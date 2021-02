Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 febbraio

Avvertite oggi un bisogno di riformare molti aspetti della vostra vita e mettere solide basi ai rapporti a cui tenete di più. La strada non sarà in salita ma dovrete compiere un po’ di selezione. Venere sarà al vostro fianco e farà fiorire i semi del rinnovamento. A osteggiarvi c’è solo Plutone in Capricorno se siete nati nella terza decade. Una nuova passione amorosa invade i vostri sensi e l’anima. Vi lanciate alla conquista seria di questo bel sentimento e l’ardore che ci mettete praticamente vale già la vittoria. Se lavorate anche di domenica grazie a Saturno avrete molto beneficio dalla vostra professione nei rapporti tra colleghi.

Grande slancio nella vita sociale e mondana? Stavolta no, perché Saturno in Acquario è ostile. Preferite la quiete e la protezione delle pareti domestiche. Giove e Venere abitano oggi in Acquario e quindi sono sfavorevoli. Urano e Marte però vi gratificano dando dunque una passione intensa ma tenuta sotto controllo, senza esplosione di sentimenti. Fate chiarezza al vostro cuore specialmente se festeggiate gli anni dall’8 al 14 maggio. Appartenete a un segno fortemente lavoratore, dunque non vi lamentate quasi mai e trovate elementi di ottimismo in ogni situazione. Plutone in tal senso vi sorride.

Un tocco di spumeggiante verve vi caratterizza e in questo periodo vi muovete su territori preferiti. La buona sorte assiste i vostri estri e le vostre conquiste ma mantenete i piedi per terra! Saturno, Giove, Mercurio e Venere vi forniscono occasioni propizie. Attenzione però al Sole in orbita negativa, bloccando la voglia di spaziare. Sole e Nettuno chiedono alla parte sentimentale di farsi ascoltare. Il cuore sente la necessità di una potente sferzata di entusiasmo: cercate di dare una mossa a tutta la situazione. Urano vi stimola moltissimo a livello lavorativo, specie se festeggiate tra il giorno 25 e il 31 di maggio il compleanno. La vostra natura concreta è vivificata e avrete occasioni significative in ambito professionale.

Quadro planetario molto interessante e congeniale al vostro carattere appassionato. Nettuno è il vero regista della vostra giornata, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 13 del mese di luglio. Un intrigante gusto dell’avventura si impossessa di voi e vi obbliga a spostarvi prima per lavoro e poi per piacere. In amore sentite il bisogno di ampliare gli orizzonti affettivi e sentimentali nel menage coniugale: lo fate con intuito, specie se siete nati in giugno. Un viaggio futuro appassiona e vivifica la vostra vita di coppia. Lavorate anche oggi? Vi siete imposti una cautela razionale che, abitualmente, non possedete. Vi gioverà in ogni settore, anche se sarete costretti a governare alcuni impulsi esplosivi nei rapporti con colleghi o superiori, specie se appartenete alla prima decade.

Urano vi guarda imbronciato, specie in merito ai rapporti con il vostro clan d’origine. Una fase di ristrutturazione materiale e morale in famiglia occupa i vostri pensieri. Vi occorre riflessione: trovate aiuti e consigli insperati, specie se siete nati tra il 26 e il 30 del mese. Siete coinvolti in una storia di lunga durata che vi sta mostrando qualche crepa? Attivate nelle discussioni le risorse segrete che attuate nelle situazioni difficili. La vostra grande vitalità vi darà grande programmatrice, specie se siete nati nella terza decade. Lavorate anche di domenica? Arrivano responsabilità importanti ma voi le vedete come un’occasione per camminare sulle vostre gambe.

Il vostro segno ha tre pianeti che gli remano contro ma si trova comunque a sfruttare e cavalcare positivamente pungoli provocatori che si rivelano benefici. Rizzate le antenne per segnali in arrivo, sia nel privato che nell’ambito professionale! Cogliete al volo le buone occasioni. Una fase lievemente rannuvolata in amore può attraversare oggi il vostro rapporto di lunga durata ma niente paura, con la vostra calma riuscirete a far tornare il sereno. Se lavorate in chiave di libera professione un potente fervore attivistico si impossessa di voi e la molla che vi spinge e vi guida a spaccare positivamente si chiama Plutone! Avrete grande energia produttiva e apertura mentale se festeggiate il compleanno dal 9 al 15 settembre.

