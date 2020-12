Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 dicembre.

Profilo dei transiti planetari di questa giornata di Vigilia abbastanza buono. Avvertite il desiderio di una maggiore intimità, una voglia di rintanarvi e coccolarvi con la vostra dolce metà, specie se avete un rapporto di lunga durata e siete nati in marzo. L'Ariete ha l’appetito gagliardo e robusto, se non ha abbracciato un costume alimentare vegetariano, ama gli arrosti, le carni alla brace, la bistecca alla fiorentina. Per i dolci, per i quali va letteralmente pazzo, torta golosa di pinoli, mandorle e crema, mousse di zabaione.

Attenzione a non aumentare le ansie possessive sulla persona amata oggi. Saturno vi guarda sempre imbronciato, specie se siete nati nella prima decade! Single scatenati nella ricerca di avventure conquistano prede inaccessibili, specie se siete nati nel mese di maggio. Ecco il segno della gastronomia: il Toro, buongustaio, gourmet, non di rado cuoco. I suoi gusti in fatto di cibo sono prelibatissimi, ama la tradizione italiana così variegata di sapori e profumi mediterranei. Quando si mette ai fornelli è un piacere vederlo, cura con pazienza e delizia ogni passaggio!

Cielo che appare fresco di novità positive specie in famiglia. Urano vi fa ritrovare l’armonia con la persona amata, se avete avuto qualche piccola scaramuccia di recente e se siete nati in maggio. Serenità in serata per le coppie di lunga data. Non avete un appetito robusto e vi sedete a tavola con capriccio o per convenzione, molto spesso solo per stare in compagnia. Quando decidete però di dedicarvi alla gastronomia riuscite a diventare cuochi di primordine. Tanto riso e cucina orientale sulle vostre tavole, dove c’è l’illusione di mangiare poco.

Mercurio oggi in angolo negativo vi impone compromessi per gestire una delicata situazione familiare. Fate un po’ i capricci col partner? Non esagerate in intemperanze. Siete uno dei segni più edonisti dello Zodiaco, per voi l’alimentazione è un piacere, è un’occasione per gratificarsi che avviene a tavola. Quando vi mettete ai fornelli lo fate con calma e desiderando stupire. I menu da voi prediletti sono raffinatissimi, impossibile elencare o semplicemente citare qualcosa senza rischiare di scrivere un trattato di cucina.

Evento della vigilia di Natale che vi vede pimpanti, in ottima forma psicofisica. I sentimenti si nutrono oggi di nuova passione e desiderio che non sono disgiunti da una vivace allegria. Il vostro sentirvi un re o una regina si ritrova anche a tavola dove, insieme alla natura calda e umana che esibite, non viene meno la convinzione costante che a voi spetti sempre lo scettro del comando. Il lusso e l’esibizione creativa non devono mai mancare, se siete voi a guidare le scelte in cucina e se diventate cuochi.

Un cielo vivace, denso di novità, accompagna questa nuova giornata di festa di vigilia natalizia. Se siete in cerca della vostra dolce metà, questo è un magico momento per l’amore, specie se siete nati in settembre. La tecnica, l’arte, vero dono di Urano- abilità manuale, che troviamo in posizione centrale nel vostro segno, non manca di farsi sentire, di esibirsi in cucina dove siete impareggiabili maestri. Il vostro è un segno attento a primeggiare nella buona tavola!

Un severo Mercurio è in Capricorno e qualche nuvola passeggera può mostrarsi in famiglia o nei gruppi che frequentate di solito. Chiedete una maggiore partecipazione emotiva al partner e trovate un pieno appagamento delle vostre richieste. Se il vostro segno si dedica alla cucina, predilige il classico bon ton a tavola con tanti piatti raffinati, prelibati e sempre con quel tocco di classe che vi contraddistingue. Se preparate da soli pietanze, curate molto l’allestimento formale della tavola.

Il quadro dei transiti del giorno della Vigilia natalizia si mostra ancora abbastanza buono per voi. Nettuno vi invita a curare con più profondità un sentimento che si è originato da poco dentro di voi. Siete uno dei segni più interessati a gustare e a sperimentare nuove pietanze, il cibo, per voi, è in sintonia con la vostra innata sensualità. Quando vi mettete ai fornelli lo fate con la prodezza di un alchimista e tirate fuori piatti capaci di far resuscitare i morti.

Stupite la persona amata con dimostrazioni di affetto a sorpresa. Raccogliete i risultati benefici del vostro comportamento contro corrente. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella vi piacerà tuffarvi nel mondo dei social media. Riceverete conferme della vostra grande capacità di seduzione. Dotati di un appetito vigoroso, gaudenti e conviviali, avete spesso un genuino piacere di preparare per i vostri ospiti, metterli a proprio agio, coccolarli e viziarli.

Abbiate un po’ di pazienza per qualche capriccio del partner questa giornata, specie se siete nati nell’ultima decade capricornina. Trattasi, tuttavia solo di qualche piccolo capriccio che rende stuzzicante e mette un po’ più di pepe al vostro rapporto. Nonostante la sobrietà e la tendenza a non esagerare, siete un gaudente sotto mentite spoglie: il vostro appetito è formidabile, assaggiate di tutto e con gusto. Quando vi mettete a disposizione dei vostri ospiti e cucinate, volete primeggiare e vi esibite in preparazioni complicatissime.

Saturno e Giove in congiunzione nel vostro segno vi aiutano a stemperare alcuni momenti di non comunicazione con la vostra dolce metà, in special modo se appartenete alla prima decade. Non avete un appetito così robusto come altri segni e siete piuttosto conquistati dagli antipasti, dagli aperitivi, dalla frammentazione dei cibi. Vi caratterizza l’esotismo, l’amore per l’estroso e lo stravagante. Quando cucinate siete molto ospitali e attenti a ogni esigenza dei vostri commensali.

Vi godete la giornata di Vigilia avendo uno stato d’animo molto positivo per tutti voi Pesci. La Luna in Toro è costantemente al vostro fianco insieme a Urano, entrambi fanno tornare il piacere della conquista erotica avventurosa, specie se siete nati nella prima decade. Per voi è impossibile essere insensibili ai piaceri della buona tavola. Quando invitate qualcuno a casa vostra vi dedicate con tutto l’amore, tutta la dedizione che il vostro segno affettuoso vi consente. Spaziate in modo molto estroso, spesso con notevole fantasia e prediligendo i piatti di pesce.