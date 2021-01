Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 gennaio.

Siete in pole position con molte forze planetarie che vi sorreggono. Una nuova fiamma vi sta facendo appassionare e vi fa finalmente battere il cuore. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 marzo al 3 aprile, otterrete oggi tutte le conferme che vi aspettate dalle vostre mosse di conquista fortunate. Un importante committenza lavorativa sta per giungervi, in special modo se avete abbracciato la libera professione. Preparatevi con le vostre credenziali, la competenza che sempre sapete offrire, con la indubbia vostra serietà e arriverete subito dove vi siete prefissati.

Plutone, pianeta della grinta e della forza morale, forma uno splendido aspetto con il vostro segno toccando oggi i taurini nati della terza decade: non vi mancheranno queste qualità in amore. Bruciate oggi le tappe dimostrando di essere degli autentici fuoriclasse nel vostro lavoro. Guai a chi dice che siete dei pigri, che siete fiacchi! È possibile vedersi scatenare in pubblica piazza il toro da corrida che è in voi. E che procede a testa bassa all’attacco dei suoi avversari. Il vostro ritmo pacato, in realtà, è in grado di macinare un’enorme mole di lavoro, riuscendo a cavarsela molto meglio di altri!

Quadro dei transiti planetari piuttosto positivo in questo giorno di fine gennaio. Una recente conoscenza vi provoca nuove emozioni? Non vi chiudete alla possibilità di trovare il vero amore, con la scusa di atteggiamenti falsamente timidi che nascondono solo insicurezze. Avete abbracciato una professione autonoma? Se siete nati nella seconda decade del vostro segno, tocca che vi prepariate per un impegno gravoso, che, sapete, sta per arrivarvi in campo professionale. Mettete davanti tutto il vostro bagaglio di conoscenze, di competenze, di abilità e siete pronti per attivarvi, per un piano d’azione che si riveli deciso, convincente.

Il buon passaggio di Nettuno nel segno dei Pesci vi permette di adattarvi, con comprensione e intelligenza alle esigenze della vostra dolce metà. Ne siete ricompensati da una dedizione e da una fedeltà che si rivelano a tutta prova. Avete abbracciato una libera professione, svolgete un’attività intellettuale o collegata con la comunicazione? Progetti di lavoro molto allettanti vi coinvolgono e vi mettono in uno stato di felice fibrillazione.

C’è bisogno di tutta la vostra sensibilità e delicatezza per avvicinare la vostra dolce metà che attraversa probabilmente una fase un po’ complicata. La vostra generosità vi fa da spalla e vi consente di muovervi ottenendo un sicuro successo, in special modo se siete nati dal 3 al 9 del mese di agosto. I single di luglio siano prudenti nelle loro conquiste amorose e non si lancino in modo impulsivo e senza rete. Vi arriva una discreta mole di lavoro, che, però, non riuscite a smaltire del tutto nella giornata odierna. Sarà poi nella settimana prossima che darete il massimo concludendo egregiamente questo importante impegno.

Ancora una giornata in cui i moti planetari vi vogliono tra i segni più sostenuti nel cerchio dello Zodiaco. Una forte carica erotica vi contraddistingue. Se siete invece in coppia, vivrete una fase di soddisfacente ritorno di fiamma con la vostra dolce metà. State concludendo un importante progetto lavorativo che vi porterà conferme e buoni risultati professionali, per quanto concerne la vostra carriera futura. Favoriti soprattutto i Vergine nati dal giorno 2 al 7 del mese di settembre e quelli nati dal 9 al 14, sempre di settembre.

Se appartenete alla prima decade usate il vostro charme per conquistare una persona che vi interessa molto. I moti planetari vi danno una concreta possibilità di arrivare a colpire il suo cuore, tuttavia datevi tempo, non vogliate tutto e subito. I nati nel mese di ottobre single avvertono che l’aria è cambiata. I vostri capi chiedono troppo, specie se siete nati nel mese di settembre? Date risposte facendo il vostro dovere e non alterando il vostro equilibrio intimo più di tanto.

Il cielo vi sorride sempre, malgrado non proprio tutti i pianeti in angolo benefico. Nettuno nel segno dei Pesci è un grande costruttore di una nuova amabilità che mettete tutta a disposizione di chi vi vuol bene. Nettuno e Plutone, molto positivi rispettivamente dai fidati Pesci e dell’amico Capricorno, sono gli ottimi consiglieri delle vostre scelte economiche. Non vi lasciate frastornare da guadagni facili e appuntate le vostre mire su rendimenti meno redditizi, meno rischiosi, ma senz’altro più sicuri.

La tendenza ad essere un po’ spigliati e, diciamo sportivi in amore, si fa strada in tutta la sua specificità in questa giornata di fine gennaio. Sentite un prepotente gusto per l’avventura, una voglia di evadere e sconfinare, come non vi succedeva da tempo. Con Giove benefico per il vostro segno vedete arrivare sulle vostre scrivanie, nella mail dei vostri pc, nelle comunicazioni di cui vi servite, diverse richieste, committenze, domande che aumentano il carico di lavoro.

Giornata concreta e realizzativa, come a voi più piace. Organizzate una cena romantica con la vostra dolce metà e vi godete la completezza di una soirée in perfetta intimità. I pensieri che vi avevano tenuto un po’ in ansia nei giorni scorsi saranno completamente allontanati. Se siete entrati da poco in un contesto lavorativo, vi si prospetteranno oggi delle occasioni di carriera da non sottovalutare. Questa ipotesi previsionale appare più centrata se siete della prima decade.

Gioco dei transiti di questa giornata di fine gennaio molto positivo in cui troviamo diversi pianeti lenti e rapidi in angolo benefico per voi. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 del mese di gennaio al 4 del mese di febbraio vivete una fase di ottimo accordo dei sensi con la persona con cui avete scelto di stare assieme. Un impegno lavorativo molto faticoso è in fase di ultimazione. Vi occupate di mettere a posto ogni elemento, ogni questione e finale dettaglio che siano collegati a questa incombenza professionale. Saturno vi aiuta con il suo contributo prezioso di razionalità se nati nella prima decade.

Suadenti e irresistibili, così vi vogliono adesso le forze planetarie e vi indirizzano, con grande ardore, verso chi amate. Grandi successi per chi è single e voglia di interrompere uno stato di chiusura per proiettarsi verso i piaceri del mondo. Soprattutto per chi festeggia il compleanno dal giorno 6 al 16 del mese di marzo. Marte vi vuole trionfatori. Per le imprese particolarmente ambiziose saprete aspettare e programmare i vostri successi futuri con calma se siete nati nella seconda decade.