Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 febbraio

Il Sole abita nel segno amico dell’Acquario e vi infonde un senso di rinnovamento e rinascita. In famiglia grandi gratificazioni emotive, specie da figli, fratelli, sorelle e nipoti e specialmente se siete del mese di aprile. Venere è al vostro fianco: sarete spigliati e simpatici. In amore questa è la giornata dei cuori solitari, i protetti di San Faustino. La combinazione Giove-Venere non vi fa mancare occasioni di incontro, specie se fate parte della seconda decade. Altamente possibile che ci sia complicità con un segno individualista come il vostro. La canzone che fa per voi single? “Pensiero Stupendo” della grande Patty Pravo, nata proprio sotto il segno dell’Ariete. In ambito lavorativo non vi smentisce: siete indomiti e portate a termine un impegno di lavoro programmato da tempo.

Un team di pianeti non è congeniale ma vi stimola a cambiare cosa non funziona nella vostra vita: accettate la sfida di buon grado. Nella giornata ufficiale dei single vedrete gli amici più cari e amerete passare il tempo con loro. La canzone giusta per i Toro single è “Libera la mente” di Giorgia, nata il 26 aprile. In ufficio macinate grande quantità di lavoro e lo dimostrate ancora una volta addossandovi i compiti più difficili. Presto riceverete l’interesse che meritate.

Il Sole si trova ancora in un segno amico come l’Acquario dando desiderio di rinnovamento. Nettuno vi guarda imbronciato ma non impedisce socialità e piacere di stare insieme. Grandi soddisfazioni nei rapporti con sorelle, fratelli, figli e figlie. Nel giorno di San Faustino soffrite meno di altri la solitudine, vista la vostra attitudine a creare contatti. La canzone di oggi per voi è “Calore” di Emma Marrone, Gemelli esemplare. Lavorativamente parlando il Sole vi favorisce, specialmente se fate parte della terza decade.

Sentite il bisogno di eliminare il vecchio per far entrare il nuovo. Nettuno vi offre buona salute, resistenza alle malattie, alle influenze, ai virus e ai malanni di stagione, specialmente se siete nati in luglio. Nella giornata di San Faustino fate un po’ fatica a gestire la solitudine, poiché siete un segno emotivo. La vostra canzone? “Chiamami ancora amore”, del grandissimo Roberto Vecchioni. Lavorativamente se svolgete una professione intellettuale o che preveda l’uso di facoltà mentali Marte in Toro sarà benefico e vi metterà le ali, specie se siete nati nella seconda decade.

Un team di pianeti in Acquario forma un aspetto in contrapposizione con il vostro segno che vi dà qualche momento di nervosismo e alti e bassi d’umore. Questi eventi si verificano soprattutto nella prima e seconda decade. Nella festa di San Faustino il vostro segno è talmente indipendente che non cerca di certo di essere impegnato per forza con qualcuno. La canzone giusta è “Vivere a colori” di Alessandra Amoroso, Leone del 12 agosto. Se siete liberi professionisti gli astri vi aprono le porte della creatività, specie se fate parte della prima decade.

Urano in Toro vi porta una ventata di energia e di voglia di fare e costruire. Riuscite a chiarire, con spirito risoluto, una questione rimasta irrisolta. Nella giornata dei single la vostra tendenza è quella di non stare in una situazione di solitudine, volete un nido in cui riposarvi. “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati è la canzone giusta per voi, con Fossati che è nato proprio sotto il segno della Vergine. A lavoro procedete nel vostro giorno con discreto fervore: vedrete preso risultati più che apprezzabili.

Giornata in cui Saturno in Acquario vi darà ottimo aspetto. Bella ventata di freschezza tramite cui potrete anche programmare un viaggio o possibilità di nuovi acquisti (magari un elettrodomestico). Nella giornata dedicata ai single la Bilancia è il segno meno predisposto a rimanere un cuore solitario e quindi molto spesso avvertite un senso di incompletezza. La vostra canzone di oggi è “Prospettiva Nevski” di Alice, nata il 26 settembre e quindi una Bilancia a tutti gli effetti. Lavorativamente parlando Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno vi consegnano le chiavi per emergere o andare più lontano, in ogni senso.

Sole ancora in segno nemico-amatissimo dell’Acquario che vi invoglia a rivoluzionare l’esistente. Il desiderio di far entrare aria fresca darà nuovo slancio alla vostra vita. Nel giorno di San Faustino voi Scorpione non sembrate risentirne, poiché come segno non date molta importanza al concetto di coppia. Vi dedicherete da single a numerose attività. La canzone di oggi è quella di Biagio Antonacci (9 novembre di nascita, Scorpione anche lui) “Voglio vivere in un attimo”. Capitolo lavoro: guadagnate spazio nel vostro settore professionale grazie a energia, competenza e un pizzico di fortuna.

Giove continua la sua magnifica sosta insieme al Sole nel segno amico dell’Acquario, favorendovi alla grande. Siete dinamici, spigliati, vitali, avvertite la necessità di mettere via l’usato. La buona sorte vi asseconderà nella voglia di cambiare. Nella giornata di San Faustino il vostro segno a due volti sarà normalizzante ma anche innovatore. “Chiedimi quello che vuoi” del Sagittario Nada è la canzone giusta per voi oggi! In ambito lavorativo se svolgete una professione che implica spostamenti e viaggi troverete occasioni uniche di miglioramento.

Transiti planetari strepitosi vi fanno salire sul podio dei primi classificati per astrologia in questo periodo. Marte vi dà una forma fisica di tutto rispetto ma anche grande grinta. Oggi è la giornata dei single e sicuramente il vostro segno non avverte negativamente la condizione di solitudine ma va detto che il Capricorno spesso si adatta a situazioni preesistenti. La canzone migliore da ascoltare oggi è “Un malato di cuore” di Morgan, eccentrico Capricorno. La carriera lavorativa può spiccare il volo: sappiate usare le chiavi giuste per decollare. Marte e Urano favolosi guidano i vostri propositi, specie se siete nati tra la prima e la seconda decade.

Prosegue con successo la sosta del Sole nel vostro segno. Si apre per voi una fase rinnovamento e di svolta che toccherà vari ambiti della vostra vita. Oggi ottimi rapporti di famiglia, specie con figli, figlie, fratelli e sorelle. Nella festività di San Faustino ci sarà l’occasione per capire se si possa vivere bene in solitudine o meno. Questo perché il vostro segno vede la condizione di single in modo scanzonato e liberale. La canzone giusta è “Un bacio d’addio” di Nina Zilli, anch’ella Acquario. Se svolgete un lavoro autonomo vi calate in una nuova impresa mettendo in moto le vostre inesauribili risorse. Giove, Saturno, Venere e Mercurio vi sostengono se siete nati nella seconda decade.

Cielo magnificato dalla presenza della Luna che vi guarda con fare benevolo. Anche Urano vi sostiene specie se siete nati in febbraio dal segno del Toro. Intuizioni che vi illuminano il cammino vi portano a rinnovare il vostro presente. Va prestata qualche cura maggiore verso la famiglia, specialmente se siete nati tra il 10 e il 18 marzo. In amore, nella giornata dei single, vivete la condizione da cuore solitario come imposta perché amate stare in coppia. La bellissima canzone di oggi per voi è “Emozioni” dell’immortale Lucio Battisti, nato il 5 marzo sotto il vostro stesso segno. In ambito lavorativo vi mostrerete degli assoluti fuoriclasse! Ottimi risultati che saranno sotto gli occhi di tutti: arriveranno conferme sul fronte economico.