. Non manca un opportuno tocco di eros da parte di Plutone. Lavorativamente la vostra preveggenza vi farà scansare un’incombenza che vi poteva essere affidata.