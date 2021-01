Oroscopo di oggi 29 gennaio scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 gennaio.

Dovete risolvere una questione di carattere pratico in ambito familiare, che richiede l’aiuto di una consulenza esterna da parte di un esperto. Gli astri vi chiedono impegno per portare avanti una relazione che avete cominciato da poco. Se appartenete alla terza decade dell’Ariete, attendete una risposta di carattere professionale che non tarderà ad arrivare.

Venere, vostro nume tutelare, vi fa costruire pazientemente e con fiducia alcune basi per i vostri successi futuri, specie se siete nati nella seconda decade. In ambito familiare c’è un clima di fiducia, condivisione, cooperazione reciproca. L’organizzazione del prossimo weekend con la vostra dolce metà e una coppia di amici simpatici vi entusiasma. Gestite oggi una questione economica con pazienza e abilità, per raccogliere quindi, prestissimo, risultati più che apprezzabili.

Quadro dei transiti planetari sereno – variabile per voi gemellini. Non vi mancano le conferme al vostro fascino sempre smagliante, ma, quel che adesso volete, è una relazione che vi riempia il quotidiano e non si limiti ad essere un semplice quanto effimero passatempo. Spirito di collaborazione e intesa con tutte le persone che fanno “la squadra” in ufficio, non vi mancano.

Ecco per voi un’altra metà giornata in compagnia del vostro nume tutelare, la Luna, in sostanziale buon aspetto per il vostro segno dal segno buon vicino del Leone. Non vi dispiace essere completamente dipendenti emotivamente dalla persona che vi fa battere il cuore. È un modo questo per dimostrare la dedizione e la forza del vostro amore. Fate un lavoro connesso con la giustizia, la legge, l’amministrazione della cosa pubblica? Plutone vi guarda adesso imbronciato.

Una fase di attivismo e di corroborante iniezione di energia vitale vi caratterizzano. Entusiasti, vibranti del vostro piglio più travolgente, vi avvicinate, sorprendendo completamente oggi la persona amata. Un’opportunità di lavoro fondamentale si delinea per voi se siete free lance, oppure non possedete ancora un’occupazione stabile.

Profilo dei transiti abbastanza discreto quest’oggi con qualche intralcio dovuto a Nettuno che tende a mettere ostacoli, comunque superabilissimi, sul vostro cammino. Il duo Marte - Urano molto complice vi unisce in modo speciale, particolarmente emotivo, alla persona amata quest’oggi. Associate l’efficienza, l’abilità, la competenza, tutte caratteristiche distintive del vostro segno, con la determinazione, la forza di volontà, l’ambizione di chi vuole arrivare in alto.

Costellazione planetaria che mostra aspetti più positivi che negativi per voi. Un Mercurio saggio vi suggerisce di non fare mosse azzardate in amore, almeno fino alla prima serata, specialmente per chi di voi appartenga alla terza decade bilancina.Date il meglio di voi stessi in un’attività che si svolga in equipe.

Avrete di fronte un’altra giornata molto positiva. Avete pianeti al vostro fianco che vi suggeriscono avventure e desiderio di cambiare in amore, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Accettate una sfida che vi stimola parecchio in ambito lavorativo, se avete una professione di tipo autonomo. I transiti vi daranno la possibilità di sbaragliare concorrenti e avversari con un’azione di forza che stupirà prima di tutto voi stessi.

Un cielo che diventa via via sempre più positivo per voi. Con Mercurio in Aquario, specie se siete nati nella terza decade, saranno facilitate la possibilità di sviluppare nuove conoscenze se siete single. Svolgete una professione autonoma? Mercurio e Luna, i due pianeti più versatili dello Zodiaco, vi danno quest’oggi una grande occasione di riuscita in ambito lavorativo.

Un profilo celeste che vede pianeti solo positivi vi permetterà di uscire allo scoperto e battervi per un'ingiustizia che ritenete di aver subito. Un bel Plutone, pianeta dell’eros, in angolo benefico con il vostro segno, vi dona un fascino irresistibile. È questo un momento eccezionale, che vi porterà notevole fortuna da un punto di vista professionale, determinando svolte positive e opportunità da cogliere al volo.

Il profilo dei transiti è abbastanza discreto per voi. Vi godete pienamente il transito di Nettuno in sosta felice per il vostro segno dai buoni vicini Pesci. Questa configurazione planetaria produce un momento di innalzamento del fascino e del sex appeal. Avrete la possibilità di un grande rivoluzionamento fortunato che ribalta una situazione lavorativa preesistente, migliorandola.

Gioco delle posizioni planetarie, per voi in linea di massima positivo. Siete nati nella terza decade? Venere benefica nel Capricorno armonizza il vostro ménage, regalandovi una serata particolarmente coinvolgente, anzi piccante. Qualche collega nuovo arrivato vi mette qualche piccolo ostacolo sul cammino professionale.