Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 febbraio segno per segno

Venere in Acquario vi gratifica e vi regala una giornata in cui il vostro fascino sarà amplificato al massimo. Trovate il modo di gestire una situazione familiare un po’ complessa più con l’istinto che con la ragione. Grazie al duetto Marte-Urano il vostro segno vede innalzarsi il vostro romanticismo, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Avrete molta fortuna nelle storie appena cominciate, soprattutto se siete nati dal giorno 1 al giorno 5 del mese di aprile. Dopo il lavoro un bel film è sempre la scelta giusta: oggi gli astri consigliano “Dracula Untold” del 2014, con Luke Evans.

Un evento estremamente significativo costella il cielo odierno. La Luna lascerà l’Ariete per passare al vostro segno e tutto il clima per voi cambierà radicalmente, sia dal punto di vista fisico che comportamentale. Ne avvertirete gli influssi soprattutto se festeggiate gli anni dal 20 al 23 aprile. Plutone vi sollecita dal punto di vista erotico dandovi rinnovato vigore, specialmente se vivete attualmente una storia stabile: emergerà nuovamente il desiderio. Il film per godervi la serata? Il bacio della pantera”, pellicola del 1982.

Oggi dovrete abituarvi a una fase più meditativa del solito e alla necessità di stare un po’ meno a contatto con le persone. Ci saranno momenti sociali al chiuso negli spazi privati, con affetti domestici e amici di vecchia data. Niente paura, però: è una fase di adattamento che supererete. In amore finite per esibire il vostro indiscutibile charme anche oggi, raccogliendo consensi e conferme del vostro fascino soprattutto se siete single e siete nati in giugno. Per chi coltiva una storia seria servirà essere tollerante con il partner se non vorrà seguirvi in occasioni di vita mondana. Per quanto riguarda il film di oggi, gli astri consigliano il cult “Intervista col vampiro”, film del 1994 con Brad Pitt e Tom Cruise.

Cielo che inaugura un periodo abbastanza positivo per voi, soprattutto per i nati tra il 22 e il 27 giugno. In primo piano gli affetti familiari, con grande partecipazione corale. In amore una prima parte della giornata apparirà pacata e in sintonia con le aspirazioni. Per chi è nato tra il 15 e il 18 luglio potrebbe esserci un po’ di nervosismo immotivato: tenete conto degli scatti di umore. I single troveranno nel desiderio di situazioni insolite e clandestine un po’ di appagamento. “Nosferatu, il principe della notte” è il film consigliato per il vostro segno in questa giornata.

Moti planetari incoraggianti per il Leone. State per respirare un po’ di aria nuova e potrete trovare strade spianate molto presto, in diversi campi. In amore pur con Venere dissonante in Acquario ci saranno momenti di letizia e di intesa emotiva con la dolce metà, soprattutto se festeggiate gli anni tra il 9 e il 16 agosto. Il film consigliato per la giornata odierna? “Dracula di Bram Stoker”, capolavoro di Francis Ford Coppola del 1992 con Gary Oldman e Keanu Reeves.

Nel cuore dell’inverno Nettuno – nel segno dei Pesci – può costruire alcuni momenti di nervosismo e tensione, specie se appartenete alla terza decade. Riuscirete comunque a fronteggiare qualche contrattempo con razionalità e un pizzico di autoironia. Sentimentalmente parlando trovate il modo più equilibrato e adatto per farvi avanti con una persona che v’interessa molto. Mettete da parte le paure che a volte vi attanagliano, così come il presunto senso del ridicolo. Dopo il lavoro, per un po’ di relax, un film un po’ ironico potrebbe rappresentare la scelta giusta. Per questo gli astri consigliano “Per favore non mordermi sul collo”, film girato nell’ormai lontano 1967 ma sempre divertente.

Costellazione astrale che manifesta alcune variazioni di umore in un segno così stabile ed equilibrato come il vostro. Fate attenzione specialmente nel gruppo familiare: possono crearsi screzi e malintesi, magari dal nulla. La vostra capacità di mediazione sarà molto utile. Capitolo amore: se adesso, senza volerlo, la persona che avete accanto cerca di cambiarvi, cercate di far notare con la cortesia e lo humor che non è il caso di insistere. Chi tra voi è single non si chiuda alla possibilità di veder arrivare qualcosa di nuovo dagli amici stretti che conoscono a fondo la vostra personalità. Il suggerimento per il film di oggi è “Miriam si sveglia a mezzanotte”, bellissima pellicola del 1983.

Il vostro segno al momento è attaccato da varie forze celesti: vi contrastano tutti ma sarete capaci di resistere a tantissime sfide con vitalità, simpatia e attenzione non vi mancano, specialmente se siete nati tra il 24 e il 28 ottobre. Continua anche una fase d’amore discreta: capite che c’è bisogno di pazienza e impegno anche da parte vostra. Che abbiate una relazione fissa o una storia nuova gli astri vi appoggeranno moderatamente. Nettuno in particolare vi darà atmosfere da fiaba se siete nati tra il 9 e il 12 novembre. Il film scelto per voi oggi è il leggendario “Dracula” del 1931 con Bela Lugosi.

Tempo sereno-variabile per voi. Nettuno in Pesci potrebbe dare qualche problema ma la vostra sicurezza e il carisma non vengono scalfiti dalle problematiche ma anzi valorizzati da Venere se siete nati tra il 5 e il 10 dicembre. In amore i moti odierni vi suggeriscono di non tentare mosse azzardate, specialmente se siete nati dal 9 al 13 dicembre: Nettuno potrebbe farvi qualche piccolo sgambetto. Il film misterioso e gotico per voi è “Dracula: Reborn”, girato nel 2012.

Configurazione dei pianeti molto positiva per voi. Nettuno in Pesci vi aiuterà a trovare il lato buono di ogni cosa per ogni azione che intraprenderete. In casa si respira aria di armonia e anche la vostra salute non desta preoccupazioni. Se siete nati dal 22 al 29 dicembre potrete sperimentare una giornata in cui la vostra dimensione affettiva si basa sulla completezza con il vostro partner, fisso oppure occasionale. Recuperate la vostra indomita combattività se siete single. Il film di oggi? “Il Conte Dracula” con il grande e compianto Christopher Lee, del 1969.

Giornata decisamente ben supportata dai transiti planetari, con Giove che continua a transitare nel vostro segno specie se siete nati nella seconda decade. Si innalza il livello della vostra percettività e aumenta anche l’intuito. Tutte le azioni che farete saranno guidate dalla buona sorte. In amore giornata sì per la componente emotiva e quella passionale. Chi è single si rivolga con verve alla persona che gli fa battere il cuore o lo incuriosisce: arriveranno sorprese. A livello di film, potreste trascorrere una serata all’insegna del divertimento con “Dracula: morto e contento” del 1995.

Momento particolarmente positivo per i Pesci di ogni decade. Nessuno tra i pianeti infatti vi contrasta, anzi: vi godete la posizione di Luna, Marte, Saturno, Giove e Plutone in segni amici. Unica raccomandazione: se festeggiate gli anni tra il 28 febbraio e il 7 marzo non vi strapazzate troppo in palestra, piscina o con gli sci. In amore i pianeti vi danno la forza per esprimere al meglio la vostra personalità affettiva. Se siete single e nati nella seconda decade date modo agli altri di fare la prima mossa: non ve ne pentirete. Gli astri vi suggeriscono inoltre il film del 2000 “L’ombra del vampiro”, con John Malkovich e Willem Dafoe.