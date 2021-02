Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 febbraio segno per segno

Un’irresistibile voglia di indipendenza vi prende in ogni campo, sia nella carriera che per la vita privata. L’evasione con i vostri amici di sempre può aiutarvi a cercare una valvola di svago e distrazione. Plutone è in Capricorno e pare ostacolarvi in amore specialmente se fate parte della terza decade. Incomprensioni con il partner ci saranno ma alla fine tornerà il sereno. Lavorativamente Plutone in Capricorno potrebbe non darvi buoni rapporti con i capi e con l’autorità in generale, che stiate sostenendo esami o concorsi o in caso di prove d’ufficio. Questo avverrà specialmente se siete nati tra il 13 e il 17 di aprile.

Giornata densa di novità. La Luna in Gemelli parla di comunicazione, scambi con l’ambiente circostante e ottimi rapporti con fratelli e sorelle. In serata ritrovate leggerezza e piacere anche nella vita di coppia, poiché chiarirete alcuni dubbi. In ambito lavorativo questo si prefigura per voi come un momento di grande gestione di impegni di lavoro e quindi di grinta. I colleghi vi stimano, i capi vi tengono in palmo di mano. Se mirate a un avanzamento di carriera o a un aumento di stipendio potrete avanzare anche qualche richiesta, in particolare se siete della terza decade.

Firmamento planetario moderatamente discreto. Dalla vostra ci sono Giove e la Luna. Questa singolare combinazione ha il potere di scatenare in voi passione per l’arte in ogni sua forma, così come di incitare un desiderio di bellezza e cultura. In amore siete sensibili e vulnerabili e oggi questo potrà effettivamente manifestarsi: usate la vostra lucidità e aspettate i tempi giusti per mettere le cose a posto. A lavoro guadagnate sempre più terreno gareggiando con altri partner. La Luna e Venere sono in ottimo aspetto, soprattutto se festeggiate gli anni dal 7 al 13 di giugno.

Configurazione moderatamente discreta per voi. Ci sono alcune contrarietà celesti da affrontare ma francamente non così gravi come in passato. In amore vi sentite davvero tra le nuvole: una cosa strana, visto che generalmente non vi lasciate trasportare. Godetevi la possibilità di incontri galanti se siete single e se festeggiate il compleanno dal 24 al 29 del mese di giugno. Attenzione, in ambito lavorativo ma anche studentesco, a come affrontate l’autorità e il potere. Cercate di rimediare con opportuni consigli che arrivano da persone esterne. Anche se avete un’attività dipendente potreste trovare difficoltà nell’avere un rapporto con i capi.

La Luna in Gemelli tifa per voi e vi dà entusiasmo e simpatia. Coltivate con cura le amicizie di lunga durata, anche se stanno per arrivare nuove componenti amicali. In amore siete in un periodo di profonda trasformazione affettiva, soprattutto se festeggiate gli anni dal 4 al 17 agosto. Amate circondarvi di affetti sinceri in amicizia ma magari qualcosa potrebbe trasformarsi in un sentimento più grande. Lavorativamente parlando, con aria da leader toccherete vette inaspettate, soprattutto se siete nati dal 4 al 9 di agosto.

Marte e Urano in Toro e Plutone in Capricorno veglieranno su di voi. Gli affetti familiari richiederanno maggiore cura e voi sarete pronti per questo, specie se siete nati tra il 9 e il 14 di settembre. Urano e Marte esaltano anche le vostre prestazioni e imprese erotiche. Siete alla vigilia di nuovi percorsi sentimentali da seguire, inizierete di fatto una sorta di ristrutturazione in tal senso. Grandi successi per i single che tenteranno l’avventura. In ambito professionale vi muovete con totale disinvoltura, giocando su più tavoli. Sarete pienamente alla regia delle vostre mosse grazie a Plutone, specie se festeggiate gli anni tra il 12 e il 16 settembre.

La Luna in Gemelli vi riporta alla calma e all’equilibrio in famiglia, settore nel quale trovate sempre il modo di attivare una grande capacità di concordia, ordine e armonia. Il vostro stato di salute è oltremodo soddisfacente, in specialmente per quanto concerne reni, fegato, cistifellea e pelle. In amore c’è forse bisogno di aprire un dialogo chiarificatore con la persona con cui siete fidanzati. Delle ingerenze esterne potranno infatti portare a qualche fraintendimento. Grazie alla potenza della comunicazione, però, il rapporto non farà altro che rafforzarsi, soprattutto se fate gli anni dal 10 al 18 ottobre. Avete a che fare – lavorativamente – con la gestione del personale. Sarete fermi di polso ma anche morbidi e misurati quando servirà.

