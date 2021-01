Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 gennaio.

Si sta per chiudere il mese di gennaio e vi trova in una forma a dir poco scintillante. Il vostro esplosivo calore umano è la garanzia di tenuta del rapporto di coppia. Molto favoriti nelle nuove conquiste amorose i nati dal giorno 22 al 25 del mese di marzo. Attenzione oggi a non entrare in urto con i capi. Una delicata combinazione astrologica vi espone al rischio di contrapposizioni che poi non saranno così facili da sciogliere. E voi siete un segno battagliero!

Buoni passaggi planetari vi aprono a una giornata molto produttiva e rallegrata da una vita familiare serena. La vita affettiva scorre senza complicazioni, come il vostro segno del Toro fondamentalmente vuole: c’è la necessità di investire ulteriormente, però nel dare salde basi all’unione, specie nel caso di rapporti giovani. La vostra intensa laboriosità trova un bel canale di scorrimento oggi in una vita d’ufficio fluida, in rapporti con colleghi e superiori improntati alla calma, alla capacità di collaborazione, all’abilità di lavorare in squadra.

Cielo astrale splendido per voi quest’oggi. Mercurio in angolo super favorevole dal segno dell’Aquario vi rende appassionati e vitali con la vostra dolce metà, specie se siete della terza decade. Ci sono cambiamenti positivi nell’attività professionale e ve lo annuncia la Luna che transita in angolo positivo dal segno esplosivo del Leone già dalle prime ore del mattino. In modo specifico se siete nati dal giorno 21 al 29 del mese di maggio.

Continuano i buoni influssi della Luna, vostro nume tutelare, nel segno buon vicino del Leone che vi assicura una giornata calma e serena. È necessario fermarvi un attimo e trovare la spiegazione in voi stessi del perché, in certi momenti, vedete il vostro compagno o la vostra compagna di vita assenti, svogliati o addirittura menefreghisti riguardo a quanto dite e proponete. Non vi attaccate a una polemica un po’ ideologica che potrebbe nascere tra i vostri colleghi d’ufficio quest’oggi e piuttosto considerate di non prendere proprio posizione.

È il vostro comportamento sincero e leale a risaltare nella giornata di oggi in ogni rapporto vi troviate coinvolti, dalla famiglia alle relazioni amicali, dai contatti occasionali alle relazioni affettive e di lavoro. È una fortissima Luna a farvi vedere il valore della relazione, facendovi comprendere che i rapporti sentimentali vanno protetti, tutelati, tenuti nel massimo riguardo. Questa settimana c’è un po’ di caos in ufficio. Vi sentite, mossi dal vostro buon cuore, a dare una mano a un collega che si trova in condizioni di difficoltà.

Questi ultimi giorni di gennaio vi vedono di ottimo umore. Una bella Venere nel segno amico del Capricorno vi aiuta a stemperare una situazione un po’ ostica che si è creata nella famiglia di appartenenza del vostro partner. La nuova giornata vi dà una bella spinta entusiastica e vi infonde fiducia in quello che fate, poiché lo fate davvero bene. Urano e Marte dall’amico Toro vi fanno scoprire sorprese di stima e di affetto tra i colleghi d’ufficio, specie se siete nati in agosto.

Il cielo mostra un andamento sempre più verso il meglio. Venere non vi assiste trovandosi nel segno del Capricorno, specie se siete nati nella terza decade. Fate attenzione a non essere fraintesi e vagliate sempre le vostre proposte, i consigli verso la persona amata, le richieste di attenzioni. Tenete un attimo a freno la spada della giustizia che freme e vuole essere agitata da voi oggi in ufficio. Prima di intervenire in una situazione di scontro, è opportuno che, mentalmente raccogliate tutti gli elementi che sono coinvolti.

Configurazione dei transiti che appare animata da felici prospettive astrali. Recuperate una dimensione di grande esclusività e di compenetrazione, sentimentale e passionale, con la persona che vi è accanto. È possibile per voi fare progetti di lungo respiro, come la possibilità di un matrimonio, specie se appartenete alla terza decade. Non sempre è facile trovare un sereno scambio collaborativo con la squadra di lavoro che vi si affianca in ufficio. Trovate oggi metodi, escamotage, anche comunicativi, più validi per ottenere un’armonizzazione dell’ambiente, specie se appartenete alla seconda decade.

Uno slancio passionale irresistibile vi caratterizza e lo dedicate tutto alla persona che avete accanto. Mercurio, il Sole e Giove vi infondono la giusta sicurezza per saldare la vostra relazione con una fiamma di desiderio molto pronunciata. Giornata all’insegna della buona volontà, del desiderio di migliorare i risultati ottenuti. È la benefica presenza della Luna in Leone in tarda mattinata e se siete della prima decade a fornirvi la giusta dose di energia per procedere in questa direzione.

È una giornata ancora serena e positiva per voi quest’oggi grazie a Venere in transito nel vostro segno. Se siete single e vi dovete provare in avventure fugaci, tutto va anche bene. Diverso il discorso se siete in una relazione seria e di lunga durata. In questo caso dovrete dare più importanza al lato sensibile - romantico della relazione. Arrivate a una conclusione che non vi aspettavate in ufficio, ovvero che, per alcuni risultati da raggiungere, si rivelano più utili i mezzi morbidi e poco diretti, che le maniere forti e che prendono di petto le situazioni.

Non siate troppo elusivi o evasivi con una persona che avete conosciuto da poco e che ha raccolto il vostro interesse. Scoprire quasi del tutto le vostre carte vi potrebbe fare gioco, o, meglio, la vostra sincerità finirebbe per essere molto più apprezzata di un comportamento un po’ troppo foderato di cautele, di riserve e di attese, tipico dell’Aquario. Ricevete oggi apprezzamenti sull’attività che state svolgendo e questo vi incoraggia ancora di più a proseguire e ad andare avanti sulla stessa direzione intrapresa. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 12 del mese di febbraio.

Momento gioioso e positivo. Giove occupa il buon vicino Aquario dando un risultato fortunato a molte delle vostre mosse e iniziative. Lanciati verso la conquista di un nuovo amore, non arretrate di fronte a nulla e nessuno. I nati in marzo sono i più protetti dalla buona sorte e ottengono successi strepitosi. Vi arrivano i risultati di quel che avete prodotto nei mesi scorsi con infaticabile energia, talento, amore per il vostro lavoro.