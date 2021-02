Oroscopo del 25 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Disegno dei transiti che mostra un panorama completamente favorevole a voi nel giorno di oggi. Nove corpi celesti su dieci conosciuti sono al vostro fianco, in particolare la Luna che ha cambiato segno e ora è nel segno amico del Leone. Il vostro temperamento gioisce per questi cambiamenti. Siete protagonisti nei delicati rapporti tra genitori e figli con grande capacità di mediazione ma anche autorevolezza. In amore avete da aprire un dialogo costruttivo con la persona amata, specie se siete nati nel mese di aprile. Venere vi obbliga a trovare una soluzione di ordine pratico a un problema che riguarda la casa che condividete. Le buone indicazioni astrologiche procedono anche per la sera, specie se festeggiate il compleanno a marzo.

Venere e Plutone occupano segni per voi molto congeniali come Pesci e Capricorno e vi predispongono a una giornata positiva, soprattutto sotto l’aspetto affettivo e familiare. Attenzione però alle limitazioni gastronomiche, che a quanto pare non riusciranno a frenare il vostro appetito. Molti di voi non riescono a portare avanti la dieta, altri neanche a cominciarla. Sentimentalmente oggi potrete coronare alcuni piccoli – o anche grandi – sogni d’amore. Se siete nati in aprile, Venere vi assisterà consentendovi di rassodare storie cominciate da poco e proseguirle. Se siete nati a maggio restate invece ancora un po’ in campana. La fatica e il lavoro non vi scoraggiano e oggi, quando vi comunicheranno che avrete un nuovo impegno, non farete una piega e anzi passerete subito all’azione, specie se siete nati nella seconda decade.

Combinazioni astrali un po’ discordanti. Alcuni pianeti non propongono un clima molto congeniale. Giove, Saturno e Mercurio però sono un asso nella manica per voi e vi consentiranno di ottenere incredibili svolte in molti campi. Questo soprattutto se siete nati dal 2 al 9 di giugno. In amore il mood romantico stabilitosi tra voi e il partner sarà in grado di generare in voi un’affettività seria e intensa. Vivete comunque il rapporto con i piedi piantati sempre a terra. Lavorativamente siete alla vigilia di una rivoluzione professionale che investirà senz’altro i vostri progetti e le prospettive future.

Mix astrale un po’ alterno oggi per voi. Alcuni pianeti non vi daranno un clima molto congeniale. Nonostante questo, però, farete di tutto per lavorare ad alcune novità nella vostra vita. In amore qualcosa può un po’ sbilanciarvi perché nella vostra relazione si sta arrivando a un clima molto serio per il futuro. Questo però non deve spaventarvi: non abbiate paura di tentare. Al lavoro è arrivato il momento di organizzarvi a dovere e attendere con serenità della importanti news.

Giornata più o meno in linea con le vostre corde. Urano è in Toro: vi darà armonia familiare ed empatica, così come sensibilità e intuito. Sole, Venere e Nettuno si trovano invece in Pesci: quindi ecco arrivare fantasia e capacità di comprendere una dimensione prospettica e diversa della realtà. Attenzione in amore però perché potreste naufragare nel mare delle emozioni, in particolar maniere le persone che hanno un ascendente in un altro segno d’acqua. A livello lavorativo invece sarete geniali e attenti, specie se festeggiate gli anni in luglio.

Alcuni pianeti vi costringeranno a uscire allo scoperto in tante situazioni, per non irrigidirvi. In famiglia, in particolare, si apre la possibilità di fare delle scelte di cambiamento che potranno soltanto migliorare la situazione attuale. Se siete genitori, ci sarà la necessità di trovare punti di dialogo più fermi con i vostri figli, specie se festeggiate il compleanno tra il 26 e il 31 agosto. Capitolo amore: ricerca di accordo fisico e corrispondenza mentale sono fondamentali per l’inizio di una nuova storia. Se siete nati nella terza decade, Plutone in Capricorno vi consentirà di mettere solide basi a un rapporto iniziato da poco. Plutone – insieme a Marte – vi darà una mano anche ambito lavorativo, questo specialmente se siete nati nella prima e nella seconda decade e se svolgete professioni indipendenti.