Venere in angolo contrario per il vostro segno. Saggezza, serenità, compostezza sono le parole chiave con cui riuscite a sciogliere una polemica (che sia di stampo politico, ideologico o religioso) nata in famiglia. Una fase di nervosismo e malessere non vi deve inquietare. Controllate però le vostre vie respiratorie: potrebbero insorgere tipici malanni di stagione. Se state cercando di “contrastare” un sentimento d’amore che sta emergendo, smettetela e lasciategli prendere piede con la tipica forza di una passione vera. Plutone e Nettuno vi daranno grande coinvolgimento emotivo soprattutto se siete nati tra il 9 e il 17 novembre. A lavoro giocate una partita intrigante con Sole e Saturno che vi daranno le chiavi giuste per vincerla.

Panorama astrale rischiarato da diversi appoggi planetari. Fra tutti si staglia Giove che vi propone una notevole energia vitale da spendere in ogni campo della vostra vita, specie se festeggiate il compleanno tra il 3 e il 12 dicembre. Attorno a voi tante amicizie e simpatie che saranno affascinate dal vostro calore umano. In famiglia troverete il modo di far quadrare il cerchio per una questione che coinvolge interessi patrimoniali. La vostra conciliazione e mediazione fa invidia a quella dei diplomatici internazionali. In amore la Luna è in transito in angolo contrario, precisamente nel segno dei Gemelli. Ci sarà qualche momentaneo stop per le vostre conquiste sentimentali ma la cosa non vi fermerà dal sognare a occhi aperti, soprattutto se siete parte della seconda decade. Se avete scelto una libera professione sarete in grado di dimostrare quanto valete lavorativamente, soprattutto se nati tra il 6 e il 13 dicembre.

Gioco dei transiti molto generoso oggi. Venere vi darà salute, buoni rapporti con la famiglia e tanta tranquillità. Anche Sole, Marte e Urano sono sistemati in angolo positivo, così come Plutone che occupa proprio il vostro segno, favorendovi. Nettuno vi darà una soddisfazione spirituale che non provavate da tempo. Saturno e Giove danno ai nativi di prima e seconda decade l’ambizione di coltivare successi sentimentali. Datevi da fare come solo voi sapete e non fermatevi dinanzi agli ostacoli. Nessuno tra i pianeti vi rema contro lavorativamente, soprattutto se svolgete una libera professione.

Profilo dei transiti lievemente offuscato dal duo Marte-Urano che attraverso il segno nemico-amatissimo del Toro. Qualche problematica in famiglia potrebbe saltare fuori con genitori, figli o conviventi. Portate pazienza perché, nel giro di un po’ di tempo, tutto si sistemerà. Nella vostra salute tenete d’occhio soprattutto l’apparato gastrointestinale che oggi potrebbe darvi qualche problema di troppo. Il vostro segno subisce sentimentalmente i colpi della gelosia. Potreste manifestare reazioni incontrollate verso la persona amata, dettate dalla possessività, specie se siete nati tra il 12 e il 16 febbraio. Sappiate però pazientare: questa situazione – più psicologica che reale – svanirà. In ambito professionale gestite le vostre sostanze con oculatezza e proverete un investimento promettente.

Ottimi aspetti celesti per voi oggi. Il Sole continua a stazionare nel vostro segno con miglioramenti e agevolazione in ambiente amicale e nelle comunicazioni. Organizzate sin da ora viaggi futuri in estate e spostamenti anche di tipo ludico, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 13 marzo. In amore Venere vi dona fascino irresistibile: seppur possiate concedervi qualche slancio mantenete comunque una linea di prudenza, lasciando fare a chi volete conquistare le mosse decisive. In ogni caso, comunque, l’approccio affettivo all’esistenza è intenso, quasi totalizzante. Se svolgete un lavoro che si occupa di gestione del personale, coordinate tutto e tutti con successo. Marte, Giove e Plutone sono i vostri paladini in una lenta ma calibrata ascesa, specie se appartenete a seconda e terza decade.