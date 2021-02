Oroscopo del 13 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Panorama dei transiti molto positivo per voi, con Venere in Acquario a rallegrarvi e alleggerirvi la vita. Siete ironici e spumeggianti, vi dedicate con successo alla mondanità specie se nati dal 22 al 25 marzo. In amore, in questa giornata che precede San Valentino, ognuno ha una personale canzone performata da un cantante con lo stesso segno. In questo caso, per l’Ariete, la canzone è “L’amore mi perseguita” di Giusy Ferreri, eseguita con l’amico e frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione. Venere e Giove vi daranno grandi occasioni sentimentali, specie se siete single e siete nati nella prima e nella seconda decade. Per chi è nato nella terza è il momento di saper pazientare. A lavoro avete dimostrerete anche oggi quanto siete bravi ed efficienti.

Plutone porta fortuna specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Anche Urano ci mette del suo con lucidità mentale e forma fisica, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 25 e il 29 aprile. Il vostro brano alla vigilia della festa degli innamorati è “Vietato morire” del Toro Ermal Meta, in coppia con Elisa. Se siete single oggi, con la benevolenza di Nettuno e della Luna, potrete cercare di conquistare qualcuno! In ambito lavorativo vi guadagnate il plauso dei capi per compiti portati a termine in maniera egregia. Luna e Nettuno sono al vostro fianco, specie se fate parte della terza decade.

Venere in Acquario vi propone innalzamento di tono e umore per una serata allegra e giocosa. Molto senso dell’umorismo, ci saranno occasioni di divertimento con inviti imprevisti per il fine settimana. In amore la canzone giusta è “Follow me” dei Muse, il cui frontman è Matthew Bellamy, anche lui del segno Gemelli. Esprimerete i vostri moti amorosi con convinzione, specialmente se fate parte della seconda decade. Capitolo lavoro: siete rapidi ed efficienti, i primi della classe! Questo specie se siete nati tra il 23 e il 29 maggio.

Plutone vi guarda un po’ imbronciato per provocarvi e non tenervi troppo comodi. La Luna fa innalzare invece il buonumore, specialmente se appartenete alla prima decade. La canzone amorosa giusta per oggi è “Call me” dei Blondie, la cui leader è Debbie Harry, del segno del Cancro come voi. Nettuno in Pesci vi spiana la strada verso un nuovo amore, specie se siete nati tra il 10 e il 14 luglio. Se invece festeggiate gli anni tra il 15 e il 19 dello stesso mese, Plutone vi induce a rompere le storielle che non funzionano più. A lavoro non date retta ai pettegolezzi su un collega. Il vostro buon cuore spende parole di stima per chi viene ingiustamente accusato.

Cielo tranquillo oggi, con verve da spendere in campo sociale e mondano soprattutto se fate parte della terza decade. La canzone che si sposa con questa giornata è “Controvento” di Arisa, anch’ella del segno del Leone. Successi inaspettati per i single nati tra il 14 e il 19 agosto. Per gli altri c’è da stare un po’ in campana visti i pianeti in tal senso poco vispi. La vostra professionalità lavorativa ha modo di esprimersi in tutta la sua eccellenza oggi. I capi ve ne renderanno merito!

Panoramica soddisfacente ma il cielo presenta anche due negatività di Nettuno e della Luna. Avrete stimolazioni e provocazioni che vi indurranno a fare meglio in ogni cosa. Plutone però vi fa essere di buonumore per tutta la giornata se nati tra il 14 e il 17 settembre. La canzone giusta per oggi è “Love is a losing game” della talentuosa quanto compianta Amy Winehouse, anche lei una star del segno Vergine. Plutone vi aiuterà a raggiungere chi vi ha sedotto negli ultimi tempi, soprattutto se fate parte della terza decade. A lavoro non fatevi frastornare dalle chiacchiere e siate concreti: Urano spiana i vostri passi.

Firmamento planetario benefico con Venere positiva per allietarvi lo spirito. Anche la forma fisica oggi è in condizione ottimale, in particolare la funzione digerente e quella di respirazione, specie se siete nati in settembre. Una canzone per il pre San Valentino? “Quando sorridi” di Neffa, artista del segno della Bilancia. Il Sole vi regala la sicurezza in voi stessi se siete single, quindi cercate di tuffarvi in qualche avventura. I nati tra il 14 e il 18 ottobre facciano attenzione a non commettere passi falsi e a non esagerare con le ambizioni sentimentali. In ambito professionale il vostro rendimento è di tutto rispetto: parlano i risultati. E anche oggi i vostri capi ve lo faranno sapere, senza porsi problemi di sorta.

Transiti abbastanza positivi. La Luna continua a sorridervi e regalerà una perfetta forma psicofisica, specie se festeggiate gli anni in ottobre e nei primi 7 giorni di novembre. Ottimi rapporti tra genitori e figli gestiti con garbo, autorevolezza e saggezza. La canzone giusta per questa giornata è “Calda estate (dove sei) dello Scorpione Raphael Gualazzi. Chi è single si può lanciare in appassionanti avventure perché Plutone, Nettuno e la Luna sono al vostro fianco (se siete nati nella seconda e terza decade). Occhio a non esagerare per i nati in ottobre. In ufficio ci sono piccoli contrattempi e lievi screzi. Il Sole contrario vi rende leggermente irrequieti, soprattutto se siete nati tra il 10 e il 17 novembre.

Astri luminosi per voi, con Giove benevolo che darà uno spirito fresco e portato alla partecipazione umana. Siate cauti nell’esprimere le vostre posizioni (su ogni argomento) in famiglia, potreste incontrare qualche opposizione vivace. Alla vigilia di San Valentino la canzone più consona per voi è “Simply the best” di Tina Turner, Sagittario anche lei. Se siete single approfittato di un invito a cena a casa di persone conosciute da poco: non fate i timidi, potreste incontrare una persona speciale! In ambito lavorativo Venere vi offre una chance d’oro: sappiate approfittarne, specialmente se festeggiate gli anni tra il 25 e il 30 novembre.

Orizzonte radioso per voi: la Luna vi darà intuizione e sensibilità verso il mondo esterno, specie se siete nati tra il 29 dicembre e il 6 gennaio. La canzone per oggi è “Heroes” del leggendario David Bowie, anche lui facente parte del segno zodiacale del Capricorno. Se siete nati nella prima e nella seconda decade avete la strada spianata per conquiste che in passato nemmeno avreste sognato di poter fare! Lavorativamente parlando Plutone è al vostro fianco e vi impone di non sbagliare, soprattutto se siete parte della terza decade.

La Luna in Pesci apre il vostro animo alla sensibilità e a una percezione più profonda del circostante. La vita familiare offrirà soddisfazioni consistenti. La canzone più bella da ascoltare oggi per la vigilia della festa degli innamorati è “Fino all’imbrunire” dei Negramaro, il cui cantante Giuliano Sangiorgi è un Acquario al vostro pari. Giove e Venere oggi vi daranno grandi possibilità se siete nati tra il 9 e il 16 febbraio, quindi proprio in questi giorni. Lavoro: otterrete il massimo risultato con il minimo sforzo possibile, specialmente se nati tra il 7 e il 10 febbraio.

La Luna continua a trovarsi nel punto di massima posizione ideale per voi e vi rinvigorisce se fate parte della seconda decade. La canzone migliore per questa giornata è “Valore assoluto” di Tiziano Ferro, anche lui del segno dei Pesci. Se festeggiate il vostro compleanno proprio a febbraio potrete dirvi favoriti e baciati dalla buona sorte in amore. Sappiate tenere il timone della fedeltà e della coerenza, senza farvi tentare o travolgere da interferenze esterne o colpi di testa. Se lavorate anche oggi, il vostro carattere conciliatore vi fare soprassedere a certe situazioni che non vi aggradano, schivando liti e difficoltà nate da scarsa comprensione.