Un parterre di pianeti in Pesci vi induce a una maggiore capacità percettiva e a una sensibilità ancora più elevata. Il faro della vostra vita è, però, la razionalità: grazie a essa riuscite a trovare sempre la strada giusta. Se curate pazienti anziani e siete nati a fine settembre saprete essere empatici e tranquilli. I nati della terza decade invece curino una delicata questione familiare che riguarda i beni patrimoniali. In amore, un sentimento nato da poco appare ampiamente ricambiato e vi sta lentamente (ma inesorabilmente) cambiando la vita. Questo specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 ottobre. Se svolgete una professione connessa alla comunicazione o al commercio, oggi avrete ottime possibilità di ottenere buoni affari.

Ben quattro pianeti vi sorreggono! Sole, Nettuno, Venere e Plutone si sono schierati per favorirvi se siete nati nella prima o seconda decade. Attenzione a come vi muovete però nei rapporti familiari. In amore sarete oggi di viaggiare davvero all’unisono con la vostra dolce metà, che si tratti di un partner di lungo corso o di una persona conosciuta da poco. Professionalmente, vi fate strada con piglio dinamico in un progetto di lavoro che vi vedere agire in prima persona, specie se siete nati nella terza decade.

Una romantica Luna in Leone oggi vi gratifica particolarmente. A sostegno arriva anche Plutone in Capricorno, soprattutto se fate parte della terza decade. Avrete una gran voglia di mettervi in gioco e di essere rapidi nell’azione, vista la vostra fortuna odierna. Combinazione di pianeti positiva anche per quanto riguarda l’amore, esaltato nella sua versione maggiormente sentimentale. Successi anche per i single nati a novembre. Se svolgete un lavoro autonomo, concordate oggi una committenza prestigiosa con un cliente importante e vi avviate a dare il meglio, specialmente se siete nati nella terza decade.

Firmamento celeste che mostra oggi una bella combinazione di forze planetarie. In particolare Sole e Nettuno vi daranno slanci verso alcuni cambiamenti da poter fare, specie se festeggiate il vostro compleanno nei primi giorni di gennaio. Capitolo amore: un eccesso di sentimento dimostrato dal partner vi aggrada poco ma in realtà la vostra vita affettiva va a gonfie vele e questo è un gioiello da custodire gelosamente, specie se fate parte della prima decade. Se invece fate parte della terza decade, in ambito lavorativo avrete ancora da brigare per ottenere ciò che desiderate.

Tripletta planetaria di tutto rispetto con Sole, Venere e Nettuno ma vivrete questa combinazione in maniera un po’ distaccata. Tutto intorno vibra di romanticismo e di voglia di tenerezza, voi però preferite dedicarvi alle passioni con slancio. In famiglia trovate il modo giusto per superare alcune difficoltà. Giove e Saturno vi stimolano invece a livello di ardore passionale, specie se festeggiate gli anni dal 3 al 9 febbraio. Se siete di gennaio invece gli astri vi consigliano di essere più pacati. Se svolgete una professione legata all’arte o alla comunicazione Urano, in angolo dissonante, non vi farà sintonizzare al meglio con le persone con cui siete entrate in contatto. Niente paura, però: il vostro carattere camaleontico minimizzerà i danni.

Per voi questa sarà una delle giornate più fortunate e positive dell’intero mese di febbraio, che per voi si sta chiudendo abbastanza felicemente. La Luna non intralcia minimamente la buona sorte che riceve il vostro segno. Siete un fiorire di sensibilità, intuito e stati d’animo positivi. Se siete nati nella prima decade avrete anche un saggio Saturno al vostro fianco: vi manterrà con i piedi per terra. Sentimentalmente questo è il momento ideale per dichiararvi a chi da tempo ha colpito il vostro cuore. Questo soprattutto se siete nati tra il 9 e il 16 marzo. Lavorativamente ritrovate quell’estro genali che tanti vi caratterizza di solito.