Profilo dei transiti abbastanza sereno e positivo. Spende ancora per Giove nel segno amico dell’Acquario: vi darà equilibrio e voglia di giocare a carte scoperte in ogni situazione, in armonia con la vostra lealtà. In amore Sole e Nettuno vi porteranno a vivere indirettamente esperienze romantiche con la persona che avete accanto, foss’anche per lo spazio di una sola notte. Il vostro temperamento affettivo si sentirà deliziato dal contorno lirico che gli incontri di oggi sapranno mostrare. Se nascete nella seconda decade bilancina avete Plutone che vi guarda con il broncio: fate attenzione a muovervi nel vostro settore professionale. Se invece siete nati nella prima decade, Saturno sarà pronto a benedirvi.

Si tratta di un periodo baciato dalla fortuna che accende il vostro protagonismo così come la voglia di vivere con amici. Saturno e Urano sono dissonanti e possono incidere lievemente sulla vostra vita mondana e sulla necessità di non partecipare ad alcuni eventi. In amore brillate di un fascino stellare: nessuno vi ferma e potrà resistervi. Restate in attesa vigile di nuovi contatti se invece siete single. Ottime prospettive lavorative che si aprono sul vostro orizzonte, con Plutone che si dimostra un potente alleato.

Attraversate fasi altalenanti: dapprima simpatici, vi lasciate poi andare al silenzio. Ma a fine giornata l’ottimismo sarà rafforzato e la serenità sarà la medicina in grado di placare ansia e paure. Il team Giove, Venere e Saturno vi rendono appassionati, travolgenti e capaci di prendere iniziativa. La persona che vi sta accanto scopre una parte di voi che non conosceva, restandone colpita. Giove non vi dà respiro in ambito lavorativo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Date solo il giusto spazio alla carriera lavorativa, senza che occupi altri spazi della vostra vita.

Un Sole in Pesci sempre sollecito vi fa avvertire fremiti di irrequietezza che vi spingono a sovvertire, sperimentare e rimettervi in gioco. Il vostro senso del dovere vi frena ma, a fine giornata, un consiglio di un amico vi ridà equilibrio. Attorno a voi la famiglia richiede attenzioni e vicinanza emotiva. Giove e Urano in posizione sensibile vi consentono slanci altruistici verso la persona amata. Se avete una relazione di lunga durata sperimentate una completezza e una corrispondenza mai provate prima. Avrete la necessità di fare un po’ di pulizia attorno a voi in ambito professionale. Se siete nati dal 3 al 9 di gennaio tenete occhi e orecchie aperte perché si sta muovendo qualcosa di costruttivo.

Sole e Nettuno vi danno fantasia, estro e genialità. Vi sentite particolarmente sensibili e ricettivi. La vostra vita mondana si illuminerà con un lieto afflusso di aria nuova e conoscenza frizzanti che accogliete con particolare gioia, specie se festeggiate gli anni dal 28 al 31 di gennaio. Non perdete tempo dietro a un amore che non vale il vostro impegno. Nettuno è pronto a procurarvi altri incontri ed entusiasmanti relazioni dalle quali salterà presto una nuova storia sentimentale. Un’affidabile sicurezza economica vi darà forza in ambito professionale. Se lavorate anche di domenica dovrete mettere mano alla vostra diplomazia con colleghi e collaboratori.

Quasi tutti i pianeti si trova in ottima posizione. Nettuno vi permette di essere adattabili e fantasiosi. Anche Giove e Venere sono in forma eccezionale e vi rendono affascinanti, amabili e seducenti. La Luna però non vi guarda di buon occhio e potreste mostrarvi meno ottimisti del solito. Vi state incamminando verso un nuovo ciclo della vostra vita ma attenzione a non perdere di vista ciò che avete acquisito affettivamente e materialmente nel recente passato. In amore volteggiate come una libellula, siete corteggiatori accaniti e amanti imprendibili se appartenete alla seconda decade. Un legame importante vi chiede presenza costante, cura e impegno. Se lavorate questa domenica potreste avere delle limitazioni ma sarete capaci e meritevoli tanto da conquistare l’ammirazione dei vostri capi. Arrivato il momento di osare nei vostri progetti.