Oroscopo di oggi 9 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 gennaio.

Godete dell’aspetto benefico di Mercurio che si trova ospitato nel segno amico fidato dell’Aquario. Una singolare espansività vitale, una voglia di esplorare, rischiare e mettersi alla prova vi accompagnerà. La forza dei buoni aspetti celesti produrrà una carica trascinante di entusiasmo, invitandovi a lanciarvi in coraggiose imprese nei territori dell’eros, dell’edonismo, della conquista di nuovi spazi vitali. Si tratta di una giornata in cui il team Sole-Plutone continua a osteggiarvi in amore, specie se siete nati nella terza decade, ma solo allo scopo di rendervi più inebriante la conquista, più intriganti i momenti che passerete con la persona che avrete accanto. Successi strepitosi invece per i nati nella prima decade, in special modo se hanno da poco cominciato una relazione d’amore. Beneficeranno in modo più consistente della rara configurazione celeste di Mercurio i nati nella prima decade, specie se lavorano a contatto col pubblico, in banca, nell’ambito delle transazioni finanziarie e delle comunicazioni.

Proseguono gli ottimi aspetti di Venere che vi guarda sorridente dal Capricorno con Sole e Plutone che vi favoriscono. Il periodo è di tutto rispetto per voi, soprattutto per chi è nato nella prima decade. La configurazione planetaria eserciterà un’azione benefica, provocando una sottile aria di euforia che vi farà metter mano a iniziative fortunate in campo economico; inoltre sentirete un influsso benefico nel più ampio campo esistenziale. Si poseranno i semi di rapporti più autentici, che faranno rifiorire in seguito un’armonia in famiglia e nelle amicizie. Per adesso ci saranno tanti segnali premonitori, preludio all’inizio di una fase baciata da un’intensa creatività, verificabile poi via via nei giorni che verranno. Ancora una Venere nel segno vostro fratello, il Capricorno, vi dona una giornata molto positiva sul piano degli affetti, in cui farete progetti di un viaggio futuro, specie se appartenete alla prima decade. Urano, se siete nati dal 26 al 30 aprile, vi rende perseveranti sul lavoro. Portate avanti una questione impegnativa in ufficio e non vi date per vinti: riuscirete a concluderla entro la giornata.

Godete di un aspetto positivo di Mercurio ospitato nell’Aquario, segno con cui condividete ottimi rapporti astrologici. Sarete in una fase stimolante che si rivelerà proprio nelle vostre corde, specie se siete nati nel mese di maggio. Per alcuni di voi nati in giugno, invece, si prevede una pausa creativa, un bilancio per una migliore valutazione delle risorse disponibili, fondamentale per arrivare a posizioni di prestigio ambite. Per altri Gemelli la necessità di presenziare, di esporsi, potrà non sempre essere gradita. I nati dal 9 al 12 giugno appariranno i più sensibili a questa configurazione, che li può momentaneamente stancare, provocando nervosismi nei rapporti di lavoro o con l’ambiente sociale e familiare. Un bel Giove in Aquario, segno amico dei Gemelli, ravviva il vostro rapporto di coppia colorandolo di un senso di poesia che non guasta e che rende tutto più apprezzato, specie se siete nati nella prima decade. Aria di pettegolezzi in ufficio? Non vi fate toccare da chiacchiere che non hanno nessun effetto su di voi. Procedete tranquillamente per la vostra strada

La Luna in Scorpione, specie se siete nati nella terza decade, continua a favorirvi per buona parte della giornata; respirerete un’aria a voi congeniale, densa di stimoli creativi, attività intellettuali e professionali. Per i nati nella seconda decade, insolitamente grintosi e combattivi in questo periodo, si evidenziano invece impegni economici in vista di progetti che potranno rivoluzionare la loro vita. Si riverbera in tutto il segno un deciso influsso di edonismo: la ricerca dei piaceri non sarà disgiunta dalla volontà di conquista attiva, di grande operosità, per occupare spazi ottimali in termini affettivi e finanziari. E in tutto questo, Plutone, tecnicamente contrario, ci metterà il seme della sfida e il gusto per le imprese difficili. Ricominciate a sintonizzarvi con la vostra dolce metà dopo diversi giorni in cui non siete stati proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Mercurio vi obbliga a mostrare con sincerità i vostri sentimenti. La dolcezza di cui lo Zodiaco vi ha dotati ammorbidisce il partner. Attendete una risposta dai vostri capi per una questione lavorativa di un certo peso, ma ancora non arriva. Sappiate pazientare un poco e non tarderà.

Un prestigioso aspetto della Luna vi condiziona positivamente, provocando prodigiosi fermenti creativi, voglia di progettare con ambizione e gioia nel produrre. Questo aspetto celeste fungerà da pungolo per tutti i nati nella prima decade, che si vorranno lanciare in una esaltante conquista di nuovi spazi d’azione. Anche un parziale aspetto negativo che proviene dall’Acquario funzionerà come stimolo provocatorio per attivare ambizioni e mete da raggiungere. Attenzione però, perché non tutto sarà permesso. Si raccomanda moderazione per godere pienamente dei doni del cielo senza incorrere in successivi rischi. Seduzione e capacità di attrattiva non vi mancano, se affollate la schiera dei single. In questo momento tuttavia è come se alcune frecce al vostro arco fossero spuntate. Datevi tempo: non desiderate tutto e subito. C’è una grande ansia di concludere, di realizzare, nel settore della professione. La Luna, specie se appartenete alla prima decade, vi continua a infondere un'inesauribile operosità. I nati in agosto sappiano attendere il momento giusto per proporsi, se svolgono una professione autonoma.

Voi della Vergine sarete destinati oggi ad avvertire i benefici effetti di un’ottima Venere, in modo consistente specie per i nati nella prima decade. Sarà un periodo di successo, di indubbio carisma personale, di capacità di pacificare le relazioni, di moderata tranquillità economica. Facile fama per chi opera in campi come il cinema, la politica, la moda. L’intenso edonismo avrà modo di esplicarsi in tutta la sua raffinatezza: nella scelta di nuovi gusti nei cibi, nelle cose belle in genere, nei piaceri dei sensi. Soltanto i nati intorno ai giorni 9 - 14 settembre dovranno prestare attenzione a non esporsi troppo, a non strafare e a moderare ambizioni e appetiti: Nettuno continua infatti a remare contro. Un ottimo aspetto di Venere e Urano dai vostri amici segni di Terra vi favorisce in ambito affettivo. È il momento per dichiararvi, se ancora non lo avete fatto e se appartenete alla prima decade. Dedicarvi con passione al vostro lavoro è uno dei vostri obiettivi. Lo dimostrate in questi giorni. Un folgorante Urano spiana la strada, che appare in discesa.

Splendono diversi e luminosi aspetti favorevoli per voi nel segno amico dell’Aquario e vi donano sensibilità, intuito, capacità di relazionarvi con il prossimo. Saranno in primo piano le programmazioni e i progetti d’ampio respiro che richiederanno tenacia, pazienza e buona volontà. Li seguirete con la consueta calma e competenza. La sorte ricompenserà in seguito e ampiamente gli sforzi approntati ora. Plutone osteggia però i nati dal 14 al 17 di ottobre: si potranno sentire in ombra, vivere una momentanea fase di pausa creativa, di stanchezza e svogliatezza, ma solo per un periodo. Poi l’orizzonte si schiarisce decisamente e ad avvertire un’elettrizzante aria di rinnovamento saranno per cominciare i nati nella seconda decade. Giove continua a transitare nel segno amico dell’Aquario producendo un intenso bisogno di intimità, di carezze, di tenerezze. La vostra natura un po’ schiva e fredda è con questo transito temperata grazie all’arrivo di un travolgente calore umano, in special modo se siete nati nella prima decade. La vostra diplomazia gioca un ruolo di primo piano per risolvere una questione lavorativa piuttosto complicata. Ve ne saprete districare con grande capacità di mediazione.

La Luna ancora in questa giornata nel vostro segno favorisce con un apporto consistente di intuito e percettività i nati in novembre. Favoriti in particolare i nati dal 14 al 17 novembre. La ricerca del benessere diventerà una costante e verrà facilmente appoggiata da eventi fausti in modo tale che le molte speranze potranno essere soddisfatte. L’erotismo prenderà il sopravvento sulla ricerca di altri piaceri e si manifesterà in maniera molto serena e naturale. I banchieri, i geni dell’alta finanza o i più comuni risparmiatori, vedranno aperte nuove strade d’azione per far fruttare la tendenziale attitudine all’abile maneggio del denaro. Siete nati in novembre? Nella vostra attività quotidiana non si può negare che questo momento sia particolarmente fortunato, illuminando di fascino e carisma le personalità già di per sé protagoniste. È un periodo di consistenti successi lavorativi.

Avvenimento della giornata è l’ingresso della Luna nel vostro segno intorno alle 12. Si verificano dunque scoppiettanti fuochi d’artificio: fortune inaspettate e colpi di scena. Ma per i nati dal 9 al 13 dicembre sarà un momento di pausa riflessiva, con un clima meno esplosivo. Per tutti i rappresentanti della prima decade, invece, si annuncia un periodo strepitoso, dove, temporaneamente, anche le ansie economiche saranno dimenticate. L’esuberanza vitale contagerà anche il partner e i conviventi, risultando luminosamente vincente. Occorrerà però nei più giovani o nei più avventurosi limitare i facili eccessi. Il team Giove-Saturno vi concede una fase di intesa con la persona amata, in special modo se appartenete alla terza decade: non sprecatela chiedendo troppo e facendo capricci. Con la consueta bontà d’animo vi dedicate in questo giorno di gennaio a risolvere un problema di un collega che vi ha detto di trovarsi in momentanea difficoltà. Il successo porterà a buon fine le vostre iniziative.

Venere è nel vostro segno e non è che l’inizio di un periodo di visibilità gestita con naturalezza e facilità nel condurre il gioco. Sentiranno di più i buoni influssi celesti i nati nella prima e terza decade, carichi di energia fisica e mentale, interessati da una voglia di creare, costruire, lavorare. Con questa combinazione improvvisamente anche i Capricorni più cupi diventano entusiasti. Buone indicazioni in campo economico, con investimenti che potranno offrire buoni frutti. I nati di dicembre assaggiano più da vicino gli effetti di questo buon aspetto scrollandosi di dosso malinconie e malumori, e aprendosi al gusto per la mondanità e la spensieratezza. Serata di riconquista di posizioni perdute in campo affettivo; Venere spiana i vostri passi e Urano favorisce gli incontri. Grande ripresa nelle relazioni di lunga durata. Sostenuti da un efficace Urano, voi metodici programmatori, infaticabili lavoratori, risparmiatori e poco esibizionisti, vivrete una giornata all’insegna della lenta ma costante produttività. Specie se appartenete alla prima decade.

Evento del giorno è la congiunzione Mercurio-Giove-Plutone. Questo evento esprimerà tutta la sua influenza su voi figli di Urano, apportando una voglia di miglioramento sia sul fisico che sulla mente, pronta e lucida. Si presenteranno interessanti occasioni di rinnovamento professionale, specie per gli attori, per chi svolge un’attività connessa col denaro, oppure per chi lavora con l’immagine, i contatti sociali o i viaggi. L’economia personale attraverserà una fase di alti e bassi che diventerà poi crescita attiva portando molti a investire il denaro proficuamente. I nati in gennaio avranno modo di sentire gli effetti benefici godendo di un carisma che non esiteranno a sfruttare. Grande risalto avranno infine le nuove conoscenze trasformate in intense amicizie. Venere vi tocca direttamente con un’armonizzazione della vita sentimentale. Sappiate farne tesoro. La Luna in Sagittario favorisce le avventure dal pomeriggio. I capi vi tartassano? Non vi lasciate intimidire e tirate fuori la grinta. Non siete soltanto il segno che ha maniere morbide: all’occorrenza potete sfoderare quelle forti.

Vi tocca da vicino il buon aspetto di congiunzione tra Mercurio, Giove e Saturno nel segno fidato alleato dell’Acquario. Gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati piuttosto impegnativi per voi. Responsabilità familiari e professionali hanno contribuito a far appannare quel particolare ottimismo intriso di una visione spirituale, facendo giungere, specie nei nati dal 17 al 20 marzo, una lieve malinconia. Ora tutto è cambiato. Non vi è più la necessità di scegliere la solitudine, ma trovate ottimismo e condivisione in un ambiente familiare congeniale e nel comfort generale degli affetti. Il classico mood felicemente estroso, adattabile, capace di cavarsela sempre con abilità, si presenterà con tutta la sua efficacia. La prima decade in particolare affronterà così, con l’assistenza della buona sorte, eventuali ostacoli che si scioglieranno poi come neve al sole. La Luna in Sagittario dal pomeriggio sarà ostile nei nati in febbraio. Sappiate pazientare, poiché tra pochissimi giorni il vostro orizzonte affettivo si schiarirà del tutto. Programmate i vostri passi in ufficio con la consueta prudenza e non vi pentite di non esagerare nelle ambizioni di crescita.