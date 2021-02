Oroscopo del 10 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Disegno dei passaggi celesti che vi trova in ottima forma psicofisica oggi. Venere in angolo favorevole in Acquario e vi gratifica specie se siete nati dal 22 al 25 marzo. Vi godete questa giornata che vi consente di agire a ragion veduta ma senza rinunciare a estro ed entusiasmo. In amore vi attende una giornata serena da condividere con il vostro partner. Urano, Venere, Saturno, Mercurio, Nettuno e Marte vi daranno le carte giuste per una giornata vincente sotto tutti i punti di vista. Dopo il lavoro sarete colpiti da una tendenza che riguarda il colpo di fulmine verso un oggetto e sarete pronti a spendere per averlo. Per fortuna Saturno vi renderà moderati e riflessivi, specie se nati in marzo.

Il duo Marte-Urano vi guarda sorridente. Siete comunque in una fase di transizione in cui avvertite la necessità di fare ordine e pulizia e di costruire nuovi assetti. Plutone, Nettuno e Urano sono con voi affinché possiate accogliere i cambiamenti che state cercando. Sentimentalmente parlando dovete potenziare un po’ la facoltà di ascolto perché – specie se fate parte di seconda o terza decade – spesso siete prolissi se non addirittura logorroici. Importante a volte imporvi di udire anziché parlare. Fate attenzione nel post lavoro oggi perché Saturno in un suo cattivo aspetto potrebbe non rendervi prudenti negli acquisti, specialmente se siete della seconda o della terza decade.

Cielo dai colori vividi con qualche nube passeggera. Il Sole in Acquario vi dona verve, leggerezza e capacità di risaltare negli ambienti più disparati. Nettuno amplificherà qualche situazione da alti e bassi in famiglia, specie se siete nati dal 2 al 7 giugno. In amore lasciatevi catturare da una nuova relazione che vi prende anima e corpo. Non tiratevi indietro, soprattutto se da tempo volete colmare il vuoto nel vostro cuore. Vi piace andare avanti e indietro a fare shopping e acquistare in allegria ma mi raccomando: fate attenzione al portafoglio!

Transiti odierni piuttosto neutrali. Da valutare la posizione di Venere, che in questa giornata vi provoca e vi obbliga a venire allo scoperto nonostante il vostro carattere espansivo e ricettivo. Dal punto di vista sentimentale sarà bello organizzare un viaggio futuro in un paese lontano, magari pescando una meta ideale a costi concorrenziali e con condizioni ottimali. Oggi desidererete di spendere il più possibile ma attenzione a non sperperare perché a breve ci sarà un periodo di vacche magre.

Moti planetari discreti per questa giornata. In famiglia sarete ricercati e amati e avrete anche ottimi rapporti con gli amici che frequentano la vostra abitazione. La vostra dolce metà, parlando di amore, vi farà sentire particolarmente a vostro agio e vi appoggerà in qualsiasi decisione vogliate prendere. Il Sole vi consiglia di essere adattabili con la persona amata. Per i single invece avventure quasi sperimentali, specie per quelli nati a luglio. Mi raccomando, oggi cauti nelle spese, in particolar maniera se festeggiate il compleanno tra il 29 luglio e il 5 agosto!

Orizzonte sereno di fronte a voi, seppur con qualche inevitabile incombenza o seccatura. Dalla vostra parte ci sono Urano, Marte e Plutone che daranno ottimismo, razionalità e grinta specialmente se siete nati nella seconda o nella terza decade. Un nuovo amore vi costringerà a fare una scelta che non volevate affrontare. Prendete tempo e cercate consiglio ad amici con cui avete una più che discreta confidenza. La vostra attitudine conservatrice vi porta a non osare nelle spese ma oggi potreste sentire moderatamente un bisogno di trasgressione in tal senso.

