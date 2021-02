Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 febbraio segno per segno

Una salute da veri leoni vi accompagna, specie se siete nati nella seconda decade. Il Sole vi pone di fronte a una scelta: passare il prossimo weekend con i vostri più cari amici oppure rivedere parenti cari che sono in città per il fine settimana. In amore sboccerà un sentimento leggero e frizzante. Lasciatevi andare e tentate! Venere vi fa compiere passi che non vi sareste sognati di fare. Questa ipotesi vale soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 19 aprile. Chiudete con ottimi risultati professionali la giornata in ufficio e vi predisponete con animo volenteroso a tutti gli impegni di domani mattina.

L’influsso benefico della Luna vi porta un’atmosfera serena in famiglia e con gli amici. Tutto sembra filare liscio esattamente come piace a voi. E’ tempo però di intensificare l’attività fisica per rimediare ai peccati di gola. In amore un’amicizia intensa sembra sul punto di trasformarsi in qualcosa di più importante. Non vi tirate indietro specie se sentite che i vostri sentimenti non sono da meno. Mettete piuttosto da parte la timidezza e l’orgoglio e sappiate farvi avanti. Lavorativamente getterete le basi per ricavare frutti sostanziosi in futuro.

La luna è ospitata nel segno ricettivo del Cancro. Questa permanenza vi alleggerisce molto l’esistenza sia in famiglia che nella dimensione sociale e nel gruppo di amicizia. I pianeti vi chiedono di non strapazzarvi troppo nell’attività fisica. In amore vi sintonizzate meravigliosamente bene con la vostra dolce metà sotto ogni punto di vista. Il vostro spirito è fresco, la voglia di essere una cosa sola, di vibrare all’unisono con la vostra dolce metà sono evidenti. In lavoro sarete abbastanza baciati dalla buona sorte e avrete grandi risultati per quanto riguarda le transazioni economiche.

La Luna è ancora ospitata oggi nel vostro segno e ne uscirà soltanto domani pomeriggio. La vostra tipica dolcezza sarà oggi temperata dall'ironia. La tendenza a risolvere le questioni intricate in famiglia viene corredata dal dono della dialettica. In amore pensate di programmate un progetto di vita che da tempo è nella vostra testa, cioè l'acquisto di una casa. Questo soprattutto se festeggiate gli anni tra dall’11 al 14 del mese di luglio. Nettuno vi dona una marcia in più per arrivare alle vostre mete. In ambiente lavorativo risolverete brillantemente una controversia se svolgete una professione che abbia a che fare con la comunicazione, con la transazione di operazioni economiche o con il commercio e la vendita. Questo soprattutto se festeggiate il compleanno dal 2 al 7 luglio.

Venere in Acquario vi dà qualche piccolo intralcio in ambito familiare e nella gestione delle risorse patrimoniali. Risolvete queste questioni in sospeso con figlie, figli, fratelli e sorelle. La vostra capacità di raccogliere tutti gli affetti sotto un unico tetto trova conferma in un invito che farete ad amici, parenti e conviventi. In amore non sognate soltanto di avere al vostro fianco la persona che vi ha fatto girare la testa ma proponetevi e dichiaratevi senza paura: gli astri vi daranno una marcia in più e non solo da oggi ma addirittura per tutta la settimana. Lavoro: svolgete una professione libera nell’ambito delle comunicazioni o del commercio? Avete la possibilità di dare una bella ventata di nuovo alla vostra attività, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 7 al 13 agosto.

Il vostro temperamento pacato, razionale, quieto si rivela anche effervescente e persino troppo dinamico. Qualche problema si potrebbe generare con parenti e in particolare con sorelle, fratelli, cugini e cugine. In amore c’è qualche difficoltà nel trovare una sintonia nel vostro rapporto di lunga durata. Provate a trovare come vostro solito, con il buon senso alla disponibilità, delle soluzioni rapide. In ambito lavorativo uno splendido Plutone vi donerà ottimi influssi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 17 settembre.

Venere è ancora favorevole per il vostro segno. A sentirne i benefici sarete prima di tutto voi, specialmente se fate parte dell’ultima decade. Molto buoni i rapporti con fratelli e sorelle ma anche con cugini, zii e nipoti. Vi dedicherete ai vostri passatempi come per esempio, nel caso dei maschi, a una partita di pallone. Sentimentalmente avvertite il crearsi di un’atmosfera speciale con una persona da poco conosciuta. Non vi tirate indietro e provate a lasciarvi andare e a capire che cosa sta capitando. Se svolgete una professione che riguarda l’arte o la critica avrete ottimi rapporti celesti che vi faranno fare bella figura e non vi faranno sbagliare soprattutto se siete nati a settembre.

Moti planetari sfacciatamente in angolo benefico. Sole, Luna, Nettuno e Plutone sono schierati con voi. La Luna in particolare vi darà manforte nella sensibilità e nella capacità di percepire gli stati d’animo altrui. In amore la grinta in voi innata asseconda le vostre azioni in ambito erotico e sentimentale, soprattutto se si tratta di azioni audaci che si misurino con il gusto del rischio e della sfida. In ambito lavorativo avete buone possibilità di sfondare e di farcela, specie se festeggiate gli anni tra il 9 e il 14 novembre.

Alti e bassi nel tono e nell’umore saranno generati dal Sole. In famiglia si richiede tutta la vostra pacatezza, unita anche alla saggezza. Una questione seccante tra familiari, forse di tipo patrimoniale, pare riguardarvi in qualche modo. Sappiate dare imparzialità e motivi di conciliazione. In amore sopraggiungono un po’ di stanchezza e un po’ di noia. Vi conviene non proporre serate troppo alla moda e troppo impegnative. Lasciate piuttosto che sia la vostra dolce metà a darvi delle dritte sull’organizzazione di prossimi giorni insieme. Se svolgete una professione che riguarda i viaggi, la cultura, e l’insegnamento potete contare su un’eloquenza fuori dal comune. Questo soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 21 dicembre.

Giornata sotto ottimi auspici celesti per voi. Nettuno, Sole Marte e Urano vi promettono scintille in ogni campo! Se siete nati in gennaio quasi non vi riconoscete più. Esibite una verve dinamica e molto coinvolgente, anche se non siete sempre disposti a stare in piazza. Se siete ancora single non dovrete andare molto lontano prima di incontrare l’anima gemella, soprattutto se siete nati tra il 13 e 18 di gennaio. Se svolgete una professione che si occupa di gestire il rendimento di altre persone che sono sotto la vostra guida avrete oggi la possibilità di seguirle con la massima cura, senza il pericolo di mostrare atteggiamenti autoritari. Vi guadagnerete così la loro stima e il loro rispetto.

Venere continua felicemente la sua sosta nel vostro segno, Gratificando i nati nell’ultima decade. Umore, sensibilità e intuito sono oggi al massimo per voi. In amore Giove e Saturno sono dalla vostra parte e contribuiscono a far nascere nuovi legami anche se siete dei cuori solitari. Bando alle ciance sapete che il sentimento fa bene a tutte le età e che costituisce il nutrimento essenziale per voi. In ambito lavorativo sarete impareggiabili soprattutto se dovrete lavorare in squadra. Tutto questo se siete nati il 17 o il 18 febbraio.

Giornata che, nella prima parte, vi mostrerà alternativamente stanchezza e irrequietezza. Voglia di fare e di stupire però non vi mancheranno di certo. Attenzione perché siete carichi di tante aspettative ed è possibile quindi che nell’organizzazione di eventi qualche lievissima imperfezione non vi soddisfi, questo soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore avete la necessità di entrare in una comunicazione intima e profonda con la vostra dolce metà, per recuperare un momento di recente dissapore avuto negli scorsi giorni. Con la vostra tipica dolcezza riuscirete a colmare di splendida affettività lo spazio che era sembrato vuoto. Se siete manager o imprenditori piccoli e grandi, Nettuno e il Sole vi daranno l’opportunità di crescere ed evolvervi nella vostra attività.