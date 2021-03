Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 marzo

Un avvenimento che vi toccherà molto da vicino è rappresentato dall’ingresso della Luna alle 7:42 del mattino in Acquario. La luna corrisponde infatti alla parte femminile dell’umanità e vi donerà benessere mentale e fisico. Occhi però a trattarvi bene nel caso in cui soffriste di mal di testa, problemi alle articolazioni o disturbi alle vie urinarie. Continuando a parlare delle donne che si sono distinte per ogni segno, per l’Ariete c’è sicuramente Claudia Cardinale, appassionata attrice italiana. In amore trovate un punto di incontro tra la dimensione familiare e quella di coppia. Se siete nati a marzo otterrete risultati insperati e ottime prospettive. Lavorativamente vi sentite decisamente sicuri delle scelte fatte: si apriranno per voi strade nuove e promettenti.

Una scena planetaria un po’ sottotono oggi per voi. Giove vi guarda infatti un po’ imbronciato e solo in tarda serata qualcosa si rasserenerà. Fate attenzione a tenere a bada la tendenza a controllare e dominare il territorio attorno a voi. Tra le attrici illustri che si sono distinte nel vostro segno c’è Silvana Mangano, sofisticata e insuperabile. In amore Urano fa innalzare il livello della passionalità, sia che vi troviate in una situazione momentanea che in un contesto permanente. Questo avverrà soprattutto se festeggiate gli anni dal 21 al 24 aprile. In ambito lavorativo arrivano risultati concreti soprattutto se svolgete una professione autonoma e siete nati nella seconda decade.

La Luna in Acquario vi favorisce in modo splendido nella forma fisica e nel look. Unica eccezione per i nati nella seconda decade: Venere contraria farà generare qualche malumore. Tra le attrici più importanti con il vostro segno da sottolineare la camaleontica Stefania Sandrelli. Sentimentalmente parlando entrate in un periodo nuovo con fiducia in voi stessi e grande ottimismo nelle conquiste amorose. Nel lavoro Urano in Toro vi consente di gestire le vostre finanze in modo razionale e ci saranno ottime prospettive di guadagno se siete nati tra il 26 e il 29 maggio.

Venere in Pesci vi illumina il cammino con sensibilità, intuito e capacità di ricezione, oltre che forte empatia. Per i nati dal 15 al 18 luglio Plutone continuerà a vegliare dal Capricorno. Ci sarà qualche piccolo contrattempo in ambito familiare ma pure in quello pubblico. Urano però vi gratifica con energia attiva specie se siete nati dal 27 al 30 giugno. Una delle attrici indimenticabili che fanno parte del vostro segno è senz’altro la straordinaria Franca Rame. In amore necessario aprire un dialogo con la vostra dolce metà a causa di qualche lieve incrinatura del vostro umore. Per fortuna il/la partner comprende i vostri bisogni e vi darà affetto. Capitolo lavoro: Sole in Pesci vi aiuta a gestire una delicata situazione economica se fate parte della seconda decade.

Marte in Gemelli vi darà benessere, salute, armonia tra mente e corpo. Ne avvertiranno i benefici soprattutto i nati nella prima decade. L’attrice nostrana che sicuramente rappresenta alla perfezione il vostro segno è la grande e inconfondibile Franca Valeri. In amore siete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner. Se festeggiate gli anni tra il 4 e il 7 agosto sarete appagati a livello sentimentale ed erotico. I nati dal 19 al 23 dello stesso mese si preparino inoltre a un momento travolgente e a colpi di scena inattesi. Lavorativamente parlando Marte protegge chi è nato nella prima decade, che di conseguenza avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento.

Saturno in Acquario propone cambiamenti radicali e di buone prospettive in ambito familiare e amichevole. Cambiamenti che, peraltro, saprete accettare di buon grado con razionalità, equilibrio e compostezza. Occhio alla vostra forma fisica che pare in ripresa: le vostre difese immunitarie hanno maggiore vigore, specie se siete nati in agosto. Una delle attrici del vostro segno? La bellissima e bravissima Cristiana Capotondi. Urano in Toro vi rendere percettivi e attenti a ogni problema del partner. Sarete comprensivi e amorevoli, specie se nati tra il 26 e il 30 agosto. La programmazione intelligente del vostro lavoro è l’occupazione che vi tiene impegnati. Ma a voi non dispiace!

Se siete nati in ottobre avvertite un po’ di stanchezza e non volete tanto seguire gli impegni sociali e mondani. Possibile anche che possiate andare incontro a qualche malanno di stagione. Il momento è comunque propizio per chi deve dedicarsi a impegni che lo tengano fuori dal contesto quotidiano oppure esami o concorsi. Tra le attrici più rappresentative per il vostro segno c’è senz’altro Valeria Golino, che è anche una regista. In amore potreste avvertire qualche freddezza da parte della dolce metà. Nulla di grave, sono solo nubi passeggere. Anzi, se festeggiate gli anni dal 7 al 15 ottobre avrete anche un gradevole sex appeal. In ambito professionale saprete mettere in campo le vostre risorse e farle fruttare nella maniera migliore.

Profilo dei transiti planetari particolarmente fruttuoso per le iniziative e i moti di rinnovamento. I corpi celesti sono praticamente tutti favorevoli tra quelli conosciuti finora. Tra le attrici italiane più importanti con il vostro segno ricordiamo oggi la grandiosa Virna Lisi. In amore c’è una nota di aggressività dominatrice inserita da Urano. Potreste dunque essere possessivi ma ovviamente fate attenzione a non esagerare in tal senso. Lavorativamente parlando incassate la stima dei vostri capi per quanto avete realizzato nell’ultimo periodo.

Prosegue con fortuna il cammino di Giove in Acquario che vi favorirà ancora per diversi mesi. Anche Mercurio promuove lo scambio comunicativo con fratelli, sorelle, cugini e cugine. Una delle attrici Sagittario più conosciute, brave e intense? Sicuramente Claudia Gerini. Sentimentalmente riesplode un po’ un senso di avventura e di curiosità verso il nuovo, con Luna in Acquario e Plutone in Capricorno che vi solleticano sotto questo punto di vista. Ciò avviene specialmente se festeggiate il compleanno tra il 23 e il 29 di novembre. A lavoro invece Giove vi dona la lucidità necessarie per fare bene i vostri interessi in ufficio.

In questa giornata di inizio primavera ci sono auspici positivi per quanto riguarda la vita familiare e amichevole. Venere in Pesci vi predispone alla capacità di entrare in sintonia con gli altri, non solo gli amici ma pure la famiglia. Addirittura ci sono ben 9 pianeti a sorreggervi oggi (tutti, tranne Marte). La sensuale e teatrale Monica Guerritore è l’attrice del vostro segno che oggi omaggiamo.

Capitolo amore: se avete una relazione di lungo periodo Plutone vi congiunge armonicamente con il vostro partner, specie se siete nati tra il 14 gennaio e il 17 dello stesso mese. In ambito lavorativo tenete testa a una difficoltà emersa durante la mattinata e lo fate con diplomazia e sapienza, specialmente se siete nati tra il 3 e il 13 gennaio.

Saturno nel vostro segno (soprattutto se siete di gennaio) vi darà limpidezza di mente e capacità di risolvere i problemi. Tra gli artisti italiani che si contraddistinguono per bravura, sicuramente nel vostro segno spicca la bravissima Francesca Neri. In amore la vostra vena frizzante fa svanire una fase di stanchezza all’interno della relazione, specialmente se siete sposati. Il vostro senso dell’umorismo vi farà ottenere grandi conquiste specialmente se festeggiate gli anni a febbraio. In ufficio agirete tramite piccoli escamotage per fare le cose in maniera esplicita senza però generare una lettura delle vostre mosse.

Scena planetaria discreta. Sole, Mercurio, Urano e Plutone portano freschezza comunicativa, agilità mentale, simpatia e voglia di amare. Non manca anche la capacità di trovare soluzioni geniali ai problemi quotidiani. La vostra attrice di riferimento per questa giornata – nel vostro segno – è l’immortale Giulietta Masina, una delle attrici italiane che ha scritto la storia del nostro cinema. Marte in angolo negativo porta qualche scaramuccia di troppo nei rapporti nati da poco e per chi è parte della prima decade. Ma non date peso alle parole buttate un po’ così, per distrazione o capriccio. Lasciate da parte le ripicche procedete con garbo verso la costruzione della vostra unione. Grandi conquiste invece se fate parte della terza decade. In ambito lavorativo trovate sinergie collaborative con i nuovi colleghi, ai quali offrite la vostra amicizia.