Il Sole transita nel segno amico dell’Acquario donando vitalità attiva e slancio al vostro carattere acuto. Saturno e Venere inoltre vi consentiranno di provare in modo più facile le emozioni, approfondendo la vostra parte più sensibile. Plutone darà un po’ di negatività a chi è nato nella terza decade. In amore Giove è molto benefico e vi stimola a chiedere e donare sincerità negli affetti, specie se fate parte della seconda dedica. Se da poco avete iniziato una storia saprete incorniciarla con momenti lirici. Con i soldi guadagnati dalle attività lavorative comprate cose belle senza badare a spese. Il vostro buon gusto è un radar che vi dà la possibilità di trovare sempre le soluzioni giuste.

Nei prossimi giorni i pianeti hanno in serbo alcune belle sorprese per voi. In generale anche oggi sono tutti ben disposti e vi aprono a momenti di fervore operativo in ambito familiare e amicale. Giove può condizionarvi un po’ se siete nati nella prima decade ma niente di grave o preoccupante. Plutone transita in angolo positivo con il Capricorno in fase sentimentale. Se festeggiate gli anni tra il 14 e il 17 novembre spingetevi a osare: non ve ne pentirete. Oggi le compere e gli acquisti saranno all’insegna di gioia e spensieratezza. La fortuna vi assiste e vi fa ottenere oggetti di grande fattura con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Venere in Acquario vi toccherà positivamente per ciò che concerne la vita familiare e spirituale. Pure Giove è in posizione felice e vi darà vitalità, generosità e un pizzico di protagonismo. Ottimi i rapporti con fratelli, sorelle e figli. In amore Venere vi concede grande slancio passionale e ottimo dinamismo, a prescindere che abbiate un partner di lunga durata oppure occasionale. State solo attenti a non travolgere il vostro partner con una parlantina eccessiva, specialmente se siete nati nella seconda decade. Se appartenete alla terza, invece, troverete – a livello di acquisti – occasioni giuste a prezzi convenienti.

Moti astrali di febbraio molto generosi. Diversi corpi celesti vi spalleggiano per dare armonia, equilibrio e motivazione nonostante le difficoltà. Potreste avere qualche piccolo contrattempo se fate parte della prima decade ma niente di preoccupante. In amore una nuova fiamma vi fa credere nuovamente di potervi innamorare. Non siete molto romantici ma comprendete che possa esistere la possibilità di un legame basato sull’affatto, sulla comprensione e sul buon sesso. Una persona incontrata di recente sembra soddisfare tutte queste aspettative, dunque coltivate la chance! Oggi volete spendere senza troppi problemi, specie se appartenete alla terza decade.

Transiti planetari buoni in questa giornata di febbraio. Il Sole vi regala vitalità, protagonismo, capacità di appassionarvi alle cose anche nei piccoli aspetti quotidiani. Anche Saturno vi donerà capacità di decidere in tempi brevi e con prontezza di riflessi mentali, specie se siete nati nella prima decade. Sentimentalmente parlando vi godrete un po’ di tempo all’insegna del relax con la persona amata, specialmente se siete in una storia consolidata da tempo. A livello di spese potrete dedicarvi con un certo aspetto fortunato agli acquisti ma occhio perché Urano e Marte vi porranno qualche freno.

Nettuno vi fa sensibili ed empatici ma pure caotici e confusi più del solito, in ogni campo, soprattutto se fate parte della seconda decade. In famiglia il vostro carattere volto a conciliare vi terrà lontano da difficoltà serie. Una persona conosciuta di recente vi apre il cuore alla possibilità di iniziare una storia: questo vi stimola molto e vi appassiona. Quindi, se siete nati nella terza decade, trovate la forza di essere voi a dichiararvi e a fare la prima mossa! Inoltre, per quanto riguarda lo shopping, visto che rappresentate un segno portato alle spese, grazie all’influenza di Plutone i nati nella terza decade troveranno valide occasioni di acquisto e persino di investimento!