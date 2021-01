Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 gennaio.

Non vi scaldate troppo, in particolar modo in famiglia e cercate di essere voi a cedere le armi e a dare partita vinta quando necessario. Le vostre conquiste passionali non si contano. Giove e Saturno vi assicurano le frecce per colpire il bersaglio. È una giornata in cui i vostri meriti vengono riconosciuti. I capi, ma anche le persone di ambienti esterni a quello lavorativo, sono tutte per voi, pronte ad apprezzare i risultati del vostro operato. Questa previsione è più valida e ipotizzabile se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 26 del mese di marzo.

Continua una bella ripresa dell’attività che vi trova in perfetta forma psicofisica. C’è un po’ aria di insicurezza nel vostro legame di coppia, specie se si tratta di storie da poco iniziate. Non così nel caso di legami più forti e solidi. Rientrate a casa dal lavoro con la vostra bella simpatia, oltre al senso del dovere che sapete mettere in campo. I vostri colleghi, prima di tutto oltre ad avervi mostrato stima, vi apprezzano e dimostrano di volervi bene.

Mercurio nel segno dell’Aquario vi rende brillanti, volitivi, ma sempre dotati di grazia e di savoir-faire, tutte doti che mettete in pratica relazionandovi con la famiglia della persona che adesso vi sta accanto. Chi di voi è single si immerge in tanti contatti fugaci, tante piccole e grandi conferme, che derivano dalla dimostrazione del vostro fascino. Riprendete l’attività lavorativa con entusiasmo e un bel desiderio di dare il meglio di voi stessi. Solo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 13 di giugno dovrete stare un po’ più attenti sulle scelte professionali che fate.

Vi mostrate carichi di iniziative, di esuberanza, di slancio vitale prorompente verso il vostro partner, che quest’oggi si può sentire inondato e travolto da tutto il vostro calore. C’è chi ancora vi accusa di essere pigri, non sapendo quanto vi state dando da fare nel cercare di essere sempre presenti, attenti, efficienti nel disbrigo di tutte le incombenze d’ufficio. Vi fate valere con un inconsueto piglio autorevole con i colleghi che non riconoscono i vostri meriti.

La vostra amabilità, la frequente generosità di cui lo Zodiaco vi ha dotati, vi rendono fortunato il terreno della conquista erotica. Di fronte agli eccessi, mostrate tuttavia buon senso e stroncate sul nascere, sia con il vostro piglio autorevole che con una volontà seria di fare chiarezza, ogni possibile inizio di fraintendimento. Se svolgete una libera professione o gestite un’attività commerciale e a contatto col pubblico, sarete in un tourbillon di trattative di affari, di contatti, di scambi che non vi lasciano tregua. A fine giornata il bilancio che ne trarrete sarà comunque molto positivo.

La sola essenziale raccomandazione è di non ambire a raggiungere posizioni troppo elevate che siano sproporzionate alle vostre basi di partenza. Intensa corrispondenza d’amorosi sensi con la vostra dolce metà. Se siete single, osate con chi vi ha già dimostrato il suo interesse. Dimostrate di essere il segno più infaticabile, forse il primo della classifica per la forza di volontà e la determinazione che sapete mettere, già nei primi giorni di attività subito dopo le feste. Capi e colleghi non possono fare a meno di apprezzarvi.

Saprete giocare bene le vostre carte in qualsiasi settore decidiate di muovervi. Giove benevolo vi concede quella serenità d’animo essenziale per far funzionare ottimamente il vostro rapporto d’amore. Proseguite l’attività lavorativa tenendo in mano la vostra energia combinata con il senso del dovere, che non vi abbandona davvero mai. Solo per i nati dal 13 al 16 di ottobre Plutone contrario potrà far vedere la strada in salita.

Un evento piuttosto significativo splende nel firmamento di questo nuovo giorno di gennaio. In primo piano l’eros che prende la parte del leone quest’oggi. Non vi manca ad ogni modo il desiderio di sperimentare la tenerezza, di provare la componente emotiva e romantica dell’amore, da abbinare alla vostra grande esuberanza fisica e passionale. Un grande successo arride ai single specie se sono nati nella prima e nella seconda decade. Vi state dando da fare parecchio per conquistare una posizione migliore in ambito professionale, specie se appartenete alla terza decade.

La vostra buona educazione, il savoir-faire, la capacità di trattare col prossimo in modo fluido e disinvolto, vi saranno di grande aiuto. Una bella componente passionale vivifica il rapporto di coppia, sia che siate in una relazione di lunga durata sia che intrattenete un incontro occasionale, o ancora se siete in una relazione che state lentamente e pazientemente costruendo. Vi trovate attenti, dinamici, sempre pronti allo scatto in questa giornata lavorativa . Specie se siete nati nell’ultima decade e se fate un lavoro a contatto col pubblico, nel commercio, nella vendita, riuscite a ottenere risultati davvero invidiabili.

È essenziale non chiudervi ora nei vostri clamorosi e famosi silenzi in famiglia. Venere ora vi assiste, illuminandovi il cammino in una situazione sentimentale un po’ complicata, specie se siete nati nella prima decade. I single godono di successi entusiasmanti specie se sono nati in dicembre. Una situazione professionale che vi aveva un po’ dato pensieri si va lentamente normalizzando. Quel che più tenete è la stabilità dei vostri ritmi di lavoro che debbono essere scanditi e regolati con la massima efficienza. Se appartenete alla prima decade del vostro segno, con un ottimo Urano in Toro sarete voi quelli che decideranno e si misureranno con i risultati eccellenti, che tra non molto arriveranno.

Cielo radioso grazie a Giove che è in angolo favorevole per voi, in congiunzione in Aquario, a portarvi un innalzamento della sensibilità affettiva, dell’intuito, della capacità di essere empatici con il mondo circostante. Una persona incontrata da poco vivacizza la vostra parte emotiva, che da un po’ di tempo in qua appariva lievemente spenta o assente. Arrivate in ufficio e trovate, con la vostra ottima capacità di gestire le situazioni, la quadratura del cerchio, in una faccenda un po’ complicata.

Nuovo giorno sereno in cui vi programmate intelligentemente la vostra attività dei prossimi giorni, grazie a davvero tutti i pianeti lenti e rapidi in posizione fortunata. C’è una prevalenza dell’eros sulla parte emozionale, una preponderanza della componente passionale che tende a prendere il sopravvento su quella sentimentale. In ufficio non si può fare a meno di voi, della vostra natura così ricettiva, che è capace di dare ascolto a tutti, di essere il centro della vita lavorativa.