Giochi con me? Il Giappone nei libri per bambini

Quanti mondi si scoprono nei libri per bambini? Quelli veri, quelli fantastici, quelli che potrebbero esserci, ma invece... quelli che "c'era una volta...", quelli di "in un tempo lontano, in un paese oltre le montagne...". Beh, oggi vi facciamo conoscere il Giappone, ma naturalmente non soltanto! Buona lettura bimbi

GORO GORO. La pesca della stella, il viaggio di Daruma e altre storie giapponesi di Laura Imai Messina Ed. Salani Editore Daruda è un bambino tondo e liscio e ne è felice. Viaggia alla ricerca della felicità. In quelle terre, le terre di Yamato, ci sono creature straordinarie: demoni, principesse, volpi… Le tradizioni giapponesi si svelano in questo libro che racconta ai più piccoli un popolo e la sua tradizione. intervista a: Laura Imai Messina montaggio clip: Antonio Augugliaro



Libri per bambini da 1 anno approfondimento Tutte le puntate di Giochi con me? Le emozioni di Xavier Deneux ed. La Margherita Le emozioni sono il primo messaggio che i bambini ricevono e provano. Questo libro tattile fa scoprire loro la meraviglia della gioia, ma anche il coraggio, la paura, la noia e tanto altro.

Tutti i baci del mondo di Pierrick Bisinski, Alex Sanders Ed. Babalibri Com’è il bacetto lupettp? E il bacino di formichina? E il bacio orsetto? Ancora, com’è il pronto bacio? O il bacione d’elefante? Tanti modi per dare un bacio e stringersi a mamma e papà.

Libri per bambini da 4 anni Nel mio giardino il mondo di Irene Penazzi Ed. Terre di Mezzo Un libro di immagini dettagliate e minuziose che raccontano la bellezza e il piacere della natura. Tre bambini, le stagioni, i giochi, gli alberi, le casette. Un punto di partenza per creare storie infinite. Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 2020. Categoria 3-5 anni

Dieci storie di animali da dieci minuti traduttore: Laura Martinez, Curatore: Lesley Sims, Ed. Usborne Le storie perfette prima di addormentarsi. Dieci minuti per sognare e rilassarsi con il pesciolino dorato, i topini di città e di campagna, il pulcino spaurino, il gatto con gli stivali, la gallinella rossa e molte altre.

Il mostro della buonanotte di Ed Vere Ed. Gribaudo Hai mai pensato di poter diventare uno spuntino per un mostro? E se di notte si intrufolasse proprio nella tua camera? Ma nooo!! Vi fareste un sacco di risate! Provare per credere

Intrusi di Alfredo Soderguit Ed. Terre di Mezzo Il pollaio sta per essere invaso da capibara! Vietato fare amicizia, vietato rivbolgere lorouna sola parola. Ma poi un pulcino in difficoltà cambierà un po' le cose. Una storia di amicizia tra specie. Tra i migliori libri per ragazzi selezionati dalla New York Public Library per il 2020.

Libri per bambini da 5 anni Pedala con me! di Amandine Piu, Gilles Baum Ed. Terre di Mezzo La nonna pretende che la nipotina impari ad andare in bicicletta senza rotelle! Ma è difficile! Fa notare la piccola. Con la nonna non si discute. Inizia così la piccola avventura per riuscire a stare in equilibro. Ma la sorpresa più grande è scoprire che anche la nonna ha un segreto…

Che lavoro fai? Libro animato di Lara Bryan Ed. Usborne Dal fornaio all’impiegato, dal pilota al cuoco, dal postino all’imbianchino e ancora il regista, il fisico il banchiere, il poliziotto. 80 mestieri spiegati ai più piccoli con linguette illustrate.

Una storia senza cliché di Davide Calì, Anna Aparicio Català Ed. Clichy Sfatiamo i cliché delle fiabe classiche. Basta principesse innamorate svegliate da un bacio, i draghi feroci o ancora cavalieri che salvano belle fanciulle. Questo libro ribalta proprio quei cliché a cui le fiabe classiche ci hanno abituato.

Tu e io. Fratelli. di Elisenda Roca ed. Clichy Quanto litigano fratello e sorella? Ma quanto è divertente giocare con loro? Un libro per scoprire la meraviglia, e la rivalità irrinunciabile, che c’è tra i fratelli. Ma anche la tenerezza di scoprirsi inseparabili.

Libri per bambini da 7 anni Olivia e Snowflake Unicorn Academy di Julie Sykes ed. Nord-Sud Olivia e Snowflake sono inseparabili. Ed ora insieme frequenteranno la Union Academy. I preparativi per la festa di fine anno sono imminenti, ma qualcuno vuole rovinare tutto…

Libri per bambini da 9 anni Se mi cerchi mi trovi (Libro da colorare) di Gio Evan Ed. Fabbri editori 60 disegni mandala accompagnati ciascuno da una poesia. Una pratica intima, in India come in Tibet serve per mantenersi connessi con il divino, o con la vita. A volte basta per stare con se stessi e per i bambini per sviluppare la concentrazione.

Avventura nel Mondocristallo di Grax Ed. Fabbri editori Come si vive in un mondo dove vige il vuoto assoluto? Lo spiega Grax, idolo dei teen agers amanti di Brawl stars. Un mondo di cristalli, lotte, oggetti esplosivi…

La mia corsa. La mafia narrata ai bambini Di Francesca La Mantia Ed. Gribaudo La mafia spiegata e raccontata ai bambini attraverso il racconto di chi l’ha vissuta. Postfazione di don Luigi Ciotti

Libri per bambini da 11 anni Uova di lucertola di Walter Petrone (Wallie) ed. Feltrinelli Quali segreti si nascondono nel silenzio che crescono in un altro silenzio?. Una biografica che analizza la propria infanzia, il rapporto con i genitori e con i compagni scuola. Momenti che hanno lasciato il segno ma che non fanno perdere l’ironia del racconto. In libreria dal 18 marzo

Un calcio al razzismo Di Igor De Amicis e Paola Luciani Ed. Einaudi Ragazzi Igor Trocchia è l’allenatore che nel maggio del 2018, nel corso di un torneo di calcio a Rozzano nel milanese, indignato per gli insulti a sfondo razziale rivolti ad un suo giocatore, decise di ritirarsi dalla competizione. Questa è la sua storia. In libreria dal 16 marzo